Complot para asesinar al Papa frustrado por inteligencia del Reino Unido.

Un complot para asesinar al Papa Francisco durante un viaje a Iraq fue detenido después de recibir una pista de inteligencia británica, según su próxima autobiografía. El Papa escribe que, después de aterrizar en Bagdad en marzo de 2021, le informaron que un evento en el que iba a aparecer estaba siendo atacado por dos terroristas suicidas. Ambos atacantes fueron interceptados y posteriormente asesinados, dijo en extractos publicados por el periódico italiano Corriere della Ser. La visita, que tuvo lugar durante tres días durante la pandemia de coronavirus, fue la primera jamás realizada a Iraq por un Papa y vio una intensa operación de seguridad. Los años anteriores habían visto un aumento de la violencia sectaria en Iraq, con enfrentamientos entre musulmanes chiítas y suníes, así como la persecución de minorías religiosas. La comunidad cristiana del país había disminuido drásticamente, habiendo sido especialmente atacada por el grupo Estado Islámico y otros extremistas suníes. En extractos de su autobiografía, el Papa dice que “casi todos me aconsejaron en contra” de la visita, pero sintió que “tenía que hacerlo”. Dice que el complot fue descubierto por la inteligencia británica, que advirtió a la policía iraquí, y ellos a su vez informaron a su equipo de seguridad una vez que había aterrizado. “Una mujer cargada de explosivos, una joven terrorista suicida, se dirigía hacia Mosul para hacerse explotar durante la visita papal”, dice. “Y una furgoneta también había emprendido la marcha a gran velocidad con la misma intención”. El Papa agrega que al día siguiente preguntó a un funcionario de seguridad qué había pasado con los posibles atacantes. “El [funcionario] respondió lacónicamente: ‘Ya no están’. La policía iraquí los interceptó y los hizo explotar”, escribió. El libro, titulado Esperanza, está previsto que se publique el 14 de enero. El Vaticano no respondió de inmediato a una solicitud de comentario, según la agencia de noticias Reuters.