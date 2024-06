Completa CapitaLand adquisición de Standard en Alojamiento para Estudiantes de Columbia en EE. UU.

Modo Oscuro/Claro

CapitaLand Ascott Trust (CLAS) ha adquirido el

restante 10% de participación en Standard en Columbia, una propiedad de alojamiento estudiantil en South Carolina, EE. UU.

Se espera que el rendimiento antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) sobre el costo total de desarrollo sea de aproximadamente el 7%, superior al rendimiento EBITDA del 6.2% que se

proyectó en 2021 con base en que la propiedad ha logrado

un rendimiento estable.

La adquisición fue financiada con los fondos de las

desinversiones previas de CLAS.

CLAS adquirió Standard en Columbia en etapas durante

un período de tres años. En junio de 2021, CLAS y su patrocinador, Ascott, invirtieron conjuntamente para poseer el 90% de la propiedad de alojamiento estudiantil en una proporción de 50:50 y para desarrollar la

propiedad. CLAS posteriormente adquirió la participación del 45% de Ascott en

noviembre de 2022.

Standard en Columbia, con 678 camas, atiende a más de

35,000 estudiantes de pregrado y posgrado de la cercana

Universidad de Carolina del Sur (USC), la universidad más grande del

estado. Comenzó a operar en agosto de 2023 con una tasa de ocupación

superior al 90%.

Propiedad de alojamiento estudiantil Standard en Columbia en South Carolina, EE. UU.

Standard en Columbia es una de las propiedades de alojamiento estudiantil con mejor rendimiento que sirve a la USC, y tiene uno

de los alquileres más altos por cama.

Para el próximo año académico (AA)

2024-2025, la tasa de ocupación en prearrendamiento ha alcanzado el 99% a finales de mayo, con un crecimiento del alquiler de aproximadamente el 4% en comparación con el AA 2023-2024.

“La adquisición de Standard en Columbia está en línea con la estrategia de CLAS de combinar estabilidad y crecimiento para generar retornos a largo plazo a los titulares de valores de renta fija,” dijo Serena Teo, Directora Ejecutiva de CapitaLand Ascott Trust Management Limited

y CapitaLand Ascott Business Trust Management Pte. Ltd. (los

gestores de CLAS). “Reciclar capital de nuestros

ingresos por desinversiones en este activo de estancia más larga con un fuerte

rendimiento operativo impulsará aún más nuestros retornos. Con una

estancia promedio de aproximadamente un año, las propiedades de alojamiento estudiantil

mejoran el flujo de ingresos estable de CLAS y fortalecen nuestra

resistencia contra las incertidumbres macroeconómicas.

Diversifica nuestra cartera que también comprende activos de

hospitalidad como residencias de servicio u hoteles que nos permiten captar

la demanda de viajes para obtener ingresos de crecimiento.”

CLAS se expandió al segmento de alojamiento estudiantil en enero de 2021. Hoy, CLAS tiene nueve propiedades de alojamiento

estudiantil en funcionamiento, con ocho propiedades en EE. UU. y una

en Japón que suman más de 4,500 camas.

Hasta el primer trimestre de 2024, las ocho propiedades de alojamiento

estudiantil en funcionamiento de CLAS en EE. UU. lograron un crecimiento de alquiler año tras año de aproximadamente el 5.5% (excluyendo Standard en Columbia que

comenzó a recibir estudiantes en agosto de 2023) para el año académico actual.

Excluyendo Wildwood Lubbock en Texas, que está siendo sometido a una ligera

renovación para refrescar la propiedad, el crecimiento del alquiler es de aproximadamente

6.5% (excluyendo Standard en Columbia) año tras año y la tasa de ocupación promedio es de aproximadamente el 95%.

Para el

AA 2024-2025, el prearrendamiento de las propiedades de alojamiento estudiantil

continúa siendo favorable, con varias propiedades superando a

sus respectivos mercados.

Después de la adquisición, aproximadamente el 17% de

el valor total de la cartera de CLAS está en activos de estancias más largas como

propiedades de alojamiento estudiantil y de alquiler.

El objetivo de asignación de activos a medio plazo de CLAS es tener una base de ingresos estable con el 25-30% del valor total de la cartera en activos de estancia más larga, y el resto del 70-75% en activos de hospitalidad como

residencias de servicio u hoteles para ingresos de crecimiento.

