Competidores intentan seducir al Pacífico mientras el cambio climático muerde.

La capital de Tonga, Nuku'alofa, estaba muy animada durante el Foro de las Islas del Pacífico. Líderes de toda la región del Pacífico descendieron a su capital soñolienta para la Reunión Anual de Líderes del Foro de las Islas del Pacífico (FIP). Cada cierto tiempo, un convoy de la policía aceleraba por sus calles, con sirenas estruendosas. En el capó de los autos, pequeñas banderas identificaban a las delegaciones extranjeras. China y Taiwán eran visibles, así como la Union Jack y las Naciones Unidas. Los escoltas de seguridad de estos países eran más grandes que los de la mayoría de los 18 miembros del FIP, salvo quizás Nueva Zelanda y Australia. El Palacio Real de Tonga parecía discreto en comparación, con solo un guardia cuidando al Rey, según fuentes. Durante la semana, los diplomáticos calificaron la reunión de fascinante, pero la preocupación subyacente es que el interés de estas delegaciones no necesariamente está en línea con lo que quieren los líderes del FIP o su gente. El FIP está compuesto por 18 miembros, en su mayoría naciones insulares del Pacífico, así como Australia y Nueva Zelanda, pero también asisten delegaciones de todo el mundo, ansiosas por desempeñar un papel en la región, que está asumiendo una mayor relevancia geopolítica. Los grandes jugadores ya no son solo Australia y Estados Unidos. China es una potencia en ascenso en el Pacífico y una que provoca tensiones. Nuku'alofa casi cede bajo la presión de todo este interés. Fuera de uno de sus hoteles de lujo, donde se alojaban las grandes delegaciones, había un cartel buscando personal, declarando "no se necesita experiencia,todas las posiciones disponibles". Dentro del hotel, otro aviso advertía que Tonga enfrentaba escasez de trabajadores calificados y, por lo tanto, no podía atender al público en general durante el foro. Fue un recordatorio pertinente de la "fuga de cerebros" a la que se enfrentan muchas naciones del Pacífico, ya que su gente se dirige a Australia y Nueva Zelanda en busca de un futuro mejor.