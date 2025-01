Comparé salchichas veganas con carne y las clasifiqué todas.

Aunque nunca he sido vegano y no planeo serlo en un futuro cercano, no estoy en contra de nadie que lo sea y a lo largo de los años he probado de vez en cuando algún alimento vegano, ¡y los he disfrutado!

Cuando he probado comida vegana, no puedo evitar compararla con las versiones de carne a las que estoy acostumbrado.

Como un alimento básico en el hogar y muy versátil, pensé que sería una buena idea comparar salchichas veganas con una versión de carne y contarles cómo las clasifiqué.

Comparé salchichas veganas de cuatro marcas con una versión de carne (Imagen: Newsquest)

Probé salchichas veganas y las clasifiqué de mejor a peor



Las salchichas veganas que probé eran de varias marcas, incluyendo This, Beyond Sausage, Quorn y Richmond.

Eran todas salchichas simples sin sabor añadido para mantener las cosas justas. Comparé las salchichas veganas con las salchichas de carne de Richmond.

Cociné las salchichas en la freidora de aire durante ocho minutos a 200 grados Celsius, las volteé y luego las cociné durante otros cinco minutos y esto pareció funcionar bien. Estuve pendiente de ellas ya que los paquetes daban instrucciones ligeramente diferentes para cada una.

Sin más preámbulos, aquí está lo que pensé cuando las probé todas.

Quorn

La primera salchicha que probé fue la de Quorn, Brilliant Bangers, y aunque me gustan algunos de los otros productos veganos de la marca, pensé que la textura de la salchicha era un poco extraña.

La salchicha era bastante gruesa y se sentía un poco tosca al masticar, pero la piel se cocinó bien, agregando un buen nivel de crujiente.

Pasando al sabor, la salchicha de Quorn era bastante herbácea y sabía a un relleno que no estaba del todo cocido – raro, lo sé, pero así es como mejor puedo describirlo.

Beyond Sausage

Luego pasé a las salchichas originales a base de plantas de Beyond Sausage y me sorprendió lo desmigajadas y secas que estaban.

@uktoday_ Comparé salchichas veganas con salchichas de carne – mira hasta el final para ver cómo las clasifiqué🤔 Mira mi reseña completa en los comentarios a continuación #veganuary #vegan #veganfood #foodtok #foodreview ♬ Mystic – Shingo Sekiguchi

Tenían un sabor decente pero eso se seguía con un regusto terroso. También eran más gomosas que las otras opciones. En general, no eran terribles, pero creo que estaban demasiado secas para mi gusto.

Richmond

Las Tasty Sausages sin carne de Richmond realmente me sorprendieron.

Cuando probé esta, pensé que podía pasar por una salchicha de carne. Tenía un sabor muy similar a una versión de carne y la textura y el sabor eran agradables.

Todas las salchichas se cocinaron en una freidora de aire (Imagen: Newsquest) Si no hubiera sabido que estaba probando salchichas veganas, probablemente habría pensado que esta era de carne.

Creo que es una excelente elección para cualquier vegano que desee salchichas que se parezcan a la versión de carne.

This

Luego probé una salchicha a base de plantas de una marca llamada This y se cortó muy bien sin ningún esfuerzo.

A pesar de esto, tenía una consistencia espesa y un sabor extraño que lamentablemente fue demasiado para mí.

El regusto era diferente al original y en general, pensé que era un poco abrumador.

Salchicha de Richmond con carne

Por último, probé una salchicha de carne de Richmond para poder comparar las salchichas veganas con algo que conozco y amo – una salchicha con carne real.

Sabía que me gustaría esta – era suave por dentro y crujiente por fuera.

¿Cómo puntuaría cada salchicha? Puse las salchichas veganas de Richmond en el primer lugar como mis salchichas sin carne favoritas. ¡No puedo creer lo similares que son a las salchichas de carne! (¡Y no, no las confundí con las salchichas de carne de la marca!)

En segundo lugar, puse a Quorn ya que el sabor estaba bien – creo que podría superar la textura en esa.

A continuación, tendría que optar por las Beyond Sausages ya que el sabor era decente a pesar de que no me gustaba la textura seca y desmigajada.

Por lo tanto, las salchichas de This están en último lugar. Simplemente no pude superar el sabor de esas salchichas.

¿Cambiaría las salchichas de carne por las salchichas veganas?



En general, seguiría estando más que feliz de comer salchichas de carne y no compraré veganas de nuevo en el futuro cercano.

Sin embargo, las salchichas veganas de Richmond fueron, con mucho, las mejores de las que probé y no me importaría comerlas de nuevo.