Comparación de compra: Microsoft 365 vs Office 2024 de Microsoft Office para Mac.

Es posible que estés contento usando las aplicaciones gratuitas de Pages, Numbers y Keynote de Apple en tu Mac, pero hay momentos en los que solo las aplicaciones de Microsoft Office, incluidas Word, Excel, PowerPoint, serán suficientes. Tal vez necesitas colaborar con personas que usan las aplicaciones de Office y has tenido suficiente convirtiendo tus documentos de Pages para que puedan editarlos en Word. Quizás eres tú quien necesita editar un documento de Word y esperas que conseguir una copia de Word (o Excel o PowerPoint) no sea costoso (o tal vez no te cueste nada).

En esta guía de Microsoft Office para Mac, explicaremos cuáles son tus opciones, si puedes comprar las aplicaciones de Office por separado o tienes que comprarlas juntas, si puedes suscribirte o comprar una versión de por vida, y explicaremos exactamente cuál es la diferencia entre Microsoft Office y Microsoft 365 (anteriormente Office 365). También incluimos consejos sobre cómo obtener las aplicaciones de forma gratuita y los mejores precios en este momento.

¿Debo comprar Office para Mac?

Definitivamente no es el caso de que tengas que comprar Office para Mac, o Word, PowerPoint, Excel u otras aplicaciones de Office. Apple tiene su conjunto de aplicaciones de oficina ‘iWork’ que están disponibles de forma gratuita: Pages (similar a Word), Numbers (similar a Excel) y Keynote (similar a PowerPoint), además existen diversas alternativas a Microsoft Office. Echa un vistazo a nuestros artículos sobre los Mejores Procesadores de Texto para Mac, Mejores Alternativas a Keynote o PowerPoint, Mejores aplicaciones de hojas de cálculo para Mac y Mejores aplicaciones de correo electrónico para Mac.

Otra razón por la que es posible que quieras comprar Office para Mac 2024 o suscribirte a Microsoft 365 es que Microsoft dejará de brindar soporte principal para las versiones antiguas de Office Home & Student 2021 y Home & Business 2021 en octubre de 2026. Esto significa que si estás utilizando alguna de esas versiones, dejarás de recibir actualizaciones de seguridad después de ese tiempo.

¿Te preguntas si Office para Mac 2024 es bueno? Cuando revisamos Word 2024, Excel 2024 y PowerPoint 2024 quedamos impresionados. Aquí tienes un resumen de lo que pensamos con enlaces a nuestras revisiones completas.

1. Microsoft Word para Mac

El precio al momento de la revisión: Licencia de por vida, Office Home 2024, un dispositivo: £119.99; Licencia de por vida de Word, un dispositivo: £159.99; Microsoft 265 Personal, un dispositivo: £84.99 al año (£8.49 al mes)

Microsoft Word sigue siendo el rey de los procesadores de texto, y aunque definitivamente tiene algunas opciones de estilo que pueden alejar a algunos usuarios, su combinación de accesibilidad y flexibilidad lo hace difícil de superar.

2. Microsoft Excel para Mac

El precio al momento de la revisión: Licencia de por vida, Office Home 2024, un dispositivo: £119.99; Licencia de por vida de Excel, un dispositivo: £159.99; Microsoft 265 Personal, un dispositivo: £84.99 al año (£8.49 al mes)

Excel es una fantástica aplicación de hoja de cálculo, capaz de procesar grandes cantidades de datos con facilidad. Está repleto de funciones y es ideal para cualquier persona que ya esté utilizando aplicaciones de Office y OneDrive.

3. Microsoft PowerPoint para Mac

El precio al momento de la revisión: Licencia de por vida, Office Home 2024, un dispositivo: £119.99; Licencia de por vida de PowerPoint, un dispositivo: £159.99; Microsoft 265 Personal, un dispositivo: £84.99 al año (£8.49 al mes)

PowerPoint es una forma fantástica de crear presentaciones, y aunque hay nuevos rivales para su trono, sigue siendo sorprendentemente flexible y fácil de usar gracias a un sólido conjunto de funciones.

Cómo obtener Office en Mac

Puedes ejecutar Microsoft Office, incluidos Word, Excel, PowerPoint y Outlook, en una Mac (y en tu iPad o iPhone). Pero no es simplemente cuestión de instalar la aplicación que necesitas y empezar a escribir.

Existen múltiples formas de obtener las aplicaciones de Office en tu Mac. Debes elegir si suscribirte o comprar la versión completa de una vez. Debes decidir si necesitas solo una aplicación o todas ellas. Y, si estás eligiendo un paquete de suscripción, debes determinar qué tipo de suscripción se aplica a ti.

Te ayudaremos a averiguar cuál es la versión adecuada de Office para Mac en esta guía completa para comprar Microsoft Office para Mac. Sigue leyendo para descubrir cuál es la diferencia entre Microsoft 365 y Microsoft Office 2024 y aprender sobre las diferentes formas de obtener Word, Excel y PowerPoint en tu Mac.

¿Cuánto cuesta Microsoft Office para Mac?

Hay múltiples formas de comprar Microsoft Office para Mac. Puedes suscribirte a Microsoft 360, o puedes comprar Office para Mac 2024, o simplemente comprar la aplicación que necesites. También hay versiones gratuitas que pueden ser suficientes para tus necesidades.

Marca las casillas a continuación, ya que hemos observado que Amazon está ofreciendo descuentos en los precios de Microsoft 365. Por ejemplo, en enero de 2025, el Plan Familiar de Microsoft es de £98.99 en Amazon.

Microsoft 365 para Mac: Precio

Microsoft 365 (anteriormente llamado Office 365) es el plan de suscripción de Microsoft que incluye Word, Excel, PowerPoint y otras aplicaciones como Outlook y OneDrive. Hay algunas aplicaciones adicionales incluidas para usuarios de Windows que no están disponibles en Mac.

Los precios comienzan en $99.99/£84.99 al año (o $9.99/£8.49 al mes) para Microsoft 365 Personal. Esto incluye una licencia para Word, Excel, PowerPoint, Outlook y más, que se pueden utilizar en hasta cinco dispositivos, incluidas Mac, iPhones e iPads, así como PC y otros teléfonos y tabletas. Obtienes 1TB de almacenamiento en la nube. Hay un mes de prueba gratuito.

Si eliges la oferta anual, es mejor valor, esencialmente ofreciendo el equivalente de dos meses gratis, pero si te suscribes por un año no podrás cancelar tu contrato antes.

También hay un plan Microsoft 365 Family de $129.99/£104.99 al año (o $12.99/£10.49 al mes), que incluye hasta seis licencias para Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Puedes iniciar sesión en hasta cinco dispositivos (Macs, iPhones e iPads, PC, teléfonos y tabletas). Hay 1TB de almacenamiento en la nube por persona.

Si eliges la oferta anual, es mejor valor, esencialmente ofreciendo el equivalente de dos meses gratis, pero si te suscribes por un año no podrás cancelar tu contrato antes.

También hay paquetes comerciales disponibles. Si estás buscando un plan de Microsoft 365 para un negocio, los detalles están aquí.

Office para Mac 2024: Precio

¿Qué pasa si no quieres pagar una cuota mensual o anual por las aplicaciones de Office? Los planes de suscripción no son para todos y a menudo son impopulares porque las personas se sienten atrapadas por ellos. Afortunadamente, hay otras opciones y puedes comprar las aplicaciones de Microsoft Office por adelantado.

Una opción es comprar Office Home 2024, que incluye las versiones 2024 de Word, Excel, PowerPoint y OneNote, diseñado para uso no comercial (como familias y estudiantes). No incluye Outlook en esta opción, pero eso probablemente no importará demasiado porque en marzo de 2023 Microsoft hizo Outlook para Mac gratuito, y puedes descargarlo en la Mac App Store y la iOS App Store. Tampoco incluye actualizaciones, por lo que cuando salga la próxima actualización dentro de unos años, tendrías que comprar el nuevo software. Pero es una compra única, por lo que no estarás atrapado pagando por ello todos los meses. Lo posees de por vida. Solo puedes instalarlo en una Mac (o PC). Cuesta $149.99 en EE. UU. o £119.99 en el Reino Unido.

También hay una opción de comprar Office Home and Business 2024. Esto cuesta $249.99/£249.99 y las principales diferencias son que incluye Outlook y, obviamente, permite el uso comercial.

Word, Excel y PowerPoint 2024: Precios

También hay opciones para comprar las aplicaciones individuales por separado. Sin embargo, a $179.99/£159.99 por aplicación, en realidad cuesta más comprarlas de esta manera que si compras Office Home 2024 (anteriormente).

Microsoft vende una licencia de por vida de Word por $179.99/£159.99 (un dispositivo).

Microsoft también vende una licencia de por vida de Excel por $179.99/£159.99 (un dispositivo).

Microsoft también vende una licencia de por vida de PowerPoint por $179.99/£159.99 (un dispositivo).

¿Quieres usar Microsoft Word, Excel y PowerPoint de forma gratuita? Tenemos más información sobre cómo hacerlo a continuación.

¿Cuál es la diferencia entre Microsoft Office y Microsoft 365?

Una diferencia clave, como se puede ver en los precios anteriores, es cuánto te costará.

Con Microsoft 365, los clientes pagan mensual o anualmente para tener siempre la versión más actualizada del software. Hay varios paquetes dependiendo de si serás la única persona que use el software, si compartirás la suscripción con amigos y familiares, o si eres una pequeña empresa o una empresa más grande.

El sistema de suscripción se adapta a algunos usuarios, pero a otros les gusta pagar por adelantado por el software y saber que lo poseerán para siempre. Por lo tanto, Microsoft también te permite comprar la suite Office 2024 de una sola vez. Esa licencia nunca caducará, aunque Microsoft eventualmente podría dejar de dar soporte para esa versión.

En los próximos cinco años, Microsoft 365 le costaría a una persona $599.40/£509.40 si optara por pagar $9.99/£8.49 al mes. Si esa persona eligiera comprar Microsoft Office Home 2024 en su lugar, solo pagaría $149.99/£119.99 (suponiendo que no lo necesite para uso comercial, en cuyo caso tendría que pagar $249.99/£249.99). Sin embargo, pagar por adelantado significaría que se perderían varias mejoras que vienen con la suscripción, incluyendo futuras actualizaciones, como Microsoft Office 2028 cuando/y si sale.

¿Qué obtienes exactamente por tu dinero si eliges suscribirte?

Microsoft 365 vs Office 2024

La diferencia clave se relaciona con la colaboración, con solo los contratos 365 ofreciendo colaboración conectada a la nube. Si necesitas que múltiples personas puedan acceder a los mismos documentos para trabajar en conjunto, esta es la mejor opción. Alternativamente, comparte versiones de documentos por correo electrónico y edítalos y actualízalos según sea necesario.

Otra diferencia clave es la adición de Copilot en las versiones de suscriptores. Con la llegada de Apple Intelligence, herramientas de IA muy similares (argumentablemente mejores) están incluidas de todos modos en todo el sistema, por lo que esto puede que no te importe.

Lo único que podría afectar si eliges 365 sobre Office 2024 es el hecho de que solo los usuarios de 365 recibirán actualizaciones de funciones. A principios del ciclo, esto probablemente no importará tanto como en unos años cuando los suscriptores de 365 tengan un conjunto de funciones imprescindibles y los usuarios de Office 2024 estén celosos.

Así es cómo se comparan Microsoft 365 y Office 2024:

Microsoft 365 Personal y Microsoft 365 FamilyOffice Home 2024 y Office Home & Business 2024Plan de pagoSuscribirse mensual o anualmente, dejar de pagar y perderás la licenciaCompra únicaIncluidoWord, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook y otras aplicacionesWord, Excel, PowerPoint, OneNote (y Outlook en las versiones Home & Business)Almacenamiento en la nube1TB de almacenamiento en la nube por persona con OneDriveSin almacenamiento en la nubeColaboraciónFunciones conectadas a la nube para la colaboración en tiempo realSin herramientas de colaboraciónAIAI con funciones de Copilot (solo para suscriptores, las funciones de Apple Intelligence, incluidas las Herramientas de Escritura, funcionarán)Sin funciones de Copilot AI (sin embargo, las funciones de Apple Intelligence, incluidas las Herramientas de Escritura, funcionarán)ActualizacionesActualizaciones de funcionesSin actualizacionesSeguridadActualizaciones de seguridad y correcciones de erroresActualizaciones de seguridad y correcciones de errores (durante cinco años)DispositivosMúltiples dispositivos y plataformasUna PC o Mac. Las versiones básicas de las aplicaciones móviles se pueden usar en iPhones e iPads.SoporteSoporte técnicoAyuda para la instalación. Soporte gratuito durante los primeros 60 días.

¿Puedo obtener Office gratis?

Como puedes ver en lo anterior, hay varias formas de obtener Office, o programas individuales de la suite Office, en tu Mac. Pero ¿qué pasa si no quieres gastar mucho dinero?

Hay una prueba gratuita que te permite usar Microsoft 365 durante un mes. Después de la prueba, te cobrarán, así que asegúrate de cancelarla antes de que termine la prueba.

Una opción es suscribirte por el tiempo que necesites acceso al software y luego cancelar tu suscripción. De esa manera podrías obtener la versión básica de Office para Mac por $9.99/£8.49 y cancelar después de 30 días. Ten en cuenta que podrías perder acceso a tus datos.

O puedes ahorrar aún más dinero y usar el modo de vista gratuita. Este modo te permitirá ver, pero no editar, documentos de Word, diapositivas de PowerPoint y hojas de Excel. Eso puede ser todo lo que necesitas, pero si necesitas editar el documento, podrías copiarlo y pegarlo en una aplicación en la que puedas editarlo, guardarlo y compartirlo desde allí (en un formato compatible).

Otra opción es abrir documentos en la aplicación correspondiente de iWork de Apple. Apple tiene un procesador de texto llamado Pages que puede abrir documentos de Word, Keynote para presentaciones de PowerPoint y Numbers para hojas de Excel. Estas opciones te permitirán abrir y editar los documentos de Office, editarlos y guardarlos en el formato de Office, sin necesidad de abrir Office. A veces la formateación puede ser ligeramente diferente, pero es una gran solución. Y lo más importante, no te costará nada porque estas aplicaciones son gratuitas para los usuarios de Mac.

También tenemos este artículo sobre cómo obtener Microsoft Word de forma gratuita.

Tenemos este artículo sobre cómo obtener aplicaciones de Office de forma gratuita en iPad.

