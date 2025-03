Compañía China a trabajadores solteros: ¡Cásate o vete!

El trabajador ideal en el fabricante de productos químicos chino, según el memorándum interno, es trabajador, virtuoso y leal. Y, quizás lo más importante, dispuesto a tener hijos por el bien del país. Eso fue el mensaje que la empresa, Shandong Shuntian Chemical Group, envió a los empleados solteros recientemente, en un aviso que se difundió ampliamente en las redes sociales. Se les instruyó a formar familias antes del 30 de septiembre, o sino. “Si no logras casarte y formar una familia en tres trimestres, la empresa terminará tu contrato laboral”, dijo el memorándum. Shandong Shuntian no fue la primera empresa en intentar dictar la vida personal de sus empleados ante la creciente preocupación por las tasas de matrimonio y natalidad en China. Semanas antes, una cadena de supermercados popular había dicho a su personal que no pidiera regalos de compromiso, para bajar el costo de las bodas. Ambas órdenes fueron ampliamente criticadas, por muchas de las mismas razones por las que las personas se niegan a formar familias en primer lugar. Además del costo económico de tener hijos, muchos jóvenes chinos citan el deseo de autonomía personal. Rechazan la idea tradicional de que sus familias deben dirigir sus vidas y ciertamente no están dispuestos a permitir que sus empleadores tengan voz. El año pasado, 6.1 millones de parejas chinas se casaron, una disminución del 20 por ciento con respecto al año anterior, y la cifra más baja desde que el gobierno comenzó a publicar estadísticas en 1986. La población de China ha disminuido durante tres años seguidos. Las autoridades han estado tratando de revertir esas tendencias. Los funcionarios han visitado a las mujeres en sus hogares para preguntarles si planean quedar embarazadas; han publicado propaganda afirmando que el embarazo puede hacer a las mujeres más inteligentes; y han llamado a crear un “atmósfera social favorable a la fertilidad”, incluso en los lugares de trabajo. Algunas empresas parecen ansiosas por cumplir. El aviso de la empresa química, que comenzó a circular en línea el mes pasado, estaba dirigido a empleados solteros entre las edades de 28 y 58 años, incluidos los trabajadores divorciados. “No responder al llamado del país, no casarse y no tener hijos, es des leal “, dijo el memorándum. A medida que las burlas en línea crecían, la empresa rápidamente retrocedía. Al contactar por teléfono, una mujer en su sede dijo que el aviso había sido retirado y que el gobierno local había ordenado a la empresa someterse a una “rectificación”. Se negó a responder más preguntas. No se pudo contactar a los funcionarios laborales locales para hacer comentarios. Años atrás, cuando las autoridades chinas querían limitar los nacimientos, recurrieron a medidas coercitivas como abortos forzados y esterilizaciones. (La ciudad donde está basada la compañía química, Linyi, era particularmente conocida por tales tácticas.) Ahora que Beijing está intentando hacer lo opuesto, está adoptando un enfoque más suave, quizás para evitar provocar una resistencia a gran escala. Pero los funcionarios han insinuado su apoyo a la intromisión de algunas empresas, como en el caso de la cadena de supermercados Pangdonglai. El fundador de la cadena, Yu Donglai, escribió en las redes sociales en noviembre que pronto prohibiría a los empleados intercambiar “precios de novia”: pagos, a veces de decenas de miles de dólares, que un hombre tradicionalmente le da a la familia de su futura esposa. Críticos de la práctica, incluido el gobierno, han argumentado que hace que el matrimonio sea inasequible para muchos hombres. Los empleados también no podrán invitar a más de cinco mesas de invitados a sus bodas, dijo el Sr. Yu. Algunos comentaristas lo acusaron de excederse. Pero People’s Daily, el órgano oficial del Partido Comunista en el poder, lo defendió. Las reglas “tienen la intención de promover una nueva tendencia de matrimonio civilizado”, dijo en un comentario. “Su importancia rectora vale la pena prestarle atención”. Pangdonglai formalizó las nuevas reglas en enero. Los empleados que no cumplan conservarán beneficios básicos pero no serán elegibles para otros adicionales, como permisos extendidos. Algunos usuarios de las redes sociales especularon que los anuncios recientes eran medidas encubiertas de reducción de costos o los desestimaron como caprichos de los empresarios. Tanto Pangdonglai como la empresa química son privadas, no estatales. Pero el hecho de que las empresas se sintieran cómodas emitiendo tales edictos refleja el entorno social más amplio, sugiriendo que pensaban que las órdenes serían bien recibidas, dijo Lu Pin, una académica y activista feminista china. En lugar de emitir sus propias órdenes, el gobierno podría preferir crear presión social para tener hijos, dijo la Sra. Lu. Si la gente teme ser excluida de sus comunidades o perder sus empleos, es posible que sean más propensos a cumplir, dijo. “La gobernanza a través de las normas sociales es de bajo costo, de bajo riesgo y evita la responsabilidad del gobierno”, dijo la Sra. Lu. Ha habido sugerencias, sin embargo, de que el gobierno podría ejercer una presión más directa sobre sus propios empleados. El año pasado, un documento preliminar de la comisión de salud de Quanzhou, una ciudad en el sur de China, se propagó en línea. Pedía a los empleados de las agencias gubernamentales que “lideraran en la implementación de la política de los tres hijos”. El documento no especificaba qué se entendía por implementar. Pero los comentaristas hicieron paralelos con una famosa carta abierta de las autoridades centrales que se considera que lanzó la política de un solo hijo en 1980. Esa carta exhortaba a los miembros del partido a “liderar” teniendo un hijo. Una mujer que respondió al teléfono en la comisión de salud de Quanzhou confirmó la existencia del borrador. Pero dijo que la ciudad estaba esperando instrucciones de un nivel superior antes de emitir pautas finales. Sí, Zhao contribuyó a la investigación.