Compañeros de reparto de Corrie sorprenden a Helen Worth con despedida final.

La actriz de 73 años entregó sus últimas líneas como su personaje, Gail Rodwell, rodeada de su familia en la sala de estar de los Platt.

Su historia de salida, que apareció en el episodio del día de Navidad, vio a Gail decidir cambiar Weatherfield por una nueva vida en Francia después de finalmente obtener su final feliz al casarse con Jesse Chadwick, interpretado por John Thomson.

Su última escena en pantalla la muestra alejándose de los adoquines, pero, debido a que el programa se filma fuera de orden, el último segmento que grabó fue en la casa de Gail.

En un clip compartido por la telenovela de ITV, Worth se puede ver emocionada mientras el elenco y el equipo la aplauden después de que un director llama corte en su última escena.

Ella le dice al equipo de Coronation Street: “La razón por la que he estado aquí todos estos años, y son muchos años, es por todos ustedes que han estado aquí durante, bueno, algunos de ustedes durante todos esos 50 años y otros durante la mitad de ese tiempo.

“Pero no podría haber hecho nada de esto sin ustedes. Realmente no podía. Ustedes son el equipo más increíble de personas, y realmente les digo gracias”.

Dirigiéndose a sus compañeros de reparto, continuó: “Y en cuanto a este grupo, que no me lo dijo … Oh Dios, los quiero tanto.

“No sé realmente qué voy a hacer sin ustedes. Pero gracias por todo”.

La actriz Sue Nicholls, quien interpreta a la madre en pantalla de Gail, Audrey Roberts, entonces pide tres hurras por Worth mientras el resto de la familia de la televisión parece estar emocionada.

Reflexionando sobre la sorpresa, su hijo en pantalla, David Platt, interpretado por Jack P Shepherd, dijo: “Era importante para todos nosotros estar en su última escena y poder darle la despedida que se merece.

“Todos los demás equipos que estaban filmando ese día se retiraron y había cientos de personas allí para despedirse”.

La última historia de Gail no estuvo exenta de drama, ya que su difunto exmarido asesino en serie Richard Hillman, interpretado por Brian Capron, intentó evitar que se casara con Jesse.

Después de unirse a la telenovela en julio de 1974, el personaje de Worth ha sido una figura prominente en varias historias explosivas a lo largo de los años, siendo su atribulada vida amorosa la que la ha definido.

Durante sus 50 años en el programa, se ha casado muchas veces y ha tenido tres hijos: los hijos David y Nick y la hija Sarah.

En un mensaje pregrabado compartido en las redes sociales después del episodio, Worth dijo: “Han sido fabulosos 50 años, y solo quería agradecer a todos ustedes, algunos de ustedes que pueden haber estado viendo durante 50 años. ¿Hay alguien? Y aquellos de ustedes que han estado viendo por algunos años. Gracias.

“Gracias por acompañarme en el viaje. He tenido un tiempo maravilloso. Lo he amado todo”.