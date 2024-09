Cómo (y por qué) almacenar adecuadamente tu vino

“

A principios de este año, escribí una serie de ocho artículos sugiriendo posibles enfoques para coleccionar vino sin pagar de más. Pero no tiene sentido construir una colección de vinos a menos que se almacene cuidadosamente.

No sirve de nada si las temperaturas oscilan drásticamente, y si se acercan demasiado a los 27ºC, corre el riesgo de eliminar sabores sutiles y de que el vino se expanda tanto que el corcho, o tapón de rosca, ya no sea un sellado perfecto. La temperatura ideal convencional de una bodega es de alrededor de 13ºC, mucho más fresco que las habitaciones de repuesto de la mayoría de las personas. Pero probablemente sea más importante que la temperatura sea razonablemente estable que mantener el vino tan fresco como este.

Generalmente se piensa que porque el calor acelera las reacciones, cuanto más frescas sean las condiciones de almacenamiento, más sosegado será el progreso de un vino hacia la perfección. El vino almacenado por uno de los monopolios de licores escandinavos en un momento atrajo un premium debido a esto, y hay una moda actual entre ciertos productores de vino de almacenar cajas de botellas de vino en el mar. Pero los coleccionistas privados deben ser precavidos con los cobertizos al aire libre, que pueden ser desastrosos si la temperatura baja alguna vez por debajo de -4ºC. Dependiendo del contenido de alcohol, el vino se congelará, se expandirá y empujará el tapón de la botella.

Necesitas un lugar razonablemente oscuro, especialmente para el vino espumoso y el vino en botellas transparentes, que son particularmente susceptibles a una condición llamada golpe de luz que puede dar al vino un olor realmente horrible. También querrás asegurarte de que tu vino se almacene en un lugar que sea neutral en cuanto a los olores, por lo que probablemente no sea el garaje si existe algún peligro de olores a gasolina u aceite.

Un nivel de humedad relativa de alrededor del 75 por ciento a 13ºC, menor a temperaturas más altas, es ideal para mantener los corchos húmedos y haciendo su trabajo. Por eso las botellas tapadas con corchos se mantienen horizontalmente, para que el vino esté en contacto con el corcho, mientras que las botellas con tapón de rosca se pueden almacenar en cualquier ángulo. (Yo uso un recipiente grande de agua para mantener la humedad relativa, revisándola con un medidor de humedad económico.)

Estantes de vino, con una profundidad de una o dos botellas almacenadas horizontalmente, son ideales para contener la mayor cantidad de botellas por pie cuadrado de espacio en el suelo posible, y para recuperarlas con facilidad. Pero la pesadilla de los coleccionistas de vino es el aumento de botellas elegantes, especialmente aquellas que son demasiado anchas para caber en los estantes de vino convencionales.

Conozco a algunos entusiastas del vino británicos que aíslan una habitación o armario en casa en un intento de replicar las condiciones de una bodega. Un coleccionista recomienda el uso de tablas de 110-170mm hechas de poliuretano, que tiene muy baja conductividad térmica, aunque también instaló una unidad de refrigeración.

Para muchos coleccionistas de vino estadounidenses bien acomodados, diseñar su propia bodega de vinos a temperatura controlada parece ser una parte integral del conocimiento experto. El almacenamiento subterráneo tiene la gran ventaja de un uso de energía muy bajo, mientras que las bodegas de vino por encima del suelo necesitan control constante de la temperatura.

Algunos pisos de París pueden venir con casilleros asociados en el sótano, pero en la mayoría de las grandes ciudades, las propiedades con bodegas subterráneas son demasiado raras.

Spiral Cellars vende “contenedores” prefabricados de concreto para múltiples botellas dispuestas alrededor de una escalera de caracol, típicamente accesible a través de una trampilla ya sea en interiores o exteriores. Tenía uno instalado en el jardín de nuestra antigua casa, pero las raíces de los árboles perforaron la gruesa carcasa de goma, por lo que ya no era impermeable. Algunas de las etiquetas de mis botellas lo demuestran. (Una bodega demasiado húmeda puede hacer que tus vinos sean imposibles de vender, pero no debería afectar al vino en sí mismo.)

Las neveras de vino que se pueden configurar a una temperatura permanente dada son cada vez más populares, no solo con los diseñadores de cocinas, pero es posible que desees almacenar más vino de lo que la mayoría puede acomodar. En este caso, el almacenamiento profesional es la solución más obvia.

En el Reino Unido, la mayoría de los comerciantes de vinos que ofrecen opciones de almacenamiento utilizan instalaciones de almacenamiento de terceros, pero Berry Bros & Rudd, Lay & Wheeler (cuya rama de almacenamiento se llama Coterie Vaults), Seckford y The Wine Society tienen sus propios almacenes bonificados a temperatura controlada.

Puede ser útil comprar y almacenar vino en bono, lo que significa que no tienes que pagar impuestos hasta que lo saques del almacenamiento, y los impuestos en el Reino Unido son solo el IVA y los impuestos, no las ganancias de capital. Esto también puede facilitar la venta de tu vino.

No es poco común que los estuches de madera de vino almacenados por Octavian o London City Bond (LCB), por ejemplo, cambien de propietarios varias veces mientras están en el mismo lugar. Los comerciantes de vinos finos en todas partes están animando cada vez más a sus clientes a comerciar con vinos entre ellos, cobrando una comisión, generalmente del 10 por ciento, en la transacción. Algunos coleccionistas de vinos aprovechan al máximo esto persiguiendo una política deliberada de comprar más vino del que necesitan y financiando sus bodegas vendiendo sistemáticamente una parte de su colección. Sin embargo, esto solo funciona cuando los precios del vino están subiendo, y el mercado de vinos finos es relativamente débil en este momento.

Debido a que no hay escasez de almacenamiento de vinos de buena calidad en el Reino Unido, muchos coleccionistas de vinos serios, especialmente los basados en países asiáticos más cálidos, almacenan sus colecciones de vinos bajo el césped inglés. (Los proveedores de almacenamiento de vinos se multiplicaron en Hong Kong después de que el impuesto a los vinos se redujera a cero en 2008, pero el abuelo de todos ellos es Crown Wine Cellars excavado en la montaña en Deep Water Bay.)

Hay una tendencia en los entusiastas coleccionistas de vinos de ignorar los cargos de almacenamiento en sus cálculos. La mayoría de las empresas cobran aproximadamente £15 por caja de vino al año, con un cierto cargo mínimo anual y, en algunos casos, cargos punitivos por recuperación y entrega, especialmente de menos de una docena de botellas a la vez. Por lo tanto, desde un punto de vista financiero, no tiene mucho sentido pagar por el almacenamiento profesional de un vino que no va a apreciar su valor. Pero en el Reino Unido de todos modos, el vino de calidad tiende a ofrecerse en el mercado en cantidad solo cuando es muy joven; muy pocos comerciantes, a diferencia de sus contrapartes estadounidenses, mantienen mucho stock de cosechas maduras. Así que los coleccionistas en Gran Bretaña más o menos se ven obligados a comprar vinos jóvenes y guardarlos mucho tiempo.

Dado que me sería imposible visitar almacenes de vinos en todo el mundo, consulté a colegas y miembros de mi sitio web sobre sus experiencias con diversas opciones de almacenamiento profesional y las mencionadas en el cuadro de recomendaciones aquí parecen ser las más populares. Los coleccionistas aprecian especialmente la posibilidad de extraer solo unas pocas botellas a la vez. The Wine Society no cobra por extraer y entregar tres o más botellas de un estuche sin dividir de vino, pero solo se puede almacenar vino comprado en la Society, y por ahora al menos no ofrece una plataforma de comercio entre miembros. Como un número cada vez mayor de proveedores de almacenamiento, ofrece la posibilidad de gestionar todo esto en línea, con fechas de entrega específicas. Al igual que Fine + Rare, Lay & Wheeler y LCB, The Wine Society almacenará botellas individuales, no solo estuches.

El seguro es un tema importante, especialmente para vinos realmente costosos. Por lo general, se aconseja a los coleccionistas que aseguren sus vinos por su valor de reposición ellos mismos.

Los lockers individuales son populares entre los habitantes de la ciudad que aprecian la capacidad de acceder a ellos en cualquier momento del día, y especialmente, de la noche, pero no están bonificados. wineBANK, iniciado por el viticultor del Rheingau Christian Ress como un club de vinos basado en lockers en 2003, se ha expandido de Alemania a Viena y Washington, DC.

Algunos proveedores cobran un año de tarifas de almacenamiento por adelantado; algunos facturan atrasados por trimestre. Algunos cuentan un estuche medio lleno como un estuche completo.

No hay un estándar de la industria, pero lo más importante es almacenar con una empresa sólida con una historia larga y exitosa. Y revisar los detalles de tu póliza de seguro.

Facilidades de almacenamiento de vinos

Según lo recomendado por los miembros de JancisRobinson.com

Reino Unido

LCB, cerca de Kidderminster, en Wiltshire y en Burton-on-Trent

Octavian en Corsham, Wiltshire

Smith & Taylor en Londres

The Wine Society en Stevenage

ASIA

EUROPA

Grand Cru Wijnopslag en Oldenzaal, Países Bajos

Vinocerf en Uithoorn, Países Bajos

ESTADOS UNIDOS

East Bank Storage en Milwaukee, Wisconsin

Manhattan Wine Company en Nueva Jersey

Portland Wine Storage en Oregón

Presidio Wine Bunkers en San Francisco, California

Vintage Wine Warehouse en Nueva York y Delaware

