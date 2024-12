Cómo Wesley logra hacer su trabajo en AppleInsider

Wesley ha vuelto a ser un usuario a tiempo completo de iPad Pro, pero hay una pizca de Apple Vision Pro y una montaña de otras tecnologías involucradas en el día a día. Así es como hace su trabajo en AppleInsider.

Si hay algo que me encanta escribir, son mis configuraciones y flujos de trabajo. Hay mucho en juego aquí, y a menos que seas nuevo aquí, es posible que ya sepas que estoy completamente involucrado con el iPad y un poco obsesionado con Apple Vision Pro.

Mis configuraciones y flujos de trabajo no reflejan los de mis colegas, y eso está bien. Me alegra poder descubrir formas nuevas e interesantes de abordar problemas que de otro modo se resolverían simplemente usando una Mac.

Han sido unos años un tanto turbulentos en términos de tecnología en los últimos años, pero independientemente de mis experimentos, siempre he vuelto al iPad. Incluso cuando Apple Vision Pro intenta demostrar su lugar en la alineación, el iPad se ha consolidado como el futuro de la informática, al menos para mí.

Una rápida recapitulación

Cuando me uní a AppleInsider en 2019, ya estaba profundamente involucrado en la mentalidad de “iPad como reemplazo de la computadora”. A pesar de estar increíblemente interesado en la idea, volví a enamorarme de la Mac después de que despegara Apple Silicon, así que cambié a un MacBook Pro de 14 pulgadas, al menos hasta que debutó Stage Manager.

Han pasado dos años de iPad seguidos de un año de Mac, y ahora otros dos años de iPad. Apple Vision Pro intentó hacer su marca en mis flujos de trabajo, pero no pudo lograr un impacto significativo, especialmente después de la introducción de Apple Intelligence.

Hoy en día, tengo varios equipos tecnológicos en mi línea, y cada uno cumple un propósito específico en mi trabajo y vida. Así que vamos a discutir cada uno.

M4 iPad Pro con Nano Texture y un iPad mini 7

El rey de mi configuración es el M4 iPad Pro, la mejor oferta de Apple sobre el núcleo robótico desnudo hasta la fecha. Es decir, puede adoptar cualquier forma que necesite según con qué se empareje.

El iPad Pro es una excelente tableta con su diseño delgado y ligero, gran pantalla de 13 pulgadas y Apple Pencil Pro. No suelo usar el iPad Pro solo como tableta, pero poder acercarlo y manipular el trabajo con un dedo o un lápiz es excelente.

Adjunta el Magic Keyboard, y el iPad Pro se convierte en un portátil. Es entonces cuando puedo llevar el iPad conmigo al salón, mi cervecería favorita, una habitación de hotel o una mesa de picnic y trabajar con un trackpad y teclado.

Coloca el iPad en uno de los muchos soportes magnéticos, y el iPad puede convertirse en una pantalla flotante. Puedo emparejarlo con un gamepad y usarlo como una pequeña TV, o tenerlo junto a mi cama para leer o ver contenido multimedia.

Coloca el iPad Pro en un soporte magnético y conecta un cable Thunderbolt, y se convierte en una computadora de escritorio con un segundo monitor de 27 pulgadas y 5K. Utilizo un concentrador StarTech Thunderbolt 4 para conectar el iPad Pro a un Studio Display, Magic Trackpad, tarjeta de captura ASUS TUF, teclado mecánico Keychron Q3 Pro SE y un SSD Samsung de 1TB.

El motivo de la compra de la tarjeta de captura fue parte de un experimento más amplio que no llegó completamente a la fruición. Quería ver cómo funcionaría la transmisión con el iPad Pro como computadora principal, y funcionó en su mayor parte, pero la captura de audio, video y micrófono resultó desafiante, aunque posible con algunas soluciones. Tal vez escriba sobre ello algún día.

Por ahora, sigue funcionando como una excelente manera de llevar una consola de juegos como Nintendo Switch o PlayStation 5 al Studio Display a través del iPad adjunto. También puedo usar la configuración para capturar video y audio entrantes, lo cual sería genial si alguna vez quisiera empezar a hacer videos de juego.

Lo genial de tener un solo cable conectado a toda mi configuración de escritorio fue poder intercambiar fácilmente el iPad Pro por el MacBook Pro de 14 pulgadas y grabar el AppleInsider Podcast. Cambié esa MacBook por un Mac mini M4, del que hablaré más adelante.

Me encanta trabajar desde el iPad Pro a pesar de la insistencia continua de Apple en poner límites arbitrarios al sistema operativo y al software. Cada año, Apple logra abordar una o dos quejas de los usuarios profesionales, pero no es garantizado.

Dado que el iPad Pro de 13 pulgadas representa mi lugar de trabajo, he empezado a usar un segundo iPad que es más pequeño, pero aún puede hacer la mayoría de lo que necesito. Esa tableta es el iPad mini 7, el mejor iPad como tableta en su línea gracias a su potencia y factor de forma.

El iPad mini es mi computadora personal que me acompaña a todas partes. Su pantalla es más grande y cuadrada que la del iPhone, por lo que es perfecta para ver contenido multimedia, leer texto o jugar.

Cuando estoy trabajando, el iPad mini está conmigo en el escritorio, pero a menudo está apagado. Cuando necesito una segunda pantalla por cualquier motivo, es cuando uso el iPad mini.

Mi iPhone actúa como un visor de datos, mostrando niveles de batería, lluvia o la música que se está reproduciendo en los HomePod de la oficina gracias a StandBy, así que no, el iPad mini no hace eso tampoco.

Admitiré que el iPad mini es un poco redundante en el escritorio, pero estoy contento de que esté allí cuando lo necesito. Además, si quiero llevarme un video que estoy viendo conmigo o algo similar, puedo sacarlo de su soporte y llevarlo.

Eso son cuatro pantallas activas en mi escritorio frente a mis ojos en todo momento. Honestamente, ese estilo de configuración es un vestigio del pre-Apple Vision Pro que podría cambiar en el futuro.

Tener dos iPads se vuelve mucho más útil cuando estoy lejos del escritorio. Como no tengo el Studio Display conmigo, me gusta tener mi trabajo principal en el iPad Pro de 13 pulgadas y tener el iPad mini como una pantalla secundaria.

Una oficina llena de escritorios

La configuración del escritorio está diseñada para ser algo modular. Trabajo desde un escritorio en forma de L de Uplift que ha demostrado ser un favorito. Me vuelvo hacia el lado derecho del escritorio para el podcast, de modo que estoy frente a una pared de espuma.

Detrás de mí hay un escritorio de pie de Flexispot. También uso la silla C7.

Ese segundo escritorio es mi estación fotográfica. Coloco diferentes tapetes y fondos para proporcionar diferentes estilos para mi fotografía de productos que sin duda has visto en AppleInsider. Por lo general, notarás que son los míos debido a mi tendencia a usar paletas de colores oscuros e iluminación sombría.

Una tercera mesa, que técnicamente también es un escritorio, se utiliza para guardar equipos adicionales, productos de revisión próximos y mi impresora. Debajo del escritorio hay un montón de contenedores de almacenamiento llenos de cables, artículos de HomeKit, piezas de teclado y más. El carrito rodante cubierto de pegatinas es más de lo mismo.

Una estantería en la esquina opuesta de mi oficina contiene varios recuerdos de Apple y videojuegos. Pero lo más importante, es donde vive mi Mac mini.

Mac mini M4

Curiosamente, no hay mucho que decir sobre el Mac mini M4. Existe únicamente para grabar podcasts sin complicaciones.

El trabajo lo realizaba anteriormente mi MacBook Pro de 14 pulgadas, pero me di cuenta de que la pantalla estaba siendo desperdiciada en modo clamshell en una repisa.

Cuando necesito acceder al Mac mini, lo despierto usando un Magic Mouse que está en el lado derecho de mi escritorio. Mi Apple Watch lo despierta, siempre que no haya pasado mucho tiempo desde su último despertar.

Entonces, si necesito hacer algo con el Mac mini, me pongo el Apple Vision Pro e interactúo desde allí. Básicamente, es solo para podcasts y funciones de prueba para artículos.

Un monitor portátil está en la base de la repisa detrás de puertas cerradas para que el Mac mini tenga algún tipo de pantalla si es necesario. Aunque, incluso si está despierto, casi nunca lo miro.

Hacer el Mac mini portátil es sencillo con una batería externa.

Estoy feliz de tener el Mac mini M4. Servirá como un buen punto de acceso a macOS, y al menos puede ejecutar un emulador de Gamecube si quiero.

Una cosa con la que estoy experimentando y que revisaré en 2025 es el Mac mini y hacerlo portátil. Es una forma interesante de acceder al Mac a través de una Pantalla Virtual sin necesidad de un enchufe.

Apple Vision Pro

He estado dando vueltas alrededor de Apple Vision Pro hasta ahora porque se encuentra en un punto interesante en mi flujo de trabajo. Constantemente compite por ser mi tecnología favorita versus el iPad Pro, pero se queda un poco corto.

Cuando se lanzó Apple Vision Pro en febrero, rápidamente se convirtió en mi computadora principal porque podía hacer todo lo que podía hacer mi iPad Pro con M1. Sin embargo, el iPad Pro M4 se llevó el protagonismo después de eso a través de las necesidades de revisión, y luego Apple Intelligence selló el trato.

Verás, Apple Intelligence aún no está disponible en Apple Vision Pro, y lo necesito para mi flujo de trabajo. Dejé Grammarly después de que la función de corrección de Apple en Herramientas de Escritura mejorara lo suficiente y no he mirado atrás.

Si realmente quiero, podría abrir Borradores en la Pantalla Virtual del Mac mini y ejecutar la corrección, pero simplemente no es lo mismo. La pequeña fricción allí me ha llevado de vuelta a mi configuración favorita con el iPad Pro.

Cuando necesito hacer algo lo más rápido posible, sigo confiando en el iPad para eso. Sin embargo, Apple Vision Pro sigue siendo mi dispositivo preferido para contenido de larga duración. Esta historia fue escrita principalmente en Apple Vision Pro.

Soy uno de los pocos que puede afirmar que no tiene ninguna molestia al usar Apple Vision Pro y la Banda Solo Knit. Si más de mi flujo de trabajo pudiera realizarse a través de aplicaciones nativas en visionOS, estaría allí con más frecuencia.

Hasta entonces, Apple Vision Pro ha pasado a un segundo plano con respecto al iPad Pro. Lo uso unas pocas veces a la semana, a veces durante horas seguidas, pero ciertamente no es la máquina principal.

Un uso en el que puedes contar conmigo es usándolo mientras grabo el AppleInsider Podcast. Me permite ver la pantalla de mi Mac, Safari y las notas del programa sin tener un gran cristal frente a mi cara, causando así ecos.

Creo que Apple tiene algo especial con Apple Vision Pro, y no puedo esperar a ver más aplicaciones y experiencias en la plataforma. Veremos qué ofrece el 2025, quizás esté escribiendo sobre cómo supera al iPad antes de que termine el año.

Una oficina en flujo

Nunca estoy contento con mis espacios. Siempre buscaré formas de ajustar y optimizar flujos de trabajo a medida que aparezcan nuevos productos y mejoren las tecnologías.

Creía y esperaba que Apple Vision Pro tuviera un impacto mayor en mi oficina. De hecho, pensé que incluso podría despejar el escritorio para tener una especie de plataforma vacía para objetos y ventanas virtuales.

No me malinterpretes, todavía estoy tentado a hacerlo si y cuando llegue el momento, pero Apple Vision Pro aún necesita hacer todo sin compromisos, y eso incluye a Apple Intelligence. Estoy en una batalla constante entre mi amor por el iPad Pro y Apple Vision Pro, así que por ahora, mi oficina es un lugar que apoya a ambos.

Este hogar es un alquiler, y si no lo has escuchado antes, te lo diré aquí: me estoy casando en octubre de 2025. Planeamos comprar una casa en 2026 si todo encaja, por lo que esa perspectiva está constantemente en el borde de mis pensamientos.

A veces es agradable simplemente salir de la oficina también.

Sé que mi tiempo en este espacio es limitado, por lo que es probable que no cambie demasiado durante el 2025. Mi configuración ha recorrido un largo camino desde mi pequeño escritorio en un apartamento de Virginia Beach.

Quizás mi nuevo hogar y nueva oficina se construirán en torno a la mayor prominencia de la informática espacial. Solo el tiempo lo dirá.

Viaje

Parte de lo que me encanta de mi trabajo es su portabilidad. Entonces, quería hablar un poco sobre cómo trabajo fuera de la oficina.

Tengo un poco de ritual semanal, siempre que el clima lo permita. Me gusta subirme a mi bicicleta eléctrica y viajar a la ciudad los viernes para poder trabajar en otro lugar que no sea mi oficina.

Mi bolso favorito para estas salidas es el Nomatic Navigator 10L. Lleva mi iPad Pro en el Magic Keyboard, un candado para bicicleta, iPad mini, controlador de juegos y una batería con soporte incluido.

Cuando estoy instalado en un lugar local, generalmente es solo el iPad Pro, pero me gusta usar la batería para sostener el iPhone para poder ver StandBy. El iPad mini es más para jugar en movimiento que otra cosa.

Salidas más serias requieren bolsos más grandes. Si voy a llevar lo que básicamente es toda mi oficina, opto por la mochila AirPorter de Waterfield, que es un compañero perfecto para el Shield Case.

Esta bolsa grande contiene mis iPads, Apple Vision Pro, Mac mini, baterías, controladores, cargadores y aún deja espacio después. Es una excelente opción para mi viaje anual fuera del estado.