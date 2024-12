Cómo Warren Buffett ha logrado vencer a las grandes tecnológicas.

“

¡Buenos días y bienvenidos al último mes del año 2024! A medida que la adopción de IA se aceleró este año, el grupo de acciones tecnológicas conocido como los Siete Magníficos ha estado a menudo bajo el foco de atención. Pero la empresa de inversiones Berkshire Hathaway está dando batalla a las grandes tecnológicas.

A sus 94 años, Warren Buffett, presidente y CEO de Berkshire Hathaway, número 5 en la lista Fortune 500, sigue manteniendo al mundo empresarial interesado en lo que compra o vende. La capitalización de mercado de la empresa superó los $1 billón hace unos meses, y se sitúa justo por debajo de Tesla y por encima de Taiwan Semiconductor. No obstante, la empresa de Buffett es distinta por algunas de sus tenencias. Su propiedad estrella es Geico Insurance, y también posee marcas como Duracell, Fruit of the Loom, Dairy Queen y BNSF Railway que se convirtieron en nombres familiares hace más de medio siglo.

En un nuevo artículo de Fortune, mi colega Geoff Colvin escribe que nueve de las 10 empresas más valiosas que cotizan en bolsas de valores de EE. UU. son empresas tecnológicas lideradas por Apple (número 1) y Nvidia (número 2), junto con Microsoft, Alphabet, y más. Y luego está Berkshire Hathaway. La capitalización de mercado de la empresa también supera la de todas las demás empresas no tecnológicas. Walmart tendría que aumentar su valor en un 41% solo para igualar la capitalización de mercado de Berkshire, explica.

“Hasta ahora en este año enfocado en la tecnología, las acciones de Berkshire han superado a las de Apple, Microsoft y Alphabet”, escribe Colvin. “Ha vencido al tecnológico Nasdaq, así como al S&P, el Dow y el Russell 2000. Es difícil recordar que el CEO Warren Buffett le dijo a sus accionistas en febrero pasado, ‘En general, no tenemos ninguna posibilidad de un rendimiento asombroso’”.

Sin embargo, la capitalización de mercado no es la forma favorita de Buffett para evaluar una empresa. “La capitalización de mercado mide las expectativas del mercado, no resultados financieros medibles, y como a menudo señala Buffett, el Sr. Mercado tiene cambios de humor”, escribe Colvin.

Para conocer la métrica financiera favorita de Buffett, junto con los lugares comunes empresariales que desprecia, puedes leer el análisis completo de Colvin aquí.

Buffett, quien definitivamente ha creado un legado de inversión, recientemente reflexionó sobre su vida en una carta a los accionistas del 25 de noviembre.

“El tiempo siempre gana”, escribe Buffett. “Pero puede ser voluble, incluso injusto y cruel a veces, terminando la vida al nacer o poco después, mientras que, en otras ocasiones, espera un siglo aproximadamente antes de hacer una visita. Hasta ahora, he tenido mucha suerte, pero, antes de mucho, se ocupará de mí”.

Buffett reveló que está distribuyendo $1 mil millones adicionales a las fundaciones de su familia. Esto coincide con su compromiso de donar más del 99% de su patrimonio.

Sheryl Estrada

[email protected]

Destacados

Benoit Fouilland fue nombrado CFO de Celonis, una empresa de minería de procesos e inteligencia de procesos, a partir del 1 de diciembre. Fouilland tiene más de tres décadas de experiencia en finanzas y gestión ejecutiva. Se une a Celonis desde Contentsquare, donde se desempeñó como CFO. Antes de eso, fue CFO de Firmenich, una empresa de fragancias y sabores donde fue cliente de Celonis. Antes de Firmenich, Fouilland ocupó roles de CFO en Criteo SA, SAP AG y Business Objects SA.

Michael Buttstedt fue designado CFO de Allianz Partners, una empresa de seguros y servicios de asistencia. Con más de 25 años dentro del Grupo Allianz, Buttstedt se une a Allianz Partners desde su cargo reciente en Allianz Italia, donde se desempeñó como CFO durante cuatro años. Antes de eso, fue director de riesgos durante cinco años. Buttstedt ha ocupado numerosos cargos de liderazgo en todo el Grupo Allianz, incluido director de riesgos en Allianz Switzerland y director de riesgos del grupo en Allianz SE.

Gran acuerdo

La actividad de acuerdos en EE. UU. muestra una recuperación continua después de las fluctuaciones vistas en los últimos tres años, según el Barómetro de Acuerdos de EY-Parthenon de fin de año de 2024. Los expertos en macroeconomía de EY predijeron que el volumen general de acuerdos de fusiones y adquisiciones en EE. UU. crecerá un 10% interanual en 2025. Para el capital privado, la perspectiva de M&A de los expertos predice un aumento del 16% en 2025.

Después de una desaceleración en la segunda mitad de 2024, el Barómetro de Acuerdos de EY estima que el volumen de acuerdos de M&A corporativos (para acuerdos de más de $100 millones) se recuperará gradualmente, aumentando un 8% en 2025 después de un probable aumento del 11% en 2024. Con 830 acuerdos hasta la fecha hasta septiembre, el Barómetro de Acuerdos prevé alrededor de 1,080 acuerdos en 2024 y alrededor de 1,170 acuerdos en 2025.

Profundizando

El equipo financiero de Fortune se ha reunido para idear ideas de acciones para el próximo año, lo que culminó en el informe “5 tendencias de inversión para 2025—y 15 acciones para ayudarte a apostar por ellas”.

Comenzamos identificando cinco tendencias y luego elegimos tres empresas listas para montarse en cada una de esas olas en 2025. En algunos casos, nuestras selecciones reflejan el constante avance de la tecnología. Otras tendencias, como el riesgo geopolítico, tienen el mayor potencial para crear perturbaciones y la salud y el bienestar reflejan cambios políticos y sociales más amplios.

Se escuchó

“Los viajes siempre han sido un negocio extremadamente competitivo. Siempre estamos tratando de encontrar más fuentes de ingresos”.

—El CEO de Booking Holdings, Glenn Fogel, dijo a Fortune en una entrevista. Fogel supervisa todas las marcas de la empresa de viajes, incluyendo Priceline, Booking.com, Kayak, Agoda y OpenTable, entre otras.

