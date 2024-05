Cómo Warren Buffett desglosa cómo repetir su éxito y obtener un rendimiento del 50% al año.

“

El mejor retorno de Warren Buffett — en términos porcentuales — se obtuvo cuando él estaba comenzando con poco dinero hace siete décadas. El Oráculo de Omaha una vez prometió que fácilmente podría lograr un rendimiento anual del 50% si solo estuviera manejando $1 millón. “Si estuviera manejando $1 millón hoy, o $10 millones, para el caso, estaría completamente invertido. Cualquiera que diga que el tamaño no afecta el rendimiento de la inversión está vendiendo algo”, dijo en 1999. “Las tasas de retorno más altas que he logrado fueron en la década de 1950. Superé al Dow. Deberías ver los números. Pero estaba invirtiendo migajas en ese entonces. Es una gran ventaja estructural no tener mucho dinero. Creo que podría darte un 50% al año con $1 millón. No, sé que podría. Lo garantizo”. A medida que la cartera de acciones de Berkshire Hathaway ha crecido en tamaño, ahora superando los $300 mil millones de valor en el mercado, se volvió más difícil para incluso el inversor más experto de todos los tiempos, cuyo universo de valores disponibles se volvió cada vez más poco atractivo. Buffett, que comenzó comprando lo que llamaba cigar butts, empresas con poco valor que aún tenían algo de vida, ahora a menudo tiene que hacer una compra de tamaño elefante para mover la aguja en su cartera. Sin embargo, en la reunión anual de Berkshire a principios de este mes, el anciano de 93 años detalló cómo lograría esos mismos números impresionantes de su carrera temprana, si un inversor promedio quisiera repetir su éxito hoy. Buffett recordó que estudió el Manual de Moody varias veces cuando era joven, para aprender sobre la industria ferroviaria de principio a fin, buscando oportunidades de compra. “La respuesta sería, en mi caso particular, pasar por las 2,000 páginas”, dijo Buffett hace unas semanas en la reunión de accionistas. “Pasé por el Manual de Transporte de Moody un par de veces, … probablemente 1,500 páginas. Y encontré todo tipo de cosas interesantes cuando tenía 20 o 21 años… había cientos y cientos de empresas ferroviarias. Y me gustaba leer sobre cada una de ellas”. ‘Enamórate del tema’ Buffett, que en la Universidad de Columbia estudió bajo Benjamin Graham, el legendario padre del value investing, identificaría “cosas inusuales” para comprar que podrían llevar a rendimientos sobresalientes. “Tenían un bono que en realidad era la acción común, y tenían una acción común que en realidad era un bono”, dijo Buffett este mes. “Si coleccionabas un montón de esos, lo cual me propuse hacer, y en realidad eso es lo que impresionó a Charlie cuando lo conocí por primera vez, porque conocía todos los detalles de todas estas pequeñas empresas en la costa oeste que él pensaba que nunca habría escuchado”, dijo refiriéndose a su difunto socio comercial Charlie Munger. A una edad temprana, Buffett desarrolló un extraordinario talento para elegir acciones baratas, a menudo empresas problemáticas a descuentos profundos. Esas son las que una vez eran como recoger una colilla de cigarro descartada que solo tenía una calada restante. Más adelante en su carrera, bajo la influencia de Munger, Buffett pasó a comprar empresas de calidad que ostentaban una ventaja competitiva a precios justos, dando lugar a un imperio que consta de empresas de primera clase como el seguro Geico, el Ferrocarril BNSF, Dairy Queen y empresas de energía y fabricación. El consejo del legendario inversor se reduce a encontrar un tema del que uno esté genuinamente apasionado por aprender y convertirse en un experto en ese tema. Hoy en día, “trataría de saberlo todo sobre todo lo pequeño, y encontraría algo y con $1 millón podrías ganar un 50% al año, pero tienes que estar enamorado del tema. No puedes amar solo el dinero, realmente debes encontrarlo”, dijo.

