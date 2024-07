Cómo ver, transmitir los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 en vivo en línea de forma gratuita sin cable, en NBC.

“

Tras un retraso de un año debido a COVID para los Juegos de Tokio, los Juegos Olímpicos vuelven a su calendario normal, y los mejores atletas del mundo competirán una vez más por sus países y por ellos mismos.

Los esperados Juegos de París ya están en marcha, y tienes muchas opciones de visualización, ya que Peacock de NBC agrega otro evento deportivo de alto perfil a su programación de deportes en vivo.

Esto significa que, independientemente de tu ubicación, si quieres mantenerte al día con los resultados de los Juegos sin esperar la transmisión en horario de máxima audiencia, hay muchas formas de hacerlo. Aquí hay algunas.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de verano 2024?

Con las Ceremonias de Apertura ya concluidas, los Juegos Olímpicos de París se llevarán a cabo hasta el domingo 11 de agosto.

¿Qué canales de televisión están transmitiendo los Juegos Olímpicos de verano 2024?

NBC es una vez más la red anfitriona exclusiva de los Juegos Olímpicos en los EE. UU. Pero utilizará varios canales de la NBCUniversal para transmitir el espectro más amplio de eventos, incluidos USA Network, CNBC, MSNBC y el Golf Channel. Telemundo y Universo proporcionarán cobertura en español. Los Juegos también se transmitirán en la red de transmisión Peacock, que llevará todos los eventos.

¿Qué tipo de retraso horario hay en los Juegos Olímpicos 2024?

París está seis horas adelante de la hora del este de los EE. UU. y nueve horas adelante de la hora del Pacífico. Como resultado, la mayoría de los eventos (y finales) se llevarán a cabo temprano en la mañana hora de EE. UU. Como resultado, NBC transmitirá dos programas diarios de los Juegos, uno que coincide con horario de máxima audiencia de París (de 2:00 p.m. ET a 5:00 p.m. ET) y otro en horario de máxima audiencia tradicional de EE. UU., que mostrará aspectos destacados.

A menos que puedas ajustar tu horario de trabajo para ver en vivo, tendrás que evitar spoilers de los Juegos, así que es posible que desees evitar las redes sociales durante unos días.

¿Qué eventos olímpicos de 2024 se transmitirán en Peacock?

Básicamente, todo. Peacock transmitirá todos los eventos en vivo y a la carta, y también ofrecerá un resumen diario para los espectadores. Peacock también tendrá una experiencia olímpica completamente interactiva, que te permitirá decidir cómo construir tu propio horario de eventos y capturar los aspectos más destacados clave.

¿Quieres ver más de un evento al mismo tiempo? No hay problema. Una función de Multivista te permitirá ver hasta cuatro deportes simultáneamente, lo que te permitirá decidir qué audio deseas. Y una función llamada Zona Dorada te permitirá cambiar entre eventos y ofrecer la opción de cambiar a la cobertura en vivo de los eventos destacados.

Las repeticiones completas de los eventos también estarán disponibles en cada evento.

¿Cómo puedo ver los Juegos Olímpicos 2024 de forma gratuita?

No podrás ver todos los eventos, pero el canal de transmisión de NBC es el corazón de la cobertura de la red. La mejor manera de ver eso gratis en una pantalla grande es con una buena antena HD. Asegúrate de probar la antena en múltiples ubicaciones en tu hogar para encontrar la señal más confiable.

¿Cómo puedo transmitir los Juegos Olímpicos de París 2024 en vivo en línea si no tengo una suscripción de cable?

Peacock, como podrás suponer, es tu mejor opción, pero hay varias otras opciones de transmisión para elegir, algunas gratuitas, otras con períodos de prueba gratuitos y otras que requieren un inicio de sesión de tu proveedor de cable o satélite.

NBC ha configurado el sitio web NBCOlympics.com y ofrece la aplicación NBCSports con la mayor variedad de opciones. De lo contrario, prueba una de estas:

Disney+

El paquete de Disney de Disney+, Hulu y ESPN+ ya no tiene una prueba gratuita, por lo que deberás pagar $15 al mes por los tres combinados (o $25 al mes sin anuncios en Hulu).

Incluir TV en vivo en el paquete aumenta el precio a $77 al mes ($90 sin anuncios).

Hulu con TV en vivo

La prueba gratuita en este servicio ya no se ofrece. Ahora te costará $77 al mes.

YouTubeTV

Después de una prueba de hasta dos semanas, puedes esperar cargos mensuales de $73.

Sling TV

El plan “Orange” de menor nivel de Dish Network Sling te costará $40 al mes. Agregar el plan más completo “Blue” aumenta el costo a $55 al mes. La prueba gratuita de siete días ha desaparecido, desafortunadamente.

DirecTV Stream

Anteriormente conocido como DirecTV Now, AT&T TVNow y AT&T TV, este servicio de transmisión a menudo renombrado te costará $75 al mes y más después de la opción de prueba gratuita.

Fubo TV

Este servicio de corte de cable centrado en deportes lleva redes de transmisión en la mayoría de los mercados. Hay una prueba gratuita de siete días, seguida de cargos mensuales de $75 y más, dependiendo de los canales que elijas.

¿Qué deportes nuevos se estrenarán en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Los Juegos Olímpicos de Verano 2024 estrenarán cuatro deportes nuevos: breakdance, escalada deportiva, skateboarding y surf.

¿Cuándo tienen lugar los eventos de natación en los Juegos Olímpicos de verano 2024?

El París La Defense Arena es el área principal para los eventos de natación, mientras que el Centro Acuático Olímpico albergará el buceo, natación artística y waterpolo. Sin embargo, el evento de natación en aguas abiertas y la etapa de natación del triatlón, actualmente están previstos para llevarse a cabo en el río Sena, lo que ha causado cierta preocupación entre los atletas debido a los niveles de contaminación en ese cuerpo de agua.

Los eventos de natación comenzarán el sábado 27 de julio, con los relevos de 400 metros estilo libre masculino y femenino. Se extenderán hasta el 4 de agosto.

(Consulta el horario olímpico de NBC para un desglose completo de los eventos.)

¿Cuándo tienen lugar las competencias de gimnasia en los Juegos Olímpicos 2024?

Los equipos masculinos comienzan sus eventos el sábado 27 de julio, con los equipos femeninos comenzando al día siguiente. Estos se extenderán hasta el lunes 5 de agosto (con competiciones de aguas abiertas el 8 y 9).

¿Cuándo tienen lugar las competencias de atletismo en los Juegos Olímpicos de París?

El comienzo de los eventos de atletismo marca el punto intermedio no oficial de los Juegos. Este año, están programados para comenzar el jueves 1 de agosto y extenderse hasta el domingo 11 de agosto, concluyendo con la maratón femenina.

¿Quiénes juegan en el equipo de baloncesto de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de verano 2024?

Es un lineup de estrellas este año, encabezado por la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James. Se unirá a sus excompañeros de los Golden State Warriors, Steph Curry y Kevin Durant, junto con Devin Booker (Phoenix Suns), James Harden (Los Angeles Clippers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Derrick White (Boston Celtics) y Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves).

Para el equipo femenino, la superestrella de la WNBA, Caitlin Clark, no logró entrar en el equipo en 2024, pero podrás ver a la estrella de New York Liberty, Sabrina Ionescu, representando a EE. UU. junto con Brittney Griner (Phoenix Mercury), Kelsey Plum (Las Vegas Aces), Breanna Stewart (New York Liberty), Diana Taurasi (Phoenix Mercury) y A’ja Wilson (Las Vegas Aces).

¿Dónde se llevarán a cabo los próximos Juegos Olímpicos?

Los próximos Juegos Olímpicos serán los XXV Juegos Olímpicos de Invierno, organizados en Italia. Se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero de 2026.

Los Ángeles acogerán los próximos Juegos Olímpicos de verano, que comenzarán el 14 de julio de 2028.

