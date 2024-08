Cómo ver, transmitir la semana cuatro de los juegos de fútbol americano de la pretemporada de la NFL en línea en vivo gratis sin cable: Fox, CBS, NBC, ESPN

“

Temporada de pretemporada de la NFL de este año ha sido una oportunidad para que los equipos se acostumbren a las nuevas reglas y para que la liga vea qué está funcionando y qué no. Pero este es el último fin de semana para realizar pruebas.

Después del partido del domingo por la noche, la liga y los equipos tendrán poco menos de dos semanas para hacer ajustes y modificaciones antes del inicio de la temporada regular. Es probable que no veas a muchos jugadores estrella en el campo esta semana (y, si es así, no por mucho tiempo), pero podrías comenzar a tener una mejor idea de las direcciones en las que los entrenadores planean guiar a sus equipos en los próximos meses.

Los Colts y los Bears ganaron sus juegos el jueves, venciendo a los Bengals y los Chiefs, respectivamente. Así es como puedes ver la acción el resto del fin de semana.

¿Qué equipos de la NFL juegan esta semana? ¿Y qué canales transmiten los partidos?

Tienes opciones de fútbol cada día este fin de semana. Ten en cuenta que la mayoría de los juegos se transmitirán en la región de emisión de los equipos que juegan, pero es posible que no se transmitan a nivel nacional. (El equipo local se enumera segundo.)

Viernes, 23 de agosto

Jacksonville Jaguars vs. Atlanta Falcons, 7:00 p.m. ET en Fox

Miami Dolphins vs. Tampa Bay Buccaneers, 7:30 p.m. ET en NFL+

San Francisco 49ers vs. Las Vegas Raiders, 10:00 p.m. ET en NFL Network

Sábado, 24 de agosto

Minnesota Vikings vs. Philadelphia Eagles, 1:00 p.m. ET en NFL+

Baltimore Ravens vs. Green Bay Packers, 1:00 p.m. ET en NFL+

Pittsburgh Steelers vs. Detroit Lions, 1:00 p.m. ET en NFLNetwork

Los Angeles Rams vs. Houston Texans, 1:00 p.m. ET en NFL+

Carolina Panthers vs. Buffalo Bills, 1:00 p.m. ET en NFL+

Los Angles Chargers vs. Dallas Cowboys, 4:00 p.m. ET en NFL Network

New York Giants vs. New York Jets, 7:30 p.m. ET en CBS y NFL Network

Cleveland Browns vs. Seattle Seahawks, 10:00 p.m. ET en NFL Network

Domingo, 25 de agosto

Tennessee Titans vs. New Orleans Saints, 2:00 p.m. ET en la Red NFL

Arizona Cardinals vs. Denver Broncos, 4:30 p.m. ET en CBS

New England Patriots vs. Washington Commanders, 8:00 p.m. ET en NBC

¿Cómo puedo ver los juegos de la NFL gratis, incluso si estoy fuera de mi mercado?

La mejor manera de ver cualquier tipo de programación de redes gratis en una pantalla grande es con una buena antena HD. Y si tu equipo local está jugando, es probable que CBS, Fox o NBC trasmitan el juego. Para asegurarte de obtener la señal más confiable, asegúrate de probar la antena en varias ubicaciones de tu hogar.

¿Puedo transmitir juegos de la NFL en vivo en línea si no tengo una suscripción de cable?

Ciertamente puedes. Hay varias opciones, aunque no todas funcionarán para los juegos de esta semana:

Peacock

El servicio de streaming de NBC te dará acceso a varios juegos, incluyendo todos los próximos enfrentamientos de los domingos por la noche. Puedes obtener una prueba gratuita de siete días, seguida de un cargo mensual de $8 o $14. (La versión gratuita de Peacock no incluye deportes en vivo.)

Disney+

El paquete de Disney de Disney+, Hulu y ESPN+ ya no tiene una prueba gratuita, por lo que tendrás que pagar $15 al mes por los tres combinados (o $25 al mes sin anuncios en Hulu).

Hulu con TV en vivo

La prueba gratuita de este servicio ya no se ofrece. Ahora te costará $77 al mes.

YouTubeTV

Después de una prueba gratuita, puedes esperar cargos mensuales de $73.

Sling TV

El plan de nivel inferior “Orange” de Sling de Dish Network te costará $40 al mes. Agregar el plan más completo “Blue” aumenta el costo a $55 al mes. La prueba gratuita de siete días ha desaparecido, desafortunadamente.

DirecTV Stream

Antiguamente conocido como DirecTV Now, AT&T TVNow y AT&T TV, este servicio de streaming con frecuencia cambiante te costará $80 al mes y más después de la opción de prueba gratuita. (El paquete que incluye NFL Network te costará $99 al mes.)

Fubo TV

Este servicio de corte de cable centrado en deportes transmite redes de radiodifusión en la mayoría de los mercados. Hay una prueba gratuita de siete días, seguida de cargos mensuales de $80 y más, dependiendo de los canales que elijas.

¿Puedo ver juegos de la NFL en Amazon?

No todavía. Una vez más, Amazon tiene los derechos exclusivos para Thursday Night Football, pero no se transmitirán juegos de pretemporada en el servicio de streaming, ni el juego de la Semana Uno de la temporada regular. Y, al igual que el año pasado, no transmitirá ningún juego en el Día de Acción de Gracias, aunque sí lo hará el Viernes Negro. El primer enfrentamiento en Amazon de este año será entre los Buffalo Bills y los Miami Dolphins el 12 de septiembre.

¿Ofrece la NFL algún paquete de visualización para ver los juegos que quiero?

Un trío de ellos.

Aplicación de la NFL

La aplicación de la NFL te permitirá transmitir juegos que se estén transmitiendo localmente en tu mercado los domingos. Si quieres ver un juego “fuera de mercado”, tienes dos opciones.

NFL+

Mira juegos locales y fuera de mercado en vivo y (con la suscripción premium) repeticiones. Estás mirando un cargo de $50 por temporada. ($100 para premium.)

NFL Sunday Ticket

YouTube una vez más es el hogar de este canal. Los precios este año comienzan en $73 por mes para Sunday Ticket y YouTubeTV o $449 solo por Sunday Ticket (abarcando la totalidad de los juegos fuera de mercado esta temporada).

¿De qué se trata esta nueva regla de inicio de juego?

La NFL está probando un experimento de un año esta temporada, colocando a todos los miembros de los equipos de patada y recepción (excepto el pateador y los retornadores) dentro de una zona de 10 yardas en el campo. Solo el pateador y dos retornadores podrán moverse hasta que la pelota toque el suelo o sea tocada por un retornador dentro de las 20 yardas.

Los saques que lleguen a la zona de anotación por aire pueden ser devueltos, o tomados como un touchback y posesión en la yarda 30. Si la pelota golpea el suelo (o a un jugador) antes de llegar a la zona de anotación y entra en ella, el touchback será en la yarda 20. El saque también puede seguir devolviéndose.

Los saques de salida, por otro lado, ya no podrán ser sorpresivos, ya que el equipo que va perdiendo tendrá que declarar sus planes para intentar uno, y solo en el cuarto cuarto.

La idea es hacer los saques de inicio más emocionantes, pero hay algunos detalles por resolver.

