Cómo ver, transmitir el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2024 en vivo en línea de forma gratuita sin cable: NBC

El Día de Acción de Gracias es un día de tradición. El menú de la cena no cambia drásticamente de un año a otro. Los Detroit Lions jugarán fútbol en algún lugar (y probablemente perderán, si la historia es un indicador). Y el día, en muchos hogares, comenzará con el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s.

El minorista ha sido una parte importante de este día durante 98 años, y la temporada de compras navideñas no comienza oficialmente hasta que Santa llega al final de las festividades. En el camino, hay una cornucopia de cantantes, globos gigantes y bandas de música.

El desfile de este año, al igual que su cena de Acción de Gracias, verá algunos cambios pequeños, pero probablemente no se alejará demasiado de la tradición.

¿A qué hora comienza el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s?

El desfile de este año comienza a las 8:30 a.m. ET. Si tienes otras cosas que hacer (o estás en la costa oeste), habrá una repetición a partir de las 2:00 p.m. ET.

¿Cuánto durará el desfile de Acción de Gracias?

El desfile generalmente dura 3.5 horas y la transmisión inicial se extiende hasta el mediodía. La repetición es un poco más corta y terminará a las 5:30 p.m.

¿Cómo puedo ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s de forma gratuita?

El evento anual se transmitirá al mismo tiempo en NBC y Peacock. La mejor forma de verlo de forma gratuita en una pantalla grande es con una buena antena HD. Para asegurarte de estar obteniendo la señal más confiable, asegúrate de probar la antena en múltiples ubicaciones en tu hogar.

¿Puedo ver el Desfile del Día de Acción de Gracias en línea si no tengo una suscripción de cable?

¡Absolutamente! Prueba una de estas opciones…

Peacock

El servicio de transmisión de NBC te dará acceso completo al desfile (y al partido de la NFL de esta noche). Tiene un cargo mensual de $8 o $14, y el servicio recientemente eliminó su prueba gratuita. (La versión gratuita de Peacock no incluye deportes en vivo).

Disney+

La combinación de Disney+, Hulu y ESPN+ ya no tiene una prueba gratuita, por lo que tendrás que pagar $17 al mes por los tres combinados (o $30 al mes sin anuncios en Hulu).

Incluir la TV en vivo en el paquete aumenta el precio a $77 al mes ($90 sin anuncios).

Hulu con TV en vivo

La prueba gratuita en este servicio dura tres días. Después, te costará $77 al mes.

YouTubeTV

Después de una prueba gratuita, puedes esperar cargos mensuales de $73.

Sling TV

El plan “Orange” de nivel inferior de Dish Network’s Sling te costará $40 al mes. Agregar el plan “Blue” más completo aumenta el costo a $55 al mes. Desafortunadamente, la prueba gratuita de siete días ha desaparecido.

DirecTV Stream

Anteriormente conocido como DirecTV Now, AT&T TVNow y AT&T TV, este servicio de transmisión renombrado muchas veces te costará $80 al mes y más después de la opción de prueba gratuita.

Fubo TV

Este servicio centrado en deportes tiene redes de transmisión en la mayoría de los mercados, incluido NBC. Hay una prueba gratuita de siete días, seguida de cargos mensuales de $80 en adelante, dependiendo de los canales que elijas.

¿Cuáles son los nuevos globos en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s?

Minnie Mouse es el gran cambio este año. Por primera vez desde su debut en 1928, la compañera de puntos de Mickey se unirá a la fiesta. Ella es la última de los Disney Fab Five en ser parte del desfile. El globo de Mickey Mouse debutó en 1934. Pluto también formó parte del desfile ese año. Donald Duck siguió en 1935. Y Goofy hizo una aparición en 1992.

También nuevos este año son Goku, el héroe de la serie de anime y videojuegos de Dragon Ball; el Elfo en el Estante; Dora la Exploradora y Boots (por primera vez en 15 años); y un nuevo globo de Spider-Man.

Minnie estará acompañada por favoritos antiguos, incluidos Snoopy, Bluey, los Minions y Bob Esponja.

¿Quiénes actuarán en el Desfile del Día de Acción de Gracias de este año?

En total, 24 artistas formarán parte del desfile de este año, incluidos Indina Menzel, Charli D’Amelio, T-Pain, The Temptations y Ellie the Elephant de New York Liberty.

¿Cuál es la ruta del desfile?

El desfile comienza en la West 77th Street y Central Park West, siguiendo un recorrido sinuoso de 2.5 millas hasta la tienda principal de Macy’s en Herald Square. Si esperas ir en persona, es bueno saber que no todos los lugares a lo largo de la ruta permiten verlo públicamente. Prueba en Central Park West entre las calles 60th y 75th o en la Sexta Avenida entre las calles 59 y 38. ¡Ven temprano! ¡Realmente temprano!

