Cómo ver “Sobreviviendo a la oficina de correos de la BBC” con Will Mellor

Surviving The Post Office se emitirá en BBC One y también estará disponible como una serie de podcasts de cinco partes para BBC Sounds.

Will Mellor hablará con Lee Castleton, a quien interpretó en el drama de ITV, Mr Bates Vs The Post Office. Mellor también hablará con otras cuatro personas y sus familias cuyas vidas han sido destrozadas.

El documental y la serie de podcasts de BBC Local llevarán a los espectadores a través de East Yorkshire, County Durham, Lincolnshire, West Sussex y Cornwall mientras Will descubre que muchos de los sub-encargados de correos quieren recuperar el control de sus vidas.

Es una experiencia difícil para algunos que enfrentan el pasado, mientras que es un paso liberador para otros.

Will dijo: “Siento una verdadera afinidad con estas familias, así que fue un privilegio escuchar sus historias para este documental y podcast.”

“Lo que más me sorprendió después de conocer a tantos sub-encargados es cuán lejos se ha extendido el impacto y el trauma: el efecto en la salud de las personas, sus hijos y sus comunidades ha sido masivo.”

En el documental y el podcast, Will va a explorar las pérdidas financieras que muchos han enfrentado pero también cómo están afrontando emocionalmente, tratando de seguir adelante y encontrar apoyo de formas inesperadas.

Lee Castleton de East Yorkshire realmente quiere seguir adelante. Hablando con Will (quien interpretó a Lee en el drama de TV), Lee dice: “Siento rabia por lo que ocurrió, pero no quiero sufrir el resto de mi vida. Quiero vivir un poco más y disfrutar de mi vida y los niños merecen tener a su padre de vuelta por completo.”

Stephanie Gibson, de County Durham, trabajaba en una oficina de correos local a los 21 años en ese momento. En este documental, le cuenta a Will cómo solo se dio cuenta de que algo estaba mal cuando la policía tocó a su puerta. Ella dijo: “Nunca había tenido problemas con la policía en mi vida, fue horrendo.”

Stephanie discute cómo ser acusada de robar en la oficina de correos la impactó llevándola a sentirse marginada y aislada.

Eventualmente se fue del área, pero regresa con Will por primera vez a su calle para enfrentar sus miedos pasados en un poderoso momento de emoción cruda con un resultado notable.

El Correo se ha disculpado por el daño causado y la investigación pública sobre el escándalo continúa con la factura de compensación que se espera que llegue a 1 mil millones de libras esterlinas. Muchos apenas han comenzado su viaje para reconstruir sus vidas.

Cómo ver Surviving The Post Office



Surviving The Post Office se emitirá el lunes 22 de julio a las 20:30 horas en BBC One.

Los espectadores también pueden sintonizar a través de BBC iPlayer o escuchar el podcast de apoyo en BBC Sounds: pueden buscar “El Escándalo del Correo”.