Cómo ver Penn State Nittany Lions vs. Ohio State Buckeyes: información de la transmisión en vivo de baloncesto de la NCAA, canal de TV, hora de inicio, probabilidades del juego

¿Quién está jugando

Ohio State Buckeyes @ Penn State Nittany Lions

Registros actuales: Ohio State 12-8, Penn State 13-8

Cómo Ver

Cuándo: Thursday, January 30, 2025 at 6:30 p.m. ET

Dónde: Recinto Universitario de Rec Hall – University Park, Pensilvania

TV: Fox Sports 1

Sigue: Aplicación de deportes de CBS

Transmisión en línea: fuboTV (Prueba gratuita. Pueden aplicarse restricciones regionales.)

Qué Saber

Después de dos juegos en la carretera, Penn State regresa a casa. Ellos y los Ohio State Buckeyes se enfrentarán en una batalla de la Big Ten a las 6:30 p.m. ET el jueves en Rec Hall. Los Nittany Lions llegan con un cierto músculo ofensivo ya que han promediado 832 puntos por juego esta temporada.

Penn State probablemente se dirige al encuentro con un enfoque en la segunda mitad, que es cuando las cosas se complicaron contra Michigan el lunes. Penn State sufrió una derrota por 76-72 en manos de Michigan.

A pesar de su derrota, Penn State vio a varios jugadores enfrentarse al desafío y hacer jugadas destacadas. Nick Kern Jr., quien anotó un doble-doble con 16 puntos y diez rebotes, fue quizás el mejor de todos. Ace Baldwin Jr. fue otro jugador clave, anotando 15 puntos junto con seis asistencias y tres robos.

Mientras tanto, Ohio State derrotó a Iowa con puntos de sobra el lunes, llevándose el juego 82-65. La victoria significó victorias consecutivas para los Buckeyes.

Varios jugadores tuvieron actuaciones sólidas para llevar a Ohio State a la victoria, pero quizás ninguno más que Bruce Thornton, quien fue 5 de 8 en camino a 15 puntos y ocho rebotes. Otro jugador que marcó la diferencia fue Devin Royal, quien fue 5 de 6 en camino a 12 puntos y ocho rebotes.

Penn State redujo su récord a 13-8 con la derrota, que fue su novena seguida fuera de casa desde la temporada pasada. En cuanto a Ohio State, su victoria puso fin a una sequía de tres juegos en casa y los elevó a 12-8.

Un alto rendimiento ofensivo es probable en la agenda ya que ambos son de los equipos con mayor puntuación de la liga. Penn State no ha tenido problemas para sumar puntos esta temporada, habiendo promediado 832 puntos por juego. Sin embargo, no es como si Ohio State tuviera problemas en ese departamento ya que han estado promediando 792. Con ambos equipos capaces de anotar puntos fácilmente, la única pregunta que queda es quién puede aumentar más la puntuación.

Penn State se quedó corto ante Ohio State en su enfrentamiento anterior en enero de 2024, cayendo 79-67. ¿Tendrá Penn State más suerte en casa en lugar de fuera?

Historia de la Serie

Ohio State ha ganado 6 de sus últimos 10 juegos contra Penn State.

Ene 20, 2024 – Ohio State 79 vs. Penn State 67

09 Dic, 2023 – Penn State 83 vs. Ohio State 80

23 Feb, 2023 – Penn State 75 vs. Ohio State 71

10 Mar, 2022 – Penn State 71 vs. Ohio State 68

16 Ene, 2022 – Ohio State 61 vs. Penn State 56

05 Dic, 2021 – Ohio State 76 vs. Penn State 64

18 Feb, 2021 – Ohio State 92 vs. Penn State 82

27 Ene, 2021 – Ohio State 83 vs. Penn State 79

18 Ene, 2020 – Penn State 90 vs. Ohio State 76

07 Dic, 2019 – Ohio State 106 vs. Penn State 74