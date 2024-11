Cómo ver o transmitir los juegos del Día de Acción de Gracias de la temporada de fútbol americano de la NFL 2024 en vivo en línea de forma gratuita sin cable.

“

Mientras las tradiciones van y vienen, puede que no haya ninguna tan duradera como ver a los Detroit Lions jugar en el Día de Acción de Gracias. Todos los años de la existencia del equipo, con la excepción de 1939 a 1944, cuando el mundo estaba ocupado con la Segunda Guerra Mundial, los Lions han sido parte de los juegos de Acción de Gracias.

Y desde el 2016, han perdido cada vez.

Sin embargo, eso podría cambiar este año, ya que Detroit tiene uno de los mejores récords en la NFL y ha sido consistentemente dominante en el campo.

Mientras esperas a que el pavo termine de cocinarse y evitas cualquier debate político que pueda estar sucediendo en tu casa este año, busca un lugar cómodo en el sofá y disfruta del fútbol. Tienes tres juegos para disfrutar este año.

Recuerda, sin embargo, que a diferencia de un jueves normal, ninguno de los juegos de hoy se transmitirá en Amazon. Ese servicio de streaming, en cambio, tendrá un juego exclusivo el viernes.

Así es como puedes ver los partidos de este Día de Acción de Gracias.

¿Qué equipos de la NFL jugarán en Acción de Gracias?

Si eres un súper fanático de la NFL, este es uno de los mejores días para ver, ya que no hay juegos que se superpongan. Como siempre, el equipo local se enumera segundo.

Jueves, 28 de noviembre

Chicago Bears vs Detroit Lions, 12:30 p.m. ET en CBS

New York Giants vs Dallas Cowboys, 4:30 p.m. ET en Fox

Miami Dolphins vs Green Bay Packers, 8:20 p.m. ET en NBC

¿Puedo ver juegos de la NFL gratis en la televisión abierta?

¿En Acción de Gracias? Es tan simple como el pastel de calabaza. La mejor manera de hacerlo (y ver cualquier tipo de programación de redes) de forma gratuita en una pantalla grande es con una buena antena HD. Para asegurarte de obtener la señal más confiable, asegúrate de probar la antena en múltiples ubicaciones en tu hogar.

¿Puedo transmitir en vivo en línea los juegos de la NFL de Acción de Gracias del 2024 si no tengo una suscripción de cable?

¡Sí! Prueba uno de estos.

Paramount+

El servicio de streaming de CBS te dará una prueba gratuita de una semana, seguida de un cargo mensual de $8 o $13. (Un plan anual cuesta tan solo $30 en este momento.)

Peacock

El servicio de streaming de NBC te dará acceso a varios juegos, incluidos todos los próximos enfrentamientos de los domingos por la noche. Tiene un cargo mensual de $8 o $14, y el servicio ha eliminado recientemente su prueba gratuita. (La versión gratuita de Peacock no incluye deportes en vivo.)

Disney+

El paquete de Disney+, Hulu y ESPN+ ya no tiene una prueba gratuita, por lo que tendrás que pagar $17 al mes por los tres combinados (o $30 al mes por sin anuncios en Hulu).

Incluir TV en vivo en el paquete eleva el precio a $77 al mes ($90 sin anuncios).

Hulu con TV en vivo

La prueba gratuita de este servicio dura tres días. Después, te costará $77 al mes.

YouTubeTV

Después de una prueba gratuita, puedes esperar cargos mensuales de $73.

Sling TV

El plan “Naranja” de menor nivel de Sling de Dish Network te costará $40 al mes. Agregar el plan más completo “Azul” eleva el costo a $55 al mes. Desafortunadamente, la prueba gratuita de siete días ha desaparecido.

DirecTV Stream

Anteriormente conocido como DirecTV Now, AT&T TVNow y AT&T TV, este servicio de streaming, que ha sido renombrado varias veces, te costará $80 al mes y más después de la opción de prueba gratuita. (El paquete que incluye la NFL Network te costará $99 al mes.)

Fubo TV

Este servicio enfocado en deportes tiene redes de difusión en la mayoría de los mercados. Hay una prueba gratuita de siete días, seguida de cargos mensuales de $80 en adelante, dependiendo de los canales que elijas.

¿Puedo ver los juegos de Acción de Gracias de la NFL en Amazon?

No. Aunque normalmente presenta juegos los jueves, Amazon no lo hace en Acción de Gracias, aunque transmitirá un juego el Viernes Negro. El próximo enfrentamiento de los jueves por la noche en Amazon este año será entre los Green Bay Packers y los Detroit Lions el 5 de diciembre.

¿Ofrece la NFL algún paquete de visualización para ver los juegos que quiero?

Un trío.

NFL App

La aplicación de la NFL te permitirá transmitir juegos que se estén transmitiendo localmente en tu mercado los domingos. Si deseas ver un juego “fuera de tu mercado”, tienes dos opciones.

NFL+

Mira juegos locales y fuera de mercado en vivo y (con la suscripción premium) repeticiones. Tendrás un cargo de $50 por temporada. ($100 para premium.)

NFL Sunday Ticket

YouTube nuevamente es el hogar de este canal. Los precios este año comienzan en $73 al mes para Sunday Ticket y YouTubeTV o $449 solo para Sunday Ticket (abarcando la totalidad de los juegos fuera de tu mercado esta temporada).

