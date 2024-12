Cómo ver “Missing You” en Netflix – lista completa de actores

Missing You es un misterio y suspenso y no falta mucho para verlo.

Coben también está detrás de series populares como Fool Me Once, The Stranger, Stay Close y más.

Aquí está lo que sabemos sobre la nueva serie de Netflix, incluido el elenco y cómo verla.

¿Qué hacer cuando tu ex aparece después de desaparecer durante 11 años? MISSING YOU de @HarlanCoben, ¡disponible el día de Año Nuevo, solo en Netflix! pic.twitter.com/bVU5L6DPXN

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 25 de noviembre de 2024

¿De qué se trata Missing You?



En un resumen de la serie, Netflix compartió: “Hace once años, el prometido de la detective Kat Donovan, Josh, el amor de su vida, desapareció y no ha sabido nada de él desde entonces.

“Ahora, deslizando perfiles en una aplicación de citas, ve su cara y su mundo explota de nuevo.

“El reaparición de Josh la obliga a sumergirse nuevamente en el misterio que rodea el asesinato de su padre y descubrir secretos enterrados desde su pasado.”

El libro está ambientado en la ciudad de Nueva York, pero la serie se filmó en el Reino Unido.

La serie de Coben, Fool Me Once, también se filmó en Inglaterra, específicamente en el noroeste de Inglaterra.

Lista completa del elenco de Missing You



Missing You, filmada en el noroeste de Inglaterra, incluyendo Bolton y Manchester, contará con los siguientes actores:

Rosalind Eleazar (Slow Horses, Harlots) como Kat Donovan

Ashley Walters (Top Boy, Bulletproof) como Josh Buchanan

Jessica Plummer (EastEnders, The Decameron) como Stacey Embalo

Richard Armitage (Fool Me Once, Obsession) como Ellis Stagger

Sir Lenny Henry (Three Little Birds, The Lord of the Rings: The Rings of Power) como Clint Donovan

Steve Pemberton (Inside No9, Happy Valley) como Titus

Marc Warren (Safe, Sexy Beast) como Monte Leburne

Samantha Spiro (Sex Education, Ridley Road) como Nurse Sally Steiner

Lisa Faulkner (Archie, Unforgotten) como Dana Fells

Mary Malone (Doctor Who, The Prince) como Aqua

James Nesbitt (Stay Close, Bloodlands) como Calligan

Matt Jay-Willis (Wolves of War, Love Is Blind UK) como Darryl

Cómo ver Missing You



La última serie de Netflix de Harlan Coben, Missing You, se emitirá después de Navidad.

Aquellos que deseen ver la nueva serie podrán hacerlo a partir del miércoles, 1 de enero de 2025, cuando se estrene en Netflix.

Si no puedes esperar hasta entonces, ¿por qué no comenzar a ver algunas de las otras series de Harlan Coben, incluido Fool Me Once, en Netflix ahora?