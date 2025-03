Cómo ver los Premios de la Academia y quiénes están nominados

Getty Images

Mikey Madison y Demi Moore están ambos nominados a mejor actriz

Estrellas, fans de cine y fashionistas se alegran ya que la noche más grande del calendario del espectáculo finalmente está aquí – los 97º Oscars.

El musical en español Emilia Pérez lidera con 13 nominaciones, pero recientemente vio sus posibilidades de premios dañadas después de que tweets históricos ofensivos de su estrella resurgieran.

Wicked, The Brutalist, Conclave y Anora también están entre los principales contendientes, con la carrera por mejor película demasiado reñida para predecir.

El comediante estadounidense Conan O’Brien presentará los premios desde Los Ángeles, con el espectáculo comenzando a las 16:00 (PT), 19:00 (ET) y medianoche (GMT).

También se espera que se hagan referencias durante la noche a los incendios forestales que devastaron LA y dejaron miles de hogares destruidos.

Aquí están todos los puntos principales y cosas a tener en cuenta en la ceremonia, ya que una temporada de premios llena de eventos llega a su fin.

¿Qué películas están en competencia?

Netflix

Emilia Pérez, protagonizada por Karla Sofía Gascón, tiene la mayoría de nominaciones este año

Emilia Pérez, sobre un líder narcotraficante mexicano que cambia de género, tiene un total de 13 nominaciones, incluyendo mejor película, mejor actriz (Karla Sofía Gascón) y mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña).

Es la película en idioma no inglés con más nominaciones de todos los tiempos. En realidad es una producción francesa, mayormente ambientada en México, con español como el idioma principal hablado.

La nominación de Karla Sofía Gascón la convirtió en la primera persona trans en ser nominada en una categoría de actuación (aunque Elliot Page fue nominado por Juno en 2008, antes de que el actor hiciera la transición).

Sin embargo, la película – que ya había causado controversia en México – ha sido afectada por controversias tras una disputa en redes sociales que involucró a Gascón.

Emilia Pérez se mantiene fuerte en algunas categorías, pero es poco probable que arrase como lo hizo Oppenheimer – que también tuvo 13 nominaciones – el año pasado.

Getty Images

Felicity Jones, Adrien Brody y Guy Pearce protagonizan The Brutalist

Persiguiendo a Emilia Pérez con 10 nominaciones está la épica película The Brutalist, protagonizada por Adrien Brody.

Wicked también tiene 10 nominaciones, incluyendo a la actriz británica Cynthia Erivo y su co-estrella Ariana Grande, mientras que Demi Moore tiene su primera nominación al Oscar de su carrera por su papel en The Substance.

Mientras tanto, el drama de selección del Papa Conclave tiene ocho nominaciones, incluyendo mejor actor para su estrella británica Ralph Fiennes.

Todas las películas mencionadas están nominadas al codiciado premio a mejor película, y se unen Anora, sobre una stripper de Nueva York que se enamora del hijo de un rico ruso.

La película, que tiene seis nominaciones, tomó la delantera en la carrera después de una serie de victorias previas en los Critics Choice Awards, así como en dos ceremonias importantes de gremios – los Directors Guild of America y Producers Guild of America Awards.

Pero no hay consenso sobre quién ganará finalmente el premio principal – con los otros contendientes para mejor película incluyendo A Complete Unknown, Dune: Part Two, I’m Still Here y Nickel Boys.