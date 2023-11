Cómo ver la nueva película Uñas en Apple TV+

Un nuevo drama romántico de ciencia ficción, Uñas, se estrena hoy en Apple TV+. La película está protagonizada por Jessie Buckley, Riz Ahmed y Jeremy Allen White. Aquí te mostramos cómo verla.

Uñas es una exploración de ciencia ficción de los vínculos románticos del amor entre las personas. Existe una máquina que puede decirte si una pareja es compatible. La película muestra las consecuencias de lo que podría suceder si la compatibilidad puede ser probada.

En la historia, Anna y Ryan (interpretados por Buckley y White respectivamente) han sido informados por la máquina de que son una pareja perfecta el uno para el otro. Pero los sentimientos personales internos de Anna no están tan seguros de eso. Ella consigue un trabajo en un instituto de pruebas de amor y encuentra un nuevo interés romántico en su compañero de trabajo Amir (Ahmed).

Uñas se estrenó en el festival de cine de Telluride a principios de este año. Actualmente tiene una calificación del 71% por parte de los críticos en Rotten Tomatoes.

Cómo ver Uñas

Puedes ver Uñas con una suscripción de Apple TV+. Obtén una prueba gratuita de siete días aquí para nuevos suscriptores. También puedes obtener Apple TV+ como parte del paquete Apple One y compartir una sola suscripción con hasta otras cinco personas a través de Family Sharing.

Mira Apple TV+ a través de la aplicación Apple TV en un dispositivo compatible. Esto incluye dispositivos Apple como iPhone, iPad, Mac y Apple TV 4K. Pero también puedes obtener la aplicación Apple TV en plataformas como Amazon Fire Stick, Roku sticks, los decodificadores de Comcast Xfinity, PlayStation, Xbox y más. Los usuarios de Android y Windows pueden verlo en un navegador web en tv.apple.com.

Uñas se une a una creciente colección de programas y películas originales de Apple. Otros contenidos que se están transmitiendo este mes en el servicio incluyen las nuevas series The Buccaneers y Monarch: Legacy of Monsters, así como el regreso de For All Mankind y Slow Horses. La nueva película The Family Plan también llega en diciembre.

