¿Cómo ver el nuevo programa de televisión The New Look en Apple TV?

El Nuevo Look es un nuevo programa de televisión que se estrena hoy en Apple TV+, protagonizado por Ben Mendelsohn como Christian Dior. La serie sigue a Dior y a los pioneros que lanzaron la moda moderna, en un telón de fondo de conflicto global. Así es como puedes verlo.

El Nuevo Look es un drama biográfico que sigue a Christian Dior mientras lanza la primera colección de moda moderna, mientras el mundo todavía se recupera de la Segunda Guerra Mundial.

La colección de 1947 recibió el nombre de ‘Nuevo Look’ debido a que fue una nueva y revolucionaria en la alta costura femenina, con el nombre coloquial referenciado en el título del programa.

Ben Mendelsohn protagoniza a Dior. Juliette Binoche es Coco Chanel, y Maisie Williams es Catherine Dior. El elenco también incluye a John Malkovich, Claes Bang, Glenn Close y más.

Cómo ver The New Look

El Nuevo Look se está transmitiendo hoy en Apple TV+, con los primeros tres episodios. El resto de la temporada de diez episodios se publicará semanalmente, los miércoles.

Puedes ver The New Look en la aplicación Apple TV, con una suscripción a Apple TV+. Puedes obtener una prueba gratuita de siete días aquí.

Mira exclusivamente usando la aplicación Apple TV, disponible en plataformas como iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox, televisores inteligentes y más. También hay una aplicación de Apple TV recién lanzada para computadoras Windows, y los usuarios de Android pueden ver en un navegador web en tv.apple.com.

También próximamente en Apple TV+ se encuentran las series documentales The Dynasty: New England Patriots, Messi's World Cup: The Rise of a Legend, el nuevo drama de ciencia ficción Constellation, y la serie cómica The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin.

