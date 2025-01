Cómo ver el documental de Molly-Mae Hague en Amazon Prime.

Después de aparecer en Love Island en 2019, Hague ha pasado a comenzar múltiples negocios exitosos incluyendo una marca de bronceado falso, Filter by Molly-Mae, y Maebe, una marca de ropa.

Hague y su ex prometido boxeador Tommy Fury, ambos de 25 años, se conocieron en el exitoso programa de citas de ITV en 2019 y llegaron a mudarse juntos y tener un hijo, Bambi, en enero de 2023.

Sin embargo, en agosto de 2024, terminaron su relación con mensajes separados en redes sociales con Fury diciendo que estaba “destrozado” de compartir la noticia.

Documental de Molly-Mae para compartir detalles de la ruptura con Tommy Fury

En el tráiler oficial de Molly-Mae: Behind It All, Hague habla sobre la ruptura y cómo “de repente, de la noche a la mañana, cada parte de mi vida cambió”.

Hasta ahora, a los fanáticos no se les ha dicho por qué la pareja se separó, pero parece que el documental podría arrojar algo de luz sobre su decisión.

En uno de los tráilers lanzados antes del documental, se incluyen clips de ella con Fury con Molly-Mae diciendo: “Todo lo que quería era casarme. De repente, de la noche a la mañana, cada parte de mi vida cambió”.

“Los últimos meses han sido como los peores meses de mi vida”.

Hablando con su mamá en el clip, parece estar hablando de su ex cuando dice: “Estoy enojada con él y estoy muy herida”.

Agrega: “Siento que a veces realmente te golpea que estoy sola ahora”.

También en los tráilers, se puede ver a la influencer trabajando en su marca de ropa, Maebe.

Molly-Mae explicó: “No sé lo que depara el futuro. Esta es una buena oportunidad para decir cómo me siento realmente”.

Su familia, incluida su mamá, papá, hermana, abuela e hija, aparecen en el documental mientras ella cuenta su historia.

Cómo ver Molly-Mae: Behind It All

Los fanáticos de Molly-Mae no tienen que esperar mucho, ya que los primeros tres episodios del documental se lanzarán y estarán disponibles para ver en Amazon Prime Video el viernes 17 de enero.

Los tres episodios finales se emitirán en la primavera y Amazon Prime Video aún no ha confirmado la fecha exacta.

Hannah Blyth, jefa de televisión en Prime Video UK, dijo: “Este año ha sido transformador para Molly y estamos encantados de ofrecer a las audiencias de Prime Video acceso exclusivo e íntimo a su vida diaria y emocionantes nuevos proyectos a través de esta serie.”

“Molly es una verdadera fuerza y su autenticidad, resiliencia y fortaleza sin duda resonarán con los espectadores mientras se abre como nunca antes”.