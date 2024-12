Cómo ver ‘A Charlie Brown Christmas’ gratis

“

La temporada navideña está en pleno apogeo y hay buenas noticias para los fanáticos de los especiales navideños de Peanuts. Apple puso el clásico navideño A Charlie Brown Christmas a disposición de todos para transmitir de forma gratuita este fin de semana, ya sean suscriptores de Apple TV+ o no.

Eso le da a todos la oportunidad de ver cómo Linus enseña a sus amigos de qué se trata la Navidad, ya sea que tengan un dispositivo Apple o no.

Una exclusiva de transmisión… pero gratis para ver

El especial encuentra a Charlie Brown sintiéndose deprimido por el comercialismo de la Navidad, y convertirse en el director de la obra de vacaciones de la pandilla es seguramente la forma de entrar en el espíritu navideño. ¿Podrá superar la preferencia de sus amigos por bailar en lugar de actuar, encontrar el árbol “perfecto” y descubrir el verdadero significado de la Navidad?

Apple TV+ posee los derechos de todos los especiales de vacaciones de Peanuts, y A Charlie Brown Christmas está disponible para todos a través de la aplicación Apple TV los días sábado 14 de diciembre y sábado 15 de diciembre. No hay barreras de pago en esas fechas, incluidos los usuarios de Roku, Google TV, Android y más.

Por supuesto, el especial navideño está disponible para los suscriptores de Apple TV+ en cualquier momento en diciembre, o durante todo el año.

Cómo ver A Charlie Brown Christmas de forma gratuita

Los usuarios de Apple pueden reproducir el clásico navideño a través de la aplicación Apple TV, que está disponible en la App Store para iPhone y iPad. También hay una versión para Mac en esa tienda de aplicaciones. Instale cualquiera o todas estas como lo haría con cualquier software.

Una vez que tenga la aplicación instalada y funcionando, busque A Charlie Brown Christmas (enlace directo).

Pero disfrutar del clásico especial navideño no requiere un Apple TV, Mac u otro dispositivo de Apple. El servicio se puede ver en una amplia variedad de dispositivos, incluidos Windows, Roku, Amazon Fire TV y Google TV.

Para cualquier persona con una computadora con Windows, Android o Chrome OS, ver el contenido de video de Apple es tan fácil como visitar su sitio web. Lo mismo se aplica a teléfonos y tabletas Android. Accederás al especial de Peanuts en un navegador. Puedes ir directamente a la página de A Charlie Brown Christmas.

Pero Apple se aseguró de que haya una versión de la aplicación Apple TV para una amplia gama de dispositivos de transmisión. Eso incluye televisores inteligentes también.

En un Roku, ve a la Tienda de Canales y descarga el software de Apple. En un Amazon Fire TV, la instalación puede comenzar diciendo: “Alexa, encuentra la aplicación Apple TV”. En la pantalla de inicio de Android TV, selecciona Buscar, luego busca “Apple TV”. Es posible que necesites crear una cuenta gratuita, también llamada Apple ID, si no tienes una ya.

Comprar A Charlie Brown Christmas en DVD

Aquellos que deseen acceso en cualquier momento al especial navideño de Peanuts y no quieran suscribirse a Apple TV+ pueden comprar el DVD. Está disponible por menos de $10.

Y prepárate para la víspera de Año Nuevo con la pandilla de Peanuts

Aunque el clásico navideño se puede ver de forma gratuita más adelante este mes, los fanáticos de Peanuts pueden querer una suscripción a Apple TV+. El servicio también ofrece It’s Christmastime Again, Charlie Brown y Charlie Brown’s Christmas Tales, dos colecciones de viñetas temáticas navideñas. Además, está I Want a Dog for Christmas, Charlie Brown.

Mirando hacia el futuro, prepárate para disfrutar de Snoopy Presents: For Auld Lang Syne, un nuevo especial de Nochevieja creado por Apple.

Más allá de los especiales de vacaciones, Apple TV+ ofrece The Snoopy Show protagonizada por el irresistible beagle, una serie que tiene una calificación de aprobación del 100% de los críticos en Rotten Tomatoes. Y no te pierdas el encantador Camp Snoopy también.

Apple TV+ cuesta $9.99 al mes e incluye una amplia variedad de otros programas infantiles también.

