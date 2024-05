Cómo utilizar un monitor moderno con un Mac vintage.

Un PowerMac 8100 y un Apple Pro XDR Display.

HDMI es el estándar de facto para conectar un monitor a una Mac y lo ha sido durante muchos años, pero hay muchas Macs antiguas por ahí que no se pueden conectar fácilmente a ese conector moderno. Aquí te explicamos cómo conectar tu Mac vintage a tu nuevo monitor.

Durante más tiempo del que no lo ha hecho, Apple ha seguido su propio camino en las conexiones de monitores. Ha habido versiones de DA-15, HDI-45, ADC, mini DisplayPort, y algunas otras. El resto de la industria, más grande durante la mayor parte de la historia de Apple, decidió que VGA era el camino a seguir, luego DVI, y DisplayPort.

Afortunadamente, ahora todo se ha asentado principalmente en HDMI. Aquí te explicamos cómo conectar tu equipo vintage a monitores modernos y qué necesitas para hacerlo.

Los años ochenta – Apple RGB

Durante la era del Mac II, las Macs y las tarjetas de video oficiales de Apple presentaban un conector de video Apple propietario a veces llamado Apple RGB a través de tarjetas de expansión de NuBus, pero también había adaptadores de Apple RGB a VGA disponibles.

De hecho, estos adaptadores todavía están disponibles nuevos de empresas como Monoprice ($10) o PTC.

Uno de los extremos del adaptador tiene VGA estándar para PC, el otro extremo tiene el conector de video Apple propietario de Apple. Estos adaptadores tienen un banco de interruptores DIP para la configuración, ya que el conector de Apple tenía un mecanismo de sincronización diferente al de VGA en ese momento.

Utilizado en la época de la Macintosh II ci, alrededor de 1989.

Apple utilizó el conector de video de Apple hasta su línea beige G3. Finalmente fue reemplazado por tarjetas de video PCI, pero más sobre eso en un momento. Mientras tanto, tenía un conector personalizado diferente para video y datos.

La mayoría de los conectores de video de Apple iniciales en las Macs se basaban en el estándar DA-15 (a veces confundido con DB-15) – excepto para el Power Macintosh 9600. Este presentaba un conector DB13W3 que añadía tres pines adicionales de alta frecuencia.

DB13W3 era popular en las computadoras de estación de trabajo Sun Microsystems y Silicon Graphics de la década de 1990. Tanto DA-15 como DB13W3 son parte de la familia de conectores subminiatura D-Sub o simplemente “D-sub” – y afortunadamente son fáciles de adaptar a VGA.

Una tarjeta de video NuBus RasterOps Color 8/24 en su caja.

Los años noventa – HDI-45

Apple se refirió a HDI-45 como “AudioVision” y creó sus propias pantallas. Esto incluye las pantallas Apple de 14 pulgadas y 17 pulgadas AudioVision que podían conectarse directamente al conector HDI-45.

Apple lanzó los Power Mac 6100, 7100 y 8100 al mismo tiempo. Los tres modelos tenían el mismo conector HDI-45 en la parte trasera de las máquinas.

Como el HDMI moderno, este conector podía llevar audio, sincronización, luminancia, color y señales de imagen.

Apple también fabricó una variedad de cables adaptadores para convertir HDI-45 en la señal de video analógica patentada de Apple para tarjetas de video Macintosh.

Por un tiempo muy breve, Apple vendió su propio conector HDI-45 a video de Apple llamado Adaptador de Pantalla Apple HDI-45 para Mac.

PowerBook Duos

En 1995 Apple lanzó el PowerBook Duo 2300c. Al igual que sus primos anteriores de 1992 (PowerBook Duo 210 y 230), el 2300c presentaba un amplio conector propietario de 156 pines en la parte trasera. También había otros cuatro modelos Duo.

El 2300c compartía el factor de forma delgado del 210 y 230, y desde el exterior, todos los modelos Duo parecían casi idénticos.

Apple vendió un DuoDock de tamaño completo y un Duo MiniDock que convertía las señales del conector propietario a puertos comunes, incluido un puerto de conector de video Apple en la parte trasera de los docks.

Los tres modelos de DuoDock (lanzados en 1992, 1994 y 1995) permitían que todos los modelos de PowerBook Duo usaran numerosos puertos en un escritorio que faltaban en las laptops mismas. Se proporcionaban también conectores SCSI y de unidad de disquete de 3.5 pulgadas propietaria (HDI-20).

Al trasladar todos los puertos externos comunes al dock, Apple pudo reducir el tamaño de los modelos de PowerBook Duo, que en su época se consideraban excepcionalmente pequeños.

Los DuoDocks permitían introducir un PowerBook Duo cerrado en la ranura frontal del dock, momento en el que un motor interno tiraría de la notebook hacia el interior y la bloquearía en su lugar. Un botón de encendido en el panel trasero del dock permitía al usuario encender la unidad como si fuera una computadora de escritorio.

EBay es la mejor opción para accesorios de PowerBook Duo. No quedan adaptadores económicos.

El principio del siglo XXI – ADC, mini DVI, AGP y DisplayPort

PCI llegó en el camino, comenzando con el Power Macintosh 9500, y fue seguido rápidamente por el 7200, 7500 y 8500. Esto abrió las cosas. Pero, solo un poco, ya que el tipo de PCI que Apple utilizaba no era totalmente compatible con las tarjetas PCI de PC.

Apple utilizó tarjetas de Puerto de Gráficos Acelerado (AGP) a partir de la mayoría de los modelos de la torre G4 original en 1999, pero incluso esas tarjetas tenían algunas diferencias con las estándar.

AGP es una extensión de PCI y tiene varias ventajas sobre PCI. La diferencia más notable son un bus dedicado y acceso directo a memoria. Muchas de las Macs de finales de la década de 1990 se enviaron con ranuras AGP.

Las tarjetas PCI para Macs basadas en PowerPC también tenían que tener sus propias ROMs Mac específicas que admitieran Open Firmware, por lo que muchas tarjetas de video para PC no funcionarían en Macs.

Al mismo tiempo, a principios de la década de 2000 y con el lanzamiento de la primera versión de Mac OS X (ahora macOS), Apple creó su propio estándar de pantalla llamado Conector de Pantalla Apple (ADC).

ADC era un estándar de conexión único para sus nuevas pantallas de 20 pulgadas, 22 pulgadas y 23 pulgadas. Estas pantallas tenían un conector unificado de 30 pines más 5 pines para RGB y sincronización. El cable ADC llevaba tanto la energía como las señales de visualización.

Esto significaba que no se necesitaba un cable de alimentación externo para la pantalla. Sin embargo, las pantallas ADC aún requerían un ladrillo de energía externo que estaba incluido.

Un adaptador ADC Mac a DVI display se ha vuelto costoso en estos días. Espera gastar alrededor de $200 en eBay. Tu mejor opción es VGA a HDMI, de lo que hablaremos en un momento.

Al mismo tiempo, las PC se estaban cambiando al estándar DVI, y muchos usuarios de Mac se negaban a usar hardware ADC propietario. En respuesta, Apple lanzó el Adaptador DVI a ADC.