Cómo utilizar Siri para negocios

Para muchas empresas, una gran parte de mantenerse competitivas significa poder utilizar nuevas tecnologías para hacer más en menos tiempo. Los asistentes controlados por voz, como Siri de Apple, son innovaciones que pueden ayudar mucho a las empresas a hacer precisamente esto.

Siri es una herramienta digital disponible en muchos dispositivos de Apple. Utilizando solo reconocimiento de voz, permite a los usuarios la capacidad de llevar a cabo una amplia gama de tareas diarias. Esto puede ahorrar tiempo al reducir o eliminar las entradas físicas que de otra manera serían necesarias.

Durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple 2024, Siri recibió su mayor renovación desde que fue introducida en 2011, gracias a su integración con un conjunto de capacidades de IA generativa llamado Inteligencia de Apple. Nuevas capacidades incluyen la conciencia en pantalla, acciones en aplicaciones y una mejor comprensión de los comandos en lenguaje natural.

Sigue leyendo esta guía para aprender más sobre cómo usar Siri, qué comandos puede reconocer el asistente de voz de Apple y cómo puede ayudar con los flujos de comunicación empresarial.

¿Cómo se puede usar Siri en un entorno empresarial?

Siri está diseñado para ahorrar tiempo y simplificar las tareas diarias que podrías encontrarte. Algunos ejemplos pueden incluir enviar mensajes de texto, obtener direcciones para navegar a un sitio de cliente, agregar recordatorios y hacer búsquedas en la web. Gracias al avance en campos como el aprendizaje automático, Siri te permite hacer todas esas cosas, y más, sin ninguna entrada física de tu parte. Utilizado correctamente, Siri puede permitirte optimizar muchas de tus actividades diarias, lo que te permitirá aumentar tu productividad.

Buscar información de contacto

Si necesitas encontrar la información de contacto de alguien en tu teléfono, Siri puede ayudarte con eso. Siri puede mostrar la información de contacto de tus contactos guardados, incluyendo cosas como números de teléfono, direcciones postales y direcciones de correo electrónico.

Hacer llamadas telefónicas

Si tienes las manos ocupadas, Siri puede ayudarte a hacer llamadas telefónicas. Si los contactos están guardados en tu teléfono, puedes referirte a ellos por nombre. Si el nombre no está guardado en tu teléfono, también puedes indicarle a Siri que marque un número de teléfono específico si lo tienes memorizado.

Leer y responder mensajes de texto

Siri tiene la capacidad de leer mensajes de texto en voz alta para ti, algo que puede ser útil si tienes las manos ocupadas o estás ocupado con otras tareas. Siri también puede responder y enviar mensajes de texto, lo cual puede ser más conveniente y rápido que escribir los mensajes físicamente.

Configurar recordatorios y revisar tu calendario

Si estás en movimiento o constantemente lidiando con múltiples tareas, puede ser fácil olvidar reuniones, plazos o tareas que necesitas completar. Siri puede establecer temporizadores, agregar recordatorios y colocar eventos en tu calendario para que la probabilidad de pasar por alto algo se reduzca considerablemente. También puedes pedirle a Siri que revise tu calendario y te dé un resumen de los próximos eventos.

Obtener indicaciones

Si estás en movimiento y necesitas direcciones rápidamente, Siri puede echarte una mano. Puedes proporcionar el nombre de un negocio, una descripción general de la ubicación o la dirección. Siri tiene la capacidad de abrir tu aplicación de navegación preferida, como Google Maps o Apple Maps, para mostrar las direcciones de viaje de forma sencilla en tu dispositivo.

Tomar notas

Si no tienes un bolígrafo o papel a mano para tomar notas, puedes usar Siri para dictar por voz y ayudarte a recordar cualquier información importante. Si tienes muchas notas que tomar, esto también puede ayudarte a ahorrar tiempo, ya que la capacidad de voz a texto de Siri ocurre de forma instantánea y es mucho más rápida que escribir o tomar notas.

Responder preguntas

Siri puede ayudar a responder una amplia gama de preguntas, y también tiene la capacidad de realizar búsquedas en la web. Esto puede ser útil para cosas como verificar el clima, buscar las horas de operación de un negocio o averiguar dónde estacionaste tu auto.

¿Qué necesito para usar Siri?

Para usar Siri, necesitarás un producto de Apple compatible. Siri funciona en todo el ecosistema de Apple y funciona mejor con las actualizaciones de software más recientes en los siguientes dispositivos:

iPhone.

iPad.

Mac.

Apple Watch.

AirPods.

CarPlay.

Apple TV.

HomePod.

¿Cómo se utiliza Siri?

Para usar Siri, deberás avisarle que quieres su ayuda, y luego expresar tu solicitud. Los métodos exactos para informar a Siri que deseas su asistencia pueden variar de un dispositivo a otro, pero hay dos formas principales de hacerlo.

Por defecto, puedes llamar la atención de Siri manteniendo presionado el botón de inicio o el botón de acción en tu dispositivo de Apple. Dependiendo del producto de Apple, este podría ser un botón en el frente o en el lado del dispositivo. En un Mac, también tienes la capacidad de configurar un atajo de teclado. Sin embargo, si buscas una experiencia manos libres, puedes personalizar tu dispositivo de Apple para escuchar una palabra de activación, como “Siri” o “Hola Siri”. Si lo configuras de esta manera, tu dispositivo de Apple estará siempre escuchando estas palabras de activación, lo que te permitirá obtener ayuda de forma más fácil y rápida.

Una vez que Siri se haya cargado, aparecerá un ícono circular con ondas de audio rosa, azul y verde en la parte inferior de la pantalla para indicar que está escuchando (Figura E). Cualquier comando y respuestas luego aparecerán como texto.

Comando E: Classic Siri se puede activar presionando y liberando el botón lateral o con la palabra de activación “Siri”.

El nuevo Siri, aumentado con Inteligencia de Apple, tiene un aspecto ligeramente diferente. Aparece como una barra de luz brillante que rodea los lados de la pantalla y pulsa para indicar que está escuchando (Figura F).

Figura F: Siri aumentado con IA tiene un nuevo aspecto.

Comandos comunes que Siri puede reconocer

Hay una larga lista de comandos que Siri puede reconocer. Sin embargo, para fines comerciales, hemos enumerado algunos comandos que probablemente se usarían con regularidad. Recuerda que para usar a Siri, primero debes presionar el botón de inicio o decir la palabra de activación “Siri” o “Hola Siri”, antes de decir estos comandos.

Los usuarios también deben tener en cuenta que no siempre es necesario usar las frases exactas mencionadas a continuación. Debido a los avances en inteligencia artificial, Siri puede entender diferentes variaciones de la misma solicitud.

Acción

Comando de voz

Ejemplos

Buscar información de contacto en tu teléfono

¿Cuál es la información de contacto de [nombre]?

¿Cuál es el número de teléfono de Courts of McKinney?

Realizar una llamada telefónica

Llamar a [nombre o número de teléfono]

Llamar a Mario

Enviar un mensaje de texto

Texto [nombre o número de teléfono] + [mensaje]

Mensaje a Andrew que llego tarde 10 minutos

Revisar mensajes de voz en tu buzón

¿Tengo mensajes de voz?

¿Tengo nuevos mensajes de voz?

Leer mensajes de texto en voz alta

Lee mis mensajes

Lee mis mensajes

Responder a mensajes de texto

Responder + [tu mensaje]

Responder, estaré allí a las 3:00

Establecer un temporizador

Establecer un temporizador para [longitud de tiempo]

Establecer un temporizador para 15 minutos

Agregar un recordatorio

Agregar un recordatorio a [hora del día] para [tu tarea o actividad]

Agregar un recordatorio de que debo llamar a Bill a las 3pm mañana

Obtener indicaciones de viaje

Navegar a [dirección o descripción de la ubicación]

Navegar al centro de tenis Courts of McKinney

Tomar notas usando voz a texto

Tomar notas para mi + [tus notas]

Tomar notas para mí: las cifras de inventario del almacén deben enviarse a contabilidad

Hacer una búsqueda en la web o buscar respuestas a preguntas

[Tu pregunta o comando]

Convertir 5 galones a litros

¿Cómo está el clima en Dallas?

¿Qué hora es en Nueva Zelanda?

¿Cuál es la dirección de [nombre del negocio]?

VER: Para más ideas sobre cómo Siri puede ayudar en tus tareas diarias de negocios, mira nuestra guía sobre atajos de Siri para profesionales de negocios.

¿Cuáles son algunas limitaciones de Siri?

Siri ha recorrido un largo camino desde su lanzamiento inicial en 2011; sin embargo, al igual que la mayoría de los programas de software, no es perfecto y tiene limitaciones. A continuación se presentan algunas circunstancias en las que Siri puede no funcionar muy bien.

Ruido de fondo: Siri puede no ser capaz de reconocer tu voz si otras personas están hablando o te encuentras en un lugar ruidoso.

Acentos: Siri puede tener dificultades para entender a personas con acentos fuertes o pronunciaciones incorrectas de palabras.

Solicitudes poco claras: Si Siri no puede entender lo que se le pide hacer, puede hacer que los usuarios pierdan tiempo al requerirles que repitan la solicitud o completen físicamente la tarea sin Siri.

Preguntas amplias: En el caso de que se le haga una pregunta demasiado amplia, Siri puede no proporcionar la respuesta correcta o lo suficientemente específica, lo que puede obligar a los usuarios a hacer una búsqueda por separado sin la ayuda de Siri.

¿Qué riesgos de privacidad o seguridad deben considerar las empresas al usar Siri?

Los asistentes inteligentes como Siri pueden ser propensos a vulnerabilidades que pueden exponer información sensible sobre el usuario o la empresa. Contactos comerciales, correos electrónicos, información financiera, secretos comerciales y otros datos confidenciales son elementos que podrían ser grabados como parte rutinaria de usar a Siri en un entorno empresarial. Además, dado que muchos dispositivos habilitados para Siri están siempre escuchando por sus palabras de activación, también se debe considerar la posibilidad de que conversaciones privadas se graben sin que el usuario lo sepa.

Los líderes empresariales y los profesionales de TI deben considerar qué medidas se pueden tomar para reducir la probabilidad de que esto suceda, así como disminuir el impacto de una posible violación de datos o seguridad. El alcance de esto debe incluir dispositivos proporcionados por la empresa, así como dispositivos personales propiedad de los empleados.

¿Cuáles son los competidores de Siri?

Si Siri no es compatible con los dispositivos utilizados por tu organización, varias otras empresas desarrollan asistentes controlados por voz que puedes considerar como alternativas:

Amazon Alexa: Este asistente inteligente fue introducido por primera vez en el altavoz Amazon Echo y es capaz de trabajar con muchos productos de marca Amazon que también admiten el reconocimiento de voz.

Google Assistant: Google Assistant está disponible en dispositivos Android e iOS e se integra con el ecosistema de productos de Google.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado por Fiona Jackson.