Cómo utilizar la función de Limpieza en Fotos con iOS 18

La nueva herramienta Clean Up llega a la aplicación Fotos

La nueva herramienta Clean Up de Apple es un gran uso de la Inteligencia de Apple que puede mejorar tus fotos sin la necesidad de una edición excesiva. Así es como funciona.

Clean Up es parte de la Inteligencia de Apple porque, a diferencia de algunas herramientas de reparación, utiliza IA generativa. La IA analiza la foto para hacer lo mejor posible en llenar o eliminar el área seleccionada.

Hasta el momento, hemos encontrado que es una de las características más útiles de la Inteligencia de Apple en nuestras pruebas.

Mejora tus fotos con Clean Up

Para usar la herramienta Clean Up, abre la aplicación Fotos y selecciona una imagen que desees editar. En la parte inferior, verás el nuevo icono de la herramienta Clean Up en forma de borrador.

La primera vez que ejecutes la herramienta Clean Up, necesitará descargar el modelo de IA en tu dispositivo. La herramienta Clean Up realiza todas las operaciones en el dispositivo y no envía nada a los servidores.

Esto mantiene todo privado y seguro, aunque podría haber compensaciones en comparación con la informática en la nube en términos de calidad con escenas complejas.

Una vez seleccionado, analizará automáticamente tu foto en busca de objetos errantes que pueda eliminar para mejorar la foto. Los resaltará con un remolino de colores brillantes para que sean fáciles de ver.

Toca alguno de esos objetos y se eliminarán rápidamente. Hasta ahora, lo hemos probado con coches, personas y otros objetos.

La mayoría de las veces hizo un gran trabajo. Pero, si intentábamos eliminar un objeto demasiado grande con un fondo ocupado, se confundía y se embarraba.

No puedes crear escenas falsas con globos aerostáticos y campos de flores con la herramienta Clean Up de Apple.

El procesamiento en el dispositivo de Apple es mucho mejor que el de Google, pero la opción basada en la nube es mucho más capaz con el poder de servidores remotos.

Esto también difiere del enfoque de Google de “reimaginar” imágenes y añadir a una imagen. Apple quiere mantener la intención original de la foto y mejorarla, en lugar de crear imágenes ficticias.

Consejos y trucos de Clean Up

Aunque Apple proporciona varias sugerencias para eliminar, no estás limitado a esas. Si ves algo que deseas quitar, tócalo y Fotos intentará identificar sus bordes.

Destacará con un arco iris de luz antes de ser eliminado. De manera similar, puedes rodear cualquier cosa simplemente dibujando tu dedo alrededor de ella.

Puedes hacer zoom y desplazarte pellizcando para ser muy preciso en tus eliminaciones. Esto es muy útil cuando se intenta quitar cosas como imperfecciones faciales que son pequeñas y precisas.

Después de realizar cualquier modificación con Clean Up, Apple agregará esta información a los metadatos para ayudar a prevenir la desinformación sobre la edición de IA. Leerá “Modificado con Clean Up”, similar a las imágenes generadas con Image Playground.

También puedes difuminar rostros con la herramienta Clean Up al rodearlos. Destellará antes de pixelarlos. Ideal para ocultar rostros de extraños o niños antes de compartirlos en línea.

Apple introdujo Clean Up en la primera ola de características de Inteligencia de Apple lanzadas con iOS 18.1.

Clean Up es compatible con Macs Apple Silicon, iPads de la serie M, modelos iPhone 15 Pro y todos los modelos iPhone 16.