Cómo utilizar dos o más monitores con MacBooks M1, M2 o M3

Mientras que las MacBook de gama alta con chips M1/M2/M3 Pro y Max admiten múltiples pantallas externas, la mayoría de las MacBook de gama baja de Apple que utilizan un procesador estándar M1, M2 o M3 no pueden conectarse nativamente a más de un monitor externo. Esto es una limitación masiva en comparación con la generación anterior de portátiles Mac basados en Intel que podían ejecutar dos pantallas cuando estaban conectados a una estación de acoplamiento o concentrador USB-C o Thunderbolt 3.

Los últimos modelos de MacBook Air M3 de Apple ahora admiten dos monitores externos (si la tapa de la MacBook está cerrada en lo que se conoce como Modo Clamshell), pero no la antigua MacBook Pro M3, a pesar de que cuenta con un puerto HDMI a diferencia de los modelos Air. Apple ha prometido solucionar esta limitación de la MacBook Pro M3 en una futura actualización de macOS, pero aún no se ha anunciado una fecha para esto.

Las soluciones a continuación permiten conectar más de dos pantallas externas a las MacBook M1, M2 y M3 estándar de Apple.

También ha habido informes de que el MacBook Air M3 con la tapa cerrada sufre una disminución significativa del rendimiento debido a la acumulación de calor, por lo que seguir nuestros consejos a continuación aún tiene relevancia incluso para los usuarios del MacBook Air M3 que deseen conectar múltiples pantallas y mantener su Mac funcionando a pleno rendimiento.

Más adelante, enumeramos nuestras soluciones de software y hardware probadas y recomendadas para agregar más de una pantalla a las MacBook M1, M2 y M3 estándar. Puedes saltar directamente a nuestra lista de los mejores docks de DisplayLink si ya sabes todo sobre DisplayLink. Si no, sigue leyendo un rato más.

Las soluciones que explicamos aquí también ayudarán a los usuarios de MacBook Pro M2 y M3 Pro a extenderse a tres pantallas externas.

Estas son las especificaciones de la pantalla externa para las laptops actuales de Apple:

M1 MacBook Air: Máximo una pantalla externa: lee nuestras soluciones a continuación.

M2 MacBook Air: Máximo una pantalla externa: lee nuestras soluciones a continuación.

M3 MacBook Air: Máximo dos pantallas externas si la tapa de la MacBook está cerrada. Tres usando nuestras soluciones.

M2 MacBook Pro: Máximo una pantalla externa: lee nuestras soluciones a continuación.

M2 Pro MacBook Pro: Máximo dos pantallas externas. Cuatro usando nuestras soluciones.

M2 Max MacBook Pro: Máximo cuatro pantallas externas.

M3 MacBook Pro: Máximo una pantalla externa: lee nuestras soluciones a continuación.

M3 Pro MacBook Pro: Máximo dos pantallas externas. Cuatro usando nuestras soluciones.

M3 Max MacBook Pro: Máximo cuatro pantallas externas. Las soluciones permiten cuatro usando solo un puerto de la laptop, además de la base.

Sin embargo, hay formas de superar esta limitación de las MacBook M1/M2/M3 estándar, lo que te permite ejecutar dos o más pantallas externas en tu MacBook, que detallaremos aquí. En cada caso, se necesita una descarga de software y una estación de acoplamiento, concentrador o adaptador.

La solución más simple es obtener una estación de acoplamiento o concentrador habilitado para gráficos USB, a veces llamado un DisplayLink Dock, y hemos revisado los mejores más adelante en este artículo. Los gráficos USB son una tecnología basada en software (DisplayLink o InstantView) que comprime las señales de video de la computadora al monitor, lo que te permite conectar múltiples pantallas externas a tu MacBook M1, M2 o M3.

Instalar controladores de software de terceros conlleva un ligero riesgo de que estos puedan luego no ser compatibles con futuras actualizaciones de macOS, pero los dos controladores que recomendamos son estándares reconocidos por la industria y creemos que seguirán siendo compatibles.

Pantallas externas: Gran problema para M1, M2 y algunas M3 Mac

La Mac mini, MacBook Air y MacBook Pro de 13 pulgadas fueron las primeras Mac en presentar el procesador (CPU) M1 diseñado por Apple. Recibieron excelentes críticas por sus mejoras de velocidad sobre las laptops basadas en Intel, incluidas aquí en Macworld. Desde entonces, Apple ha lanzado los chips M2 y M3, además de las versiones Pro y Max de los M1, M2 y M3

Pero si tu configuración de MacBook incluye ejecutar más de una pantalla externa, tienes un problema importante. Los chips básicos (no Pro o Max) de M1 y M2 simplemente no lo permitirán, al menos nativamente. Apple establece en las especificaciones técnicas de la MacBook Air M1 o M2 y la MacBook Pro M3 que solo admiten “una pantalla externa con una resolución de hasta 6K a 60Hz”.

Aunque las MacBooks M1 y M2 admiten n…

