Cómo Usha Vance, la “guía espiritual”, apoyó el ascenso meteórico de JD Vance.

Desde su discurso, los estadounidenses descubrieron que JD Vance aprendió a cocinar platos indios que se adecuan a la dieta vegetariana de su esposa, entre otras cosas. Y cuando llegó el momento de defender a su esposo, ella también estaba lista para hacerlo. En julio pasado, surgieron de nuevo comentarios anteriores de JD Vance en los que llamaba a algunos políticos demócratas “mujeres solteras sin hijos” en las redes sociales, y fue su esposa quien pareció hacer más para calmar la consiguiente indignación. Ella describió sus comentarios como un “chascarrillo”, reformulándolos como un reflejo de los desafíos que enfrentan las familias trabajadoras en Estados Unidos, y expresando el deseo de que los críticos consideraran el contexto más amplio de lo que su esposo había dicho. Reconoció en la entrevista con Fox que no está de acuerdo con su esposo en todos los temas políticos, aunque dijo que nunca ha dudado de su intención. “Usha nunca ha sido una persona excesivamente política”, dijo JJ Snidow, un ex compañero de clase de la Facultad de Derecho de Yale de la pareja, a la BBC. “Lo que América ha llegado a ver de ella como una persona muy impresionante y reservada es real, así es ella”. Charles Tyler dice que Usha Vance no encaja perfectamente en ninguna caja política. “La razón por la que tanta gente tiene dificultades para caracterizar sus políticas no es porque mantenga sus cartas cerca del pecho”, dice, “es porque no se ajusta al tipo de tribus ideológicas con las que la mayoría de nosotros nos identificamos”. Eso probablemente le servirá bien como segunda dama de Estados Unidos, un papel que históricamente ha estado alejado del torbellino de la política partidista de Washington. Pero con la estrella de JD Vance firmemente en ascenso, pocos que conocen a la pareja dudan de que Usha Vance seguirá siendo su “guía espiritual” en la Casa Blanca y más allá.