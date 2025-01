Cómo usar una VPN en un Mac.

VPN (Redes Privadas Virtuales) pueden sonar complicadas, pero configurar y utilizar una en tu Mac es muy fácil. Aquí te mostraremos todo el proceso de configuración paso a paso, desde registrarte en un servicio hasta instalar el software y conectarte a un servidor.

Una VPN cifra la conexión entre tu Mac e internet y también hace que parezca que estás ubicado donde está el servidor. Por ejemplo, si te conectas a un servidor en Nueva York, los sitios web y servicios de transmisión actuarán como si estuvieras en esa región, en lugar de tu ubicación real, que podría estar en cualquier parte del mundo.

Esto es útil en tu Mac (y iPhone y iPad) si quieres poder acceder a contenido que normalmente no está disponible en tu país, como BBC iPlayer si estás en Estados Unidos, o HBO Max que tiene muy poca cobertura fuera de Estados Unidos. Además, si te preocupa la privacidad, la VPN cifrará tus datos y ocultará tu dirección IP. Antes de comenzar a usar una VPN, debes elegir un servicio VPN para usar. NordVPN es nuestra principal recomendación de VPN, pero encontrarás una serie de alternativas, incluidas muchas que pueden ser más económicas, en nuestra recopilación de los mejores servicios de VPN para Mac. Para la mejor oferta de VPN en este momento, consulta nuestra recopilación de las mejores ofertas de VPN para Mac.

Cómo configurar una VPN en un Mac

1. Elige un plan de VPN

Una vez que hayas decidido qué servicio VPN obtener, dirígete a su sitio web y elige el plan de precios que mejor se adapte a ti. NordVPN, que estamos utilizando aquí, actualmente ofrece suscripciones de dos años, un año y un mes. En la imagen anterior, la primera opción es la más barata, con un costo de $5.29/£4.39 por mes durante dos años. Puede haber opciones que parezcan más baratas, pero después del primer año podrías estar pagando mucho más, en cuyo caso podrías querer cancelar y buscar una nueva oferta. Encuentra la mejor oferta en este momento en el sitio web de NordVPN. (Nord, al igual que otras VPN, a menudo ofrece ofertas que ofrecen un precio más bajo por mes). Crea una cuenta y utiliza tu método de pago preferido para activar tu suscripción. Asegúrate de mantener seguros tu contraseña y nombre de usuario, ya que los necesitarás.

2. Descarga la aplicación VPN

Con los detalles de tu cuenta listos, descarga la aplicación para la VPN elegida. En tu Mac, deberías poder descargar a través de la App Store, que suele ser más rápida y segura, pero algunas VPN pueden ofrecer enlaces de descarga desde sus sitios web para versiones más nuevas o con más funciones. Con Nord, las mejores ofertas están aquí. Puedes descargar NordVPN desde el sitio web de Nord, así como desde la App Store de Mac.

3. Inicia sesión en la aplicación VPN

Si eliges descargar tu VPN desde la App Store, es posible que se te pida iniciar sesión con tu ID de Apple después de hacer clic en Instalar aplicación. Una vez instalada, abre la aplicación. Necesitarás iniciar sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que usaste al crear tu cuenta anteriormente (paso 1).

4. Permitir que la VPN agregue configuraciones

Una vez iniciada la sesión, verás una ventana emergente que te pedirá permiso para permitir que tu VPN agregue configuraciones de VPN en tu máquina. Deberás presionar Permitir y es posible que se te pida ingresar la contraseña que usas para iniciar sesión en tu Mac. A continuación, te explicamos cómo configurar una VPN que requiere que vayas a la configuración de tu Mac, pero como la mayoría de los servicios, la aplicación de Nord hace toda la configuración por ti cuando haces clic en Permitir aquí. Mientras hayas descargado una aplicación VPN confiable de una fuente confiable, esto debería ser seguro.

5. Elije la ubicación de tu servidor

Para comenzar a usar la VPN, se te pedirá que elijas un servidor. Esto podría ser dentro del país en el que te encuentras si estás tratando de proteger tu privacidad y no estás intentando acceder a contenido bloqueado. Sin embargo, si estás intentando acceder a un servicio, como Netflix de Estados Unidos desde el Reino Unido, o BBC iPlayer desde fuera del Reino Unido, o si quieres verificar un sitio web, debes elegir la ubicación del servidor relevante. Si estás usando Nord, puedes elegir un servidor usando la barra de búsqueda en la esquina superior izquierda, o desplazarte por el mapa mundial, o a través de la lista de países. Otros VPN tendrán un proceso similar para seleccionar la ubicación del servidor por el que serás enrutado. Puedes encontrarte con algunas alertas cuando intentes conectarte a un nuevo servidor por primera vez. Por ejemplo, es posible que veas un mensaje como el que se muestra arriba: “neagent quiere usar tu información confidencial almacenada en NordVPN en tu llavero”. Esto solo aparecerá si IKEv2 está configurado como el protocolo a usar, pero es mejor usar OpenVPN o NordLynx (basado en WireGuard) si deseas una conexión más rápida. Puedes escribir la contraseña de administrador de tu Mac y hacer clic en Siempre permitir, lo que significa que NordVPN recordará la contraseña de inicio de sesión en tu llavero para uso futuro y no te la pedirá de nuevo a menos que cambies la contraseña.

6. Elige tus configuraciones y preferencias de VPN Tu VPN ofrecerá diversas configuraciones. Por ejemplo, con Nord puedes acceder a configuraciones en Preferencias. Haz clic en NordVPN en la barra de menú superior y luego en Configuración (Preferencias en versiones anteriores de macOS). Aquí encontrarás opciones como “Iniciar la aplicación al iniciar la computadora” y una opción para conectarte automáticamente a un país específico (ver: Configuración > Conexión automática). De esa manera, la VPN se conecta a un servidor de tu elección desde el momento en que inicias la aplicación. También puedes acceder a una versión avanzada de la funcionalidad Kill Switch de Nord aquí. Kill Switch debería detener fugas de datos si la conexión se interrumpe; la configuración avanzada brinda una capa adicional de seguridad. Otros VPN pueden tener una función similar que puedes encontrar en las preferencias de la aplicación. Podrás acceder a las configuraciones de la VPN y a las listas de servidores en cualquier momento iniciando la aplicación misma o utilizando el ícono en la barra de navegación en la parte superior de tu computadora donde generalmente encuentras la fecha y la hora. Una vez conectado, puedes usar tu Mac de manera normal, pero sabiendo que nadie puede espiar tu navegación web, y deberías poder acceder a contenido bloqueado previamente.

7. Ahora activa tu VPN y estarás cifrado y parecerás estar en otro país Siempre que quieras navegar por internet como si estuvieras en otro país, o simplemente garantizar que tus datos estén cifrados, puedes activar tu VPN, seleccionar el servidor del país que deseas utilizar y utilizar instalaciones que de otro modo no estarían disponibles para ti. Para utilizar un servicio de transmisión de otro país, necesitarás estar registrado en ese servicio. ¡Disfruta tus vacaciones! Cómo configurar una VPN que no tiene una aplicación En algunos escenarios, el servicio de VPN no utiliza su propia aplicación. En cambio, tendrás que ir a los Ajustes del Sistema de tu Mac y configurar los ajustes de Red. Puede sonar un poco intimidante, pero es simple una vez que sabes cómo. Tu proveedor de VPN debería poder ofrecer ayuda para instalar y configurar, pero este ejemplo con Hidden24 debería darte una idea de qué esperar.

Una vez que tengas un nombre de usuario (generalmente tu dirección de correo electrónico) y una contraseña asociada con tu cuenta, puedes comenzar el proceso de configuración.

Primero ve a Ajustes del Sistema (o Preferencias del Sistema) en tu Mac y elige Red.

Presiona la flecha hacia abajo (o el pequeño símbolo +) en la esquina inferior izquierda para desplegar un menú. Haz clic en Agregar configuración de VPN y elige el tipo de VPN y el nombre del servicio especificados por tu proveedor de VPN en las opciones. (En versiones anteriores de macOS, debes hacer clic en Interfaz y luego elegir VPN). En este caso, es L2TP sobre IPSec y el nombre del servicio es Hidden24.

Ingresa los ajustes de la VPN que estás utilizando. En el campo Dirección del Servidor, ingresa el servidor especificado por tu proveedor. Aquí es connect.hidden24.co.uk. El nombre de la cuenta es el nombre de usuario que te dieron cuando te registraste, por lo que será único para cada persona.

Hay opciones avanzadas que puedes querer utilizar. Por ejemplo, puedes elegir Enviar todo el tráfico a través de la conexión VPN, para asegurarte de que todas las aplicaciones se enrutan a través de la conexión VPN, a menos que específicamente no desees que esto suceda.

Haz clic en Crear.

Se te pedirá que ingreses tu contraseña, así como un Secreto Compartido que también debiste haber recibido de tu proveedor.

A continuación, ve a Ajustes del Sistema > Centro de Control. Desplázate hacia abajo hasta Solo en la Barra de Menú y encuentra VPN, haz clic en el menú emergente junto a él y elige ‘Mostrar estado de VPN en la barra de menú’.

Luego haz clic en Aceptar y Aplicar. Verás que aparece un nuevo ícono en tu barra de menú, que representa tu VPN.

