Cómo usar CleanMyMac para eliminar archivos antiguos y acelerar tu Mac

“

Si tu Mac tiene unos cuantos años, es posible que notes que ya no es tan rápido como solía ser: puede tardar mucho en iniciarse correctamente, en abrir y lanzar aplicaciones, o es posible que recibas advertencias sobre quedarte sin espacio en disco al intentar instalar nuevas aplicaciones y software. Es relativamente raro que el hardware físico de tu Mac, como su disco duro interno o unidad de estado sólido, realmente falle, pero a veces puedes encontrar que tu unidad esté simplemente llena de aplicaciones y archivos antiguos que están saturando tu sistema y ralentizando todo.

Configuración de almacenamiento

Apple ofrece algo de ayuda para estos problemas, y el macOS incluye varias opciones integradas que pueden ayudarte si necesitas recuperar parte del almacenamiento de tu Mac. En Ventura (13.0) y versiones posteriores del macOS, puedes ir al Menú de Apple para abrir el panel de Configuración del Sistema, seleccionar General y luego seleccionar Almacenamiento. Para versiones anteriores del macOS, debes abrir el Menú de Apple, seleccionar Acerca de Esta Mac y luego seleccionar Almacenamiento.

El panel de configuración de almacenamiento te muestra un desglose de cuánto almacenamiento tiene la unidad de tu Mac, cuánto se ha utilizado e incluso la cantidad de espacio ocupada por diferentes tipos de archivos. Puedes ver cuánto espacio ocupan todos tus documentos personales y relacionados con el trabajo, tus bibliotecas de Fotos y Música, así como los mensajes de Correo y otros tipos de archivos. Me sorprendió encontrar que mi MacBook tenía impresionantes 30GB de archivos en la Papelera, por lo que podría recuperar 30GB de almacenamiento simplemente recordando vaciar la Papelera más a menudo.

Afortunadamente, el panel de ajustes de almacenamiento incluye varias opciones para gestionar el almacenamiento de tu Mac, incluida una opción para vaciar la Papelera automáticamente una vez al mes. También hay una función de Optimización de almacenamiento que elimina películas y programas de TV que ya has visto en Apple TV, y también puedes ahorrar espacio moviendo muchos de tus archivos fuera de tu Mac a iCloud Drive, aunque, por supuesto, deberás suscribirte a un plan de iCloud+ si necesitas más de los 5GB de almacenamiento en línea que Apple proporciona de forma gratuita. (Tenemos detalles de los planes de almacenamiento de iCloud de Apple aquí).

PROMOCIÓN

CleanMyMac X | Mira dentro de tu macOS

Encuentra basura oculta y libera el espacio no visto “Sistema”. Localiza carpetas antiguas grandes, aplicaciones en segundo plano y consumidores de memoria pesados. Utiliza CleanMyMac X para liberar espacio en tu Mac y ajustarlo para obtener la máxima velocidad. Obtén la oferta exclusiva para la audiencia de Macworld: 10% de descuento en cualquier paquete de CleanMyMac X.

¿Qué podría salir mal?

Las opciones de Configuración de almacenamiento no proporcionan mucha ayuda para otros tipos de archivos, dejándote a ti mismo limpiar el almacenamiento de tu Mac. No es difícil eliminar archivos y documentos antiguos que ya no necesitas, aunque a veces la parte difícil es simplemente recordar dónde los dejaste en primer lugar. También es fácil eliminar aplicaciones antiguas, simplemente arrastrándolas desde la carpeta de Aplicaciones a la Papelera. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones también dejan fragmentos de datos y otros archivos flotando en la unidad de tu Mac, y estos aún pueden ocupar mucho espacio incluso después de haber eliminado la aplicación principal.

Hay otro conjunto de archivos que ocupan mucho espacio que Apple realmente no quiere que toques en absoluto. Eso, por supuesto, es el macOS: el sistema operativo de Mac en sí. El macOS principalmente reside en la carpeta del Sistema en el disco duro de tu Mac, pero también puede crear muchos archivos de datos durante el uso diario que se pueden encontrar en varias ubicaciones diferentes en tu Mac. Al ver el panel de Configuración de almacenamiento en mi MacBook, me doy cuenta de que el macOS en sí solo ocupa alrededor de 10GB de almacenamiento, pero hay otros 20GB de archivos de ‘datos del sistema’ también almacenados en mi Mac. Probablemente podría ahorrar varios gigabytes de espacio de almacenamiento eliminando algunos de estos archivos. Sin embargo, Apple no te anima a manipular estos archivos del sistema tú mismo, ya que existe la posibilidad real de que puedas eliminar algo importante y posiblemente incluso hacer que tu Mac deje de funcionar correctamente por completo.

¿Qué hace CleanMyMac X?

Es aquí donde una herramienta como CleanMy Mac puede ser útil. CleanMyMac fue desarrollado por MacPaw específicamente para limpiar archivos del sistema antiguos, aplicaciones y documentos no utilizados que podrían estar ralentizando tu Mac. También incluye herramientas adicionales para eliminar malware y ajustar el rendimiento de tu Mac. Vale la pena mencionar que la versión actual 5.x se llama CleanMyMac y se ejecuta en macOS 11 (Big Sur) o posterior, pero la versión anterior 4.x se llamaba CleanMyMac X y aún se puede descargar para su uso en versiones anteriores del macOS.

Puedes comprar CleanMyMac directamente desde el sitio web de MacPaw, con varias opciones disponibles. Puedes comprarlo por una tarifa única de $119.95/£101.95 o pagar una suscripción anual de $39.95/£30.95. También hay licencias para varios usuarios disponibles, así como descuentos para estudiantes y licencias por volumen para usuarios comerciales. MacPaw afirma que CleanMyMac ha sido notarizado y aprobado por Apple, por lo que debería ser seguro descargarlo de la web. También hay una versión disponible en la Mac App Store, pero esa versión del programa carece de algunas características que están disponibles en la versión completa que compras directamente de MacPaw, ya que Apple prefiere evitar características que profundicen demasiado en el macOS en sí.

CleanMyMac X es una de nuestras aplicaciones limpiadoras de Mac favoritas que hemos revisado y comparado en nuestra recopilación de las mejores aplicaciones limpiadoras de Mac.

Cómo usar CleanMyMac

1.

Smart Scan

Foundry

CleanMyMac proporciona una amplia gama de herramientas diferentes, pero están organizadas en cinco categorías principales, que se enumeran en la barra lateral del lado izquierdo de la ventana principal de la aplicación. Estas categorías son Limpieza, Protección, Rendimiento, Aplicaciones y Mi Desorden (los iconos de cada categoría no están etiquetados, pero hay un mensaje emergente que aparece cuando pasas el mouse sobre cada icono).

También hay otra opción disponible al iniciar la aplicación por primera vez, llamada Cuidado inteligente. Esto permite que la aplicación escanee automáticamente tu Mac y haga sugerencias para todos los diferentes tipos de archivos que puedes eliminar para ahorrar espacio, así como otras opciones para mejorar el rendimiento de tu Mac. Cuando la aplicación ha terminado de escanear tu Mac, muestra los resultados como un conjunto de cinco ’tiles’, que reflejan las cinco principales categorías de herramientas dentro del programa, así que veamos más de cerca esas ahora.

2.

Limpieza

Foundry

En lo alto de la lista en la barra lateral está la categoría de Limpieza. Aquí hay cuatro herramientas, cada una representada por un ’tile’ que muestra un resumen rápido de sus resultados y los archivos que ha encontrado. Una de las herramientas más importantes es Basura del sistema, que se ocupa de esos misteriosos archivos de ‘datos del sistema’ que se pueden encontrar dispersos en varias ubicaciones en el disco duro de tu Mac. Afortunadamente, CleanMyMac sabe dónde buscar estos archivos y, lo más importante, sabe cómo eliminar la basura del sistema sin afectar archivos importantes que tu Mac necesita para funcionar correctamente.

Hay una herramienta de Papeleras que puede vaciar tu Papelera principal, pero, si le das permiso, también puede limpiar rápidamente las papeleras de aplicaciones como Fotos o Correo. La aplicación también puede localizar múltiples versiones de ‘binarios’ (programas) y documentos que pueden estar ocupando espacio adicional.

3.

Revisar tus resultados

Screenshot

Foundry

Cada ’tile’ dentro de CleanMyMac te muestra un resumen rápido de los archivos que ha encontrado, y puedes eliminar rápidamente esos archivos simplemente presionando el botón ‘Limpiar’. Sin embargo, también hay un botón ‘Revisar’ para cada ’tile’ que te permite profundizar un poco más y te muestra más detalles sobre los archivos individuales que ha encontrado. Tengo bastantes archivos de caché restantes de varios juegos, así que puedo simplemente presionar el botón ‘Limpiar’ para deshacerme de ellos automáticamente.

4.

Protección

Foundry

El segundo conjunto de herramientas dentro de CleanMyMac está diseñado para proteger tanto tu Mac como tu privacidad. Nuevamente, hay un conjunto de ’tiles’ que resumen los resultados de diferentes herramientas, que incluyen protección contra malware, archivos temporales dejados por Safari y otros navegadores, y alias vinculados a aplicaciones y documentos abiertos recientemente. CleanMyMac puede escanear tu Mac en busca de malware, pero vale la pena recalcar que no proporciona la misma protección que las aplicaciones antivirus dedicadas como BitDefender o Norton, por lo que vale la pena considerar alternativas si realmente te preocupa la presencia de virus en tu Mac.

5.

Rendimiento

Foundry

El rendimiento es la razón principal por la que la mayoría de nosotros decidimos limpiar nuestras Mac, por lo que esta es un conjunto clave de herramientas. Los tres ’tiles’ aquí recomiendan una serie de tareas de mantenimiento que pueden ayudar a mantener las cosas funcionando sin problemas. También revisan los elementos de Inicio que se lanzan cada vez que enciendes tu Mac y los elementos que pueden ejecutarse en segundo plano sin que te des cuenta. Como probablemente sepas, existe una opción similar para mostrar los elementos de Inicio y en segundo plano en la Configuración del Sistema de tu Mac, pero presionar el botón ‘Revisar’ en CleanMyMac puede proporcionar un poco más de detalle que quizás no se muestre en la Configuración del Sistema, como el hecho de que tengo alrededor de 14 aplicaciones de Adobe diferentes ejecutándose en segundo plano en mi MacBook.

Intego’s Mac Internet Security es nuestra recomendación en nuestra recopilación de aplicaciones antivirus para Mac.

6.

Aplicaciones

Screenshot

Foundry

No necesitas que CleanMyMac te diga cuándo hay una actualización disponible para el macOS, por supuesto, pero puede proporcionar información adicional sobre varias aplicaciones que tienen actualizaciones disponibles, o aplicaciones que puede que hayas intentado eliminar recientemente. Hay un ’tile’ que lista ‘Restos de aplicaciones’, que son archivos que quedan cuando eliminas el archivo de la aplicación principal en sí (siendo mi biblioteca de juegos una gran infractora aquí una vez más). También hay archivos que a veces quedan durante la instalación de nuevas aplicaciones. CleanMyMac también puede recordarte sobre aplicaciones antiguas que no se han utilizado durante un tiempo, que podrías eliminar para liberar algo de espacio.

7.

Mi Desorden

Foundry

Todos tenemos muchos archivos antiguos que ya no necesitamos almacenados en los discos de nuestras Mac, pero a veces puede ser difícil recordar dónde están todos. CleanMyMac puede escanear carpetas individuales que especifiques para localizar archivos duplicados, descargas antiguas que ya no necesitas o archivos especialmente grandes que están ocupando mucho espacio. También puede detectar fotos duplicadas, aunque pedirá permiso para escanear tu biblioteca de Fotos antes de hacerlo. Nuevamente, los ’tiles’ en CleanMyMac te brindan un resumen rápido de los archivos que ha encontrado, y puedes presionar ‘Revisar’ para navegar por los diferentes archivos en más detalle antes de eliminarlos.

8.

Devoradores de memoria y más

Screenshot

Foundry

Una característica de CleanMyMac que a veces se pasa por alto es el menú desplegable que aparece en la barra de menú principal de tu Mac. Esto está disponible incluso cuando CleanMyMac no está en ejecución, por lo que es una buena manera de verificar rápidamente si hay algún problema en tu Mac. Nuevamente, hay una serie de ’tiles’ que proporcionan resúmenes rápidos de detalles como la salud de la batería de tu portátil y la temperatura de funcionamiento. Puede mostrarte la cantidad de memoria y potencia del procesador que utilizan distintas aplicaciones, y te permite cerrar rápidamente cualquier aplicación que esté consumiendo demasiada memoria. Incluso puede verificar la velocidad de tu red wi-fi y decirte cuántos datos has descargado recientemente.

“