Cómo una “travesura” en Gaza dividió al parlamento de Australia.

Hace 1 hora por Hannah Ritchie, BBC News, Sídney.

La Sra. Payman es la primera y única politica federal en Australia en usar hijab. Cuando Fatima Payman cruzó el Senado para votar en contra de su gobierno, sabía que habría consecuencias. El Partido Laborista Australiano tiene sanciones estrictas para aquellos que socavan sus posiciones colectivas, y los actos de desafío pueden llevar a la expulsión, un precedente con una historia de 130 años. La última vez que uno de sus politicos puso a prueba las aguas estando en el poder fue antes de que naciera la Sra. Payman. Pero el pasado martes, la joven de 29 años lo hizo, uniéndose al partido Verde y a senadores independientes para apoyar una moción sobre el estado palestino. Oficialmente, el gobierno australiano apoya una solución de dos estados, pero no respaldó la moción después de intentar, sin éxito, insertar una condición de que cualquier reconocimiento debería ser "como parte de un proceso de paz". Dentro de pocas horas, la Sra. Payman fue suspendida temporalmente de su grupo parlamentario, y al final de la semana se convertiría en indefinida, después de que públicamente prometiera votar en contra de nuevo si se le daba la oportunidad. "Por sus propias acciones y declaraciones, la senadora Payman se ha colocado fuera del privilegio que conlleva la participación en el grupo parlamentario federal del Partido Laborista", dijo un portavoz del gobierno. El primer ministro y líder laborista Anthony Albanese fue más conciso: "Ningún individuo es más grande que el equipo". El lunes, la Sra. Payman respondió diciendo que había sido "exiliada", explicando que había sido eliminada de las reuniones del grupo, chats grupales y todos los comités. El despido de la senadora, elegida en lo que se había anunciado como el parlamento más diverso de Australia hasta la fecha, ha provocado una respuesta mixta y planteado preguntas, principalmente sobre si es práctico o justo que los politicos sigan la linea en cuestiones que afectan a sus comunidades.

Protestantes se han manifestado en ciudades de toda Australia. Cada paso 'se sintió como una milla'. La Sra. Payman se destaca en el parlamento de Australia. Como la primera y única politica federal que usa hijab, ha sido descrita como la personificación de algunos de los más marginados de la nación: una joven, una migrante, una musulmana. Relató cruzar el Senado como "la decisión más difícil" de su carrera política, agregando que cada paso de su corto camino "se sintió como una milla". Sin embargo, la joven de 29 años dijo que estaba "orgullosa" de lo que había hecho, y "amargamente decepcionada" de que otros no la hubieran seguido. "Caminé con mis hermanos y hermanas musulmanes que me dijeron que se han sentido ignorados durante demasiado tiempo", dijo. El ejército israelí lanzó una campaña para destruir el grupo Hamas que controla Gaza en respuesta a un ataque sin precedentes liderado por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, durante el cual unas 1,200 personas fueron asesinadas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. Más de 37,900 personas han sido asesinadas en Gaza desde entonces, incluidas 23 en las últimas 24 horas, según el ministerio de salud de Gaza dirigido por Hamas. Esto se ha convertido en una cuestión política volátil en Australia que todos los lados han tratado de manejar con cuidado. Al igual que en innumerables países, ha habido protestas tanto de las comunidades judía y musulmana, como un fuerte aumento en la islamofobia y el antisemitismo.

La ministra del Medio Ambiente Tanya Plibersek abrazó a la Sra. Payman el lunes. El movimiento de la senadora ha recibido tanto elogios como críticas. Anne Aly, quien se convirtió en la primera mujer musulmana en ser elegida en el parlamento de Australia en 2016 y ha sido una feroz defensora del fin del conflicto en Gaza, dijo que estaba en desacuerdo con el enfoque de la Sra. Payman. "Prefiero hacer las cosas de una manera que creo que marcará una diferencia tangible en el terreno. Fatima elige hacerlo a su manera", dijo a la ABC. Pero Josh Burns, un diputado laborista judío de Melbourne que tiene una visión del mundo diferente de la Sra. Payman en cuestiones como el estado palestino, ha sido uno de sus mayores partidarios. "Los parlamentarios provienen de diferentes comunidades y antecedentes, y tratar de equilibrar todas esas perspectivas no es fácil, pero debemos ser un ejemplo para la comunidad australiana sobre cómo debatir asuntos difíciles de manera respetuosa". Los organismos islámicos de la nación también emitieron una declaración conjunta describiendo las acciones de la Sra. Payman como “valientes” y pidiendo al Partido Laborista que “eco de las voces de las personas que representa”. “Las proyecciones políticas y los intentos de caminar por ambos lados tienen consecuencias devastadoras en Palestina y en última instancia fracasarán”, decía. Pero el Sr. Albanese calificó la resolución de “truco”, agregando: “Necesitamos soluciones reales… este truco de los Verdes estaba diseñado para poner a Fatima Payman en una posición difícil. Fue diseñado para eso”. La pena del Sr. Albanese contra la Sra. Payman ha sido más indulgente que la expulsión completa que exigen las normas del partido. Y ha dejado la puerta abierta para que ella regrese si está dispuesta a cambiar de rumbo: “Fatima Payman es bienvenida a volver a participar en el equipo si acepta que es miembro de él”, dijo en una entrevista el lunes. ‘No es una representante simbólica’. Los políticos australianos han votado en contra de sus propias creencias para alinearse con la política partidista antes. Los diputados queer, incluida la actual Ministra de Relaciones Exteriores Penny Wong, sintieron un conflicto similar en la bancada laborista en los días en que oficialmente se oponía al matrimonio gay. Es un problema que ha expuesto a la Sra. Wong a ataques personales, pero ella ha seguido firme en que la defensa silenciosa desde dentro del partido, en lugar de las críticas públicas, es la ruta preferida. Y afirma que fue una década de hacer precisamente eso lo que llevó al matrimonio entre personas del mismo sexo a ser legalizado. “Incluso cuando estamos en desacuerdo, tenemos esas discusiones internas, como viste durante muchos años en el debate sobre el matrimonio igualitario. Eso es lo que hice, y creo que es la forma correcta de hacerlo”, dijo a la ABC. Sin embargo, cuando le preguntaron si debería haber seguido el precedente, la Sra. Payman dijo: “Se tardaron 10 años en legislar el matrimonio igualitario… Estos palestinos no tienen 10 años”. Penny Wong (izquierda) insiste en que la defensa silenciosa desde dentro del partido es la ruta preferida. Los enfoques contrastantes representan las demandas cambiantes del público australiano, según Kos Samaras, uno de los principales encuestadores de la nación. Dice que un creciente grupo de jóvenes votantes multiculturales se están alineando cada vez más con politicos que no temen tomar una posición sobre causas por las que sus electores están “apasionados”. También argumenta que las comunidades migrantes ya no están dispuestas a aceptar mensajes políticos que efectivamente les instan a “mantener la cabeza baja”. “Australia ha tenido una historia terrible, ya sea desde una perspectiva social o de partidos políticos, de que cada vez que alguien de un trasfondo diverso expresa su opinión, abrumadoramente se les dice que bajen la cabeza”. “Esa es una fórmula que funciona cuando un nuevo grupo de personas emigra a un país y quiere mantener un perfil bajo mientras establecen una nueva vida: no funcionará con los hijos de esos migrantes. Y es exactamente de quienes estamos hablando. Estas son personas que han crecido en un país que a menudo les ha hecho sentirse excluidos, y ya no están dispuestas a guardar silencio”, agrega, señalando encuestas recientes de su equipo que encontraron que muchas mujeres musulmanas australianas jóvenes sienten que les falta una voz política. Una refugiada cuya familia huyó de Afganistán después de que cayera en manos de los talibanes en 1996, es un sentimiento que la Sra. Payman dice que guía su politica. “No fui elegida como representante simbólica de la diversidad”, dijo después de su suspensión temporal la semana pasada. “Fui elegida para servir a la gente de Australia Occidental y defender los valores inculcados en mí por mi difunto padre”. La Sra. Payman dice que cree que el gobierno la está aislando para “intimidarla” a que renuncie. Pero el Sr. Albanese está seguro de que su decisión es la correcta, y enfatiza que no se trata de la “posición política” de la Sra. Payman, sino de su decisión de “socavar” a su partido. Al menos por el momento, la joven legisladora ha prometido “abstenerse de votar en asuntos del Senado… a menos que surja un asunto de conciencia en el que defenderé los verdaderos valores y principios del Partido Laborista”.