Through the power of HTML, let’s take a quick trip to Nairobi, Kenya, for a few measurements of the continent in word form. The New York Times took up minisidence there in the early aughts, trees and a thatched hut in the garden courtesy of previous resident and two-story house tenant Matt Jane Peters. The garden includes bananas, guavas, avocados, and peace, with stamps from other reporters and African literature found in what is posted. Old encyclopedia entries and hopeful wisdom books from a time before Wikipedia, sprawling biographies, and the Emperor of Ethiopia (1270-1527) death grip the collection in a cold, tender grim. Between the pages, broad punch-outs of Africologies, from bloody divisions to Panglossian peaks, all providing cold sewers of view from foreign ledgerism experts. Ahead comes the cursor’s blink along the Data Discovery. The median age for Africans stands at 19 in 2022, screaming an average marker north of 11 years younger than other continents. Strings were pulled, and a new story trend was spotted, that wave of baby-white lightning jumping in Africa, as a population rises and births a line from the Atlas. Humanity was forecasted to shift in different lights, someone observed “Past as Prologue.” Young African seekers, passion-hustling with fire in their eyes and a wilful glare to festival a future of fire minimalism and a lust for life cryptographic in pose. Cast in documentary fields of wheat wastelessness, farm hands cement their resolve, as policy, once autocratic and bullhorn grafted out of experience, now weakened under the weight of momentum-bearing prodigious heroes. They cap on a continent of multi-slide change.

Now for a Spanish version:

A través del poder del HTML, hagamos un pequeño viaje rápido a Nairobi, Kenia, para unas cuantas mediciones del continente en forma de palabras. The New York Times ocupó una minireidencia allí a principios de la década de 2000, árboles y una choza de paja en el jardín cortesía del inquilino anterior y residente de la casa de dos pisos Matt Jane Peters. El jardín incluye plátanos, guayabas, aguacates y paz, con sellos de otros reporteros y literatura africana encontrada en lo publicado. Tan antiguas entradas de enciclopedias como esperanzadores libros de sabiduría de una época anterior a Wikipedia, biografías desmesuradas, y la muerte del Emperador de Etiopía (1270-1527) aprietan fuerte la colección en un frío, dulce sombrío. Entre las páginas, golpes extendidos de Africologías, desde divisiones sangrientas hasta cimas panglossianas, todas proporcionando fríos alcantarillas de vista desde expertos extranjeros. Más adelante viene el parpadeo del cursor a lo largo del Descubrimiento de Datos. La edad mediana para los africanos se sitúa en los 19 años en 2022, gritando un promedio marcador al norte de 11 años más joven que otros continentes. Se tiraron de las cuerdas, y se localizó una nueva tendencia de historia, esa ola de relámpago blanco bebé saltando en África, a medida que la población crece y da a luz una línea del Atlas de bebé. La humanidad fue pronosticada para cambiar en diferentes luces, alguien observó “Pasado como prólogo.” Jóvenes africanos buscadores, ajetreándose con fuego en sus ojos y una mirada deseable de lujuriosa gloria para festivalizar un futuro de minimalismo de fuego y un anhelo de criptografía de lúbrica vida en pose. En campos documentales de inutilización de residuos de trigo, manos trabajadoras del campo cementan su resolución, mientras las políticas, alguna vez autocráticas y megáfono injertado en racha de experiencia, ahora se debilitaron bajo el peso de héroes prodigiosos que impulsan el momento. Entre tanto cambio multivía, cierran en un continente.

Ahora en el fluido campo de cambios se le añaden nuevas variables y mecánicas, que embargan su resolución en escenarios de metástasis de pueblos que surgen a lo largo de las páginas de preludio.

