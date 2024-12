Cómo una estrella de cine en ascenso en Irán se esfuerza por romper cuidadosamente barreras.

“

“¿Y si yo fuera tú?” La voz de Fereshte Hosseini lleva consigo una urgencia como si se hiciera la pregunta a sí misma mientras también se dirige al mundo.

Nacida de padres afganos en Irán, Hosseini ha alcanzado prominencia en la industria cinematográfica del país, desafiando las expectativas sociales impuestas a las mujeres en Irán.

“Quería ganar respeto”, dice.

Sus palabras testifican una batalla de toda la vida por el reconocimiento, un arduo viaje para elevarse por encima de la pobreza que moldeó su crianza y para enfrentar el prejuicio sufrido por los migrantes afganos en su país adoptivo.

Hosseini, de 27 años, está casada con el también actor Navid Mohammadzadeh, una superestrella iraní. Le acredita el apoyo e inspiración de su esposo como motivadores clave para perseverar en su carrera, sin importar los desafíos.

Cuando Hosseini entra en el café en el centro de Teherán, donde acordamos encontrarnos, lleva un mono negro, su rostro oculto por grandes gafas que la protegen de miradas curiosas.

Irradia calma y calidez cuando describe su trayectoria en inglés perfecto, dando la impresión de alguien que ha tenido que trabajar duro por su éxito.

Acto de equilibrio interminable

El éxito de Hosseini ha traído un nuevo conjunto de desafíos.

“Tienes que tener cuidado”, dice sobre trabajar en proyectos cinematográficos internacionales.

Cada uno de sus papeles, cada uno de sus personajes, debe cumplir con el estricto código de vestimenta para mujeres en Irán, incluido el requisito de usar un pañuelo en la cabeza, dice Hosseini.

“Este es el gran problema ahora”, dice. “Solo puedes elegir guiones que respeten las reglas iraníes.”

Ella ya se ha visto obligada a rechazar muchos papeles debido a esas circunstancias, dice Hosseini.

En un acto de equilibrio interminable, las mujeres en Irán deben evaluar constantemente hasta dónde pueden empujar los límites.

Dos años después de que estallaran protestas a nivel nacional por la muerte de la mujer kurda-iraní Jina Mahsa Amini en custodia policial, protestas que rápidamente evolucionaron en una demanda más amplia de los derechos de las mujeres, los desafíos que enfrentan las actrices iraníes han intensificado.

Algunas colegas de Hosseini fueron prohibidas de trabajar, mientras que cineastas aclamados como Mohammad Rasoulof han huido al exilio en Europa.

Hosseini también consideró irse cuando recibió un premio por su película “Raftan” en Marruecos hace 10 años.

Inicialmente, había planeado no regresar a Irán pero luego cambió de opinión. “Es mi hogar aquí.”

Vecinos invisibles

Irán y Afganistán están unidos por una historia compleja y raíces lingüísticas y culturales compartidas.

Los afganos han venido al país vecino durante décadas para escapar del conflicto en casa o en busca de una vida mejor.

Hoy, la comunidad afgana está profundamente arraigada en la sociedad iraní.

Muchos migrantes trabajan en el sector de salarios bajos en las grandes ciudades, en obras de construcción, en pequeños supermercados, como niñeras y limpiadoras – trabajos que muchos iraníes no quieren hacer.

La familia de Hosseini huyó de Afganistán hace unos 30 años para establecerse en un suburbio de Teherán donde ella nació, una de siete hijos.

“Éramos una familia numerosa y estábamos quebrados”, recuerda.

Determined to earn respect and recognition, Hosseini decided she wanted to become an actress.

“Todavía puedo ver cómo trataban a mis padres o hermanas en la escuela o en la calle solo por quiénes somos.”

“Mi familia no me apoyó al principio”, dice. “Pensaban que los estaba deshonrando.” Desde entonces, han cambiado de opinión.

Después del regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, innumerables afganos huyeron del país, muchos encontrándose varados en Irán.

Según la agencia de refugiados de la ONU, alrededor de 4.5 millones de afganos viven actualmente en Irán, un país de casi 90 millones.

La reciente afluencia de refugiados afganos ha avivado un creciente prejuicio contra la comunidad. En septiembre, el Ministerio del Interior anunció planes para deportar a 2 millones de afganos que carecen de permisos de residencia legales.

Hosseini no es ajena a tales actitudes, explicando que a medida que crece su fama, se ha enfrentado a más y más odio en las redes sociales.

“Solía dolerme mucho cuando era más joven, pero ya no, porque sabía que no era real”, dice, recordando cómo aprendió a protegerse contra el abuso en línea.

En medio de todo, Hosseini dice que su esposo sigue siendo una fuente crucial de fuerza, impulsando tanto su determinación como sus ambiciones.

“Cuando él estaba ensayando o actuando frente a la cámara, era como si algo más saliera de su alma y su cuerpo. Empecé a pensar, ‘¿Y si yo puedo hacer eso?'”

Construyendo puentes en la gran pantalla

Hosseini recibió la ciudadanía iraní después de casarse con Mohammadzadeh – una mera formalidad ya que considera a Irán su hogar de todos modos, dice.

Desde hace mucho tiempo ha fijado sus metas más allá de las fronteras nacionales.

“Quiero crecer, ser una persona que pueda actuar en algo y cambiar algo”, dice.

Su último papel internacional en el drama serbio “Dwelling Among the Gods” la ha animado a pensar de manera más expansiva sobre su carrera como actriz, dice Hosseini.

Hoy, el escenario sirve como una plataforma para desafiar la hostilidad y afirmar su propia identidad.

“El cine iraní, espera Hosseini, podría ayudar a desmantelar el prejuicio y fomentar la empatía.

“Siempre que quieran hacer una película sobre la gente afgana aquí … piensan en la peor historia que puede ocurrir.”

En lugar de ver a los migrantes como ‘el otro alienígena’, dice, necesitamos cultivar más comprensión.

“Solo digo que tenemos que ser abiertos con las demás personas, comunicarnos con ellos, ver qué hay en sus corazones, qué hay en sus mentes.”

Fereshte Hosseini durante una entrevista en Teherán. Arne Immanuel Bänsch/dpa

La actriz iraní-afgana Fereshte Hosseini espera que el cine iraní pueda ayudar a desmantelar el prejuicio contra la comunidad afgana en el país. Arne Immanuel Bänsch/dpa

Un hombre se para frente a una frutería en Teherán. Según la agencia de refugiados de la ONU, alrededor de 4.5 millones de afganos viven actualmente en Irán, un país de casi 90 millones. Muchos migrantes trabajan en el sector de salarios bajos en las grandes ciudades, en obras de construcción, en pequeños supermercados, como niñeras y limpiadoras – trabajos que muchos iraníes no quieren hacer. Arne Immanuel Bänsch/dpa

