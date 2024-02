Cómo un tribunal de movimiento lento se convirtió en el centro del debate más candente del mundo

<p>El ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre tuvo muchas consecuencias impredecibles, pero la elevación de la Corte Internacional de Justicia a la atención pública global es particularmente inesperada.</p><p></p><p>En diciembre, Sudáfrica presentó un caso contra Israel alegando violaciones de la Convención sobre el Genocidio, y la semana pasada la corte celebró audiencias sobre un asunto separado relacionado con la ocupación de Israel en territorios palestinos.</p><p></p><p>Esas dos cuestiones convirtieron a la corte en un nuevo escenario para las disputas políticas y los argumentos legales sobre las acciones de Israel en Gaza, donde más de 29,000 personas han sido asesinadas, muchas por bombardeos israelíes intensos. Y aunque los poderes de ejecución de la corte son limitados, sus audiencias públicas, en un momento de intenso interés en el conflicto, le otorgan un considerable poder para dar forma y reflejar la opinión global.</p><p></p><p>El destacado papel de la corte es en parte una coincidencia de tiempo: la Asamblea General de la ONU solicitó a la corte en La Haya emitir una opinión consultiva no vinculante sobre la legalidad de la ocupación de Israel en enero de 2023. Es poco probable que estuviéramos discutiendo esas audiencias en detalle si la guerra no hubiera estallado entretanto, y si Sudáfrica no hubiera presentado su caso de genocidio en la misma corte.</p><p></p><p>Pero por ahora, la corte, el principal órgano judicial de la ONU, ha sido impulsada al centro de atención y se le ha pedido pronunciarse sobre un conflicto globalmente observado en medio de hostilidades en curso.</p><p></p><p>Eso ha creado una situación sumamente inusual. Los casos judiciales internacionales a menudo avanzan muy lentamente para tener un efecto en tiempo real en los eventos actuales, y frecuentemente se ocupan de asuntos secos y arcanos como disputas pesqueras.</p><p></p><p>Expertos legales han acogido con cautela…</p>