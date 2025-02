Cómo Ucrania vendió a Trump un trato para minerales críticos

Para Ucrania, son un vale para jugar en un llamamiento en curso al presidente Trump para obtener más apoyo financiero y militar. Para el Sr. Trump, deberían ser pagos atrasados por miles de millones de dólares comprometidos para el esfuerzo de guerra de Kiev.

De cualquier manera, los vastos y valiosos recursos minerales de Ucrania se han convertido repentinamente en un componente prominent en las maniobras sobre el futuro del país.

Durante la semana pasada, el Sr. Trump ha impulsado repetidamente la idea de intercambiar ayuda estadounidense por minerales críticos de Ucrania. Dijo a Fox News el lunes que quería “el equivalente de alrededor de $500 mil millones en tierras raras”, un grupo de minerales crucial para muchos productos de alta tecnología, a cambio de ayuda estadounidense. Ucrania había “acordado hacer eso”, dijo.

Para Ucrania, es una señal esperanzadora de que el Sr. Trump, un escéptico de larga data sobre la ayuda estadounidense a Kiev, pueda encontrar un camino para mantener el apoyo que considera aceptable. Pero todavía es posible que el famoso presidente cambiante cambie de opinión, e incluso sus declaraciones sobre un acuerdo han sido ambiguas acerca de si quiere los minerales de Ucrania para la ayuda pasada o futura, o una combinación de ambos.

La propuesta del Sr. Trump siguió a una campaña lanzada por Kiev en otoño para apelar a la mentalidad empresarial del presidente de EE. UU. al discutir lucrativos acuerdos energéticos y enfatizar que defender a Ucrania se alineaba con los intereses económicos estadounidenses.

La campaña incluyó una reunión entre el Sr. Trump y el presidente Volodymyr Zelensky, y viajes a los Estados Unidos de funcionarios ucranianos para presentar acuerdos para explotar depósitos de litio y titanio, vitales para producir tecnologías como baterías eléctricas. También implicó obtener respaldo de figuras políticas influyentes como el senador republicano Lindsey Graham.

La campaña se lanzó después de que inversores políticamente conectados de EE. UU. empezaran a mostrar interés en la riqueza subterránea de Ucrania a finales de 2023, a pesar de la guerra que ha estado en curso desde 2022. Un consorcio que incluye a TechMet, una firma de inversión energética parcialmente propiedad del gobierno de EE. UU., y Ronald S. Lauder, un amigo adinerado de Trump, ha entablado conversaciones con Kiev para presentar una oferta por un campo de litio ucraniano, según una carta a Mr. Zelensky revisada por The New York Times.

El Sr. Lauder, heredero de cosméticos que plantó la idea en la mente de Trump de comprar Groenlandia rica en recursos, dijo a través de un portavoz que no había discutido los minerales ucranianos directamente con Trump, pero había “planteado el tema con partes interesadas en EE. UU. y Ucrania durante muchos años hasta la actualidad”.

A medida que el Sr. Trump impulsa las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, la campaña de Kiev en torno a los minerales críticos ha subrayado la estrategia evolutiva de Mr. Zelensky para retener el apoyo estadounidense. Alejándose de los llamamientos morales que utilizó con la administración Biden, ha adoptado un enfoque más transaccional más cercano al estilo de Trump. Zelensky dijo recientemente que también estaría interesado en comprar gas natural licuado estadounidense.

El martes, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, se reunió con Mr. Zelensky en Kiev para discutir cómo podría ser un acuerdo por los minerales de Ucrania, marcando la primera visita de un funcionario de la administración Trump a Ucrania. Bessent presentó a Zelensky un borrador de un acuerdo de cooperación económica, agregando que “a cambio de este acuerdo, EE. UU. continuará brindando apoyo material a Ucrania”.

Zelensky dijo que esperaba finalizar un acuerdo en la Conferencia de Seguridad de Múnich a finales de esta semana. “Haremos todo lo posible para que nuestros equipos puedan acordar y firmar este documento rápidamente”, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa junto a Bessent el miércoles por la noche.

La idea de aprovechar los recursos minerales de Ucrania tomó forma el verano pasado. Kiev estaba elaborando su “Plan de la Victoria”, una estrategia destinada a poner fin a la guerra en términos favorables para Ucrania, y quería convencer a sus aliados para que mantuvieran su apoyo a pesar del creciente cansancio de la guerra.

Las autoridades ucranianas estaban particularmente preocupadas por un posible regreso al poder de Trump, quien había prometido cortar la ayuda militar y financiera a Ucrania, según funcionarios y legisladores ucranianos.

Su atención se centró en un argumento expresado por un aliado de Trump: el Sr. Graham, quien argumentaba que Ucrania estaba “sentada en una mina de oro” de minerales críticos. “Si ayudamos a Ucrania ahora, podrían convertirse en el mejor socio comercial que jamás hayamos soñado”, dijo en junio pasado. Reforzó su mensaje en un video con Zelensky en septiembre.

Las autoridades ucranianas afirman que el país posee depósitos de casi la mitad de los 50 minerales que Estados Unidos ha identificado como críticos para su economía y seguridad nacional. La Escuela de Economía de Kiev dice que Ucrania posee las mayores reservas de titanio de Europa y un tercio de las reservas de litio del continente.

Grupos como SecDev, una firma canadiense, han valorado las reservas en varios billones de dólares. Pero algunos depósitos son inaccesibles porque se encuentran en tierras ocupadas por Rusia. Y los expertos advierten que la explotación de los yacimientos minerales podría ser un proceso costoso y prolongado, con la necesidad de nuevos estudios para evaluar con precisión su potencial.

En una carta de noviembre de 2023 a Mr. Zelensky, Brian Menell, jefe de TechMet, solicitó ayuda para lanzar una oferta para explotar un campo de litio estatal en Ucrania central. La carta mencionaba al Sr. Lauder, a la firma de inversión con sede en Texas Privateer Capital y otros inversores de EE. UU. e internacionales como asociados.

Mr. Menell y otros ejecutivos de energía se reunieron con Mr. Zelensky en Nueva York en septiembre. No está claro si discutieron la oferta, que aún no se ha lanzado. “TechMet, junto con nuestros socios, está disponible para avanzar con más trabajo si los gobiernos de EE. UU. y Ucrania nos instruyen a hacerlo”, dijo Mr. Menell en un comunicado.

Durante el primer mandato de Trump, cuando las tropas respaldadas por el Kremlin ya estaban librando una guerra en el este de Ucrania, Kiev obtuvo apoyo de él, incluido para suministros de armas, comprando carbón de un importante estado indeciso, Pensilvania.

Parte del argumento de Ucrania ahora es enfatizar que si pierde la guerra, sus recursos minerales caerían en manos de Rusia y sus aliados como China, que ya domina el mercado mundial de dichos materiales.

John E. Herbst, ex embajador de EE. UU. en Ucrania y ahora director senior del Centro Eurasia del Consejo Atlántico, dijo que la propuesta de Ucrania era una venta obvia para Mr. Trump.

“Involucra vastos recursos energéticos, activos económicamente valiosos que no son abundantes en el mundo occidental, y es una manera de despojar a otros competidores, incluida China, de su influencia sobre Estados Unidos”, dijo Herbst. “Es lógico”.

El otoño pasado, se estaba trabajando para finalizar y firmar un acuerdo con la administración Biden para cooperar en la extracción y procesamiento de minerales. Pero las autoridades ucranianas decidieron posponer la firma del acuerdo y ofrecérselo a Trump en su lugar para que él pudiera atribuirse el mérito.

Una delegación ucraniana encabezada por Yulia Svyrydenko, ministra de Economía, luego viajó a Nueva York y Washington en diciembre para reunirse con funcionarios y representantes comerciales estadounidenses, con los minerales críticos como tema central.

La Sra. Svyrydenko describió posibles acuerdos energéticos, incluida la adquisición de licencias de producción para minerales críticos. Una presentación, vista por The Times, enfatizaba que Ucrania era “capaz de construir toda la cadena de valor para satisfacer la demanda de titanio metálico de EE. UU. y la UE durante 25 años”.

Matthew Murray, presidente del consejo asesor de Velta, una empresa ucraniana de extracción de titanio, dijo que la Sra. Svyrydenko le pidió a él y a otros representantes comerciales de EE. UU. que ayudaran a hacer el caso de Ucrania ante la administración Trump.

“Pasamos una buena parte de esta reunión hablando sobre materias primas críticas”, dijo Murray. Agregó que la explotación de estos recursos podría convertirse en un nuevo pilar de la relación EE. UU.-Ucrania.

Qué forma tomará este pilar aún está por verse.

Un borrador del acuerdo que Kyiv pospuso, y que fue revisado por The Times, incluía solo compromisos para compartir información y experiencia sobre posibles socios. No contenía compromisos financieros y no era vinculante. No está claro si Kyiv y Washington enmendarán el acuerdo para alinearlo con las últimas propuestas de Trump.

Murray, un exfuncionario de la administración Obama, dijo que una idea que circula en Washington era ofrecer a Ucrania un préstamo para comprar armamento estadounidense, con acceso a minerales críticos como garantía. Esta propuesta podría alinearse con la visión de Trump, que ha hablado de obtener una “garantía” para continuar con la asistencia estadounidense.

“Hay muchos pasos aún por dar, pero el concepto es muy viable”, dijo.

Marian Prysiazhniuk contribuyó con la información.