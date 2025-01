Cómo transferir contraseñas de Google a Apple

La actualización de la aplicación de Contraseñas de Apple en iOS 18, iPadOS 18 y macOS 15 puede ser una motivación para que consolides las contraseñas que estás administrando en otros lugares. Si alguna vez usas Chrome o tienes una cuenta de Google, es muy probable que tengas configurada la gestión de contraseñas junto con tu cuenta de Google. Afortunadamente, es fácil migrarlas al sistema de Apple.

Se requiere una Mac, ya que Contraseñas para iOS y iPadOS no ofrece una opción de importación. Así es cómo proceder:

Abrir Chrome

Ir a https://passwords.google.com.

Hacer clic en el ícono de ajustes en la parte superior a la derecha de la etiqueta Gestor de Contraseñas.

Hacer clic en el botón de Exportar a la derecha de Exportar Contraseñas.

Confirmar tu elección haciendo clic en Exportar. Esto creará un archivo que se descargará con el texto sin formato de todas tus contraseñas. (Las claves de paso no pueden exportarse, pero si estás utilizando dispositivos de Apple, ya están gestionadas por el sistema operativo y sincronizadas con iCloud.)

Cuando se te solicite confirmar tu identidad, hazlo. A mí me solicitaron tanto una clave de paso como mi contraseña de cuenta.

El archivo se descargará ahora en tu carpeta de descargas predeterminada en Chrome. Encuéntralo, luego inicia Contraseñas.

En Contraseñas, elegir Archivo > Importar Contraseñas desde Archivo.

Hacer clic en Elegir Archivo.

Seleccionar el archivo de contraseñas a través del cuadro de diálogo abierto y hacer clic en Importar.

Autenticarte usando una huella dactilar u otro método.

La importación se completa con un cuadro de diálogo de resumen. Asegúrate de no pasarlo por alto: no es modal y puede ocultarse detrás de la ventana principal de Contraseñas, como me sucedió a mí. Contraseñas te informa si hay duplicados en la importación, los cuales omite. Puedes usar esto como guía para eliminar o actualizar entradas obsoletas en Contraseñas. (Apple no crea un grupo “importado” ni proporciona ninguna manera de determinar cuándo se agregaron las entradas de contraseñas).

iCloud Passwords te informa si hay duplicados al importar contraseñas.

Si optas por actualizar Contraseñas eliminando las entradas duplicadas allí, simplemente puedes importar el mismo archivo de texto nuevamente: Contraseñas ahora omitirá todas las entradas que importó correctamente y solo importará las que reemplazan los elementos que acabas de eliminar.

Asegúrate de eliminar el archivo descargado cuando hayas terminado y vacía la papelera. No querrás conservar contraseñas en texto sin formato en tu ordenador.

La extensión iCloud Passwords de Apple para Google Chrome te permite completar contraseñas desde tu almacén basado en iCloud para que no pierdas acceso a esas entradas cuando uses Chrome en el futuro. Una opción en iCloud Passwords te permite desactivar el autocompletado de contraseñas por Chrome para que no termines con entradas conflictivas.

Habilitar Desactivar Autocompletar de Chrome para evitar solicitudes dobles de contraseñas: una de iCloud Passwords y otra de Chrome.

Este artículo de Mac 911 es una respuesta a una pregunta enviada por el lector de Macworld, Stewart.

Pregúntale a Mac 911

Hemos compilado una lista de las preguntas que nos hacen con más frecuencia, junto con respuestas y enlaces a columnas: lee nuestras super Preguntas Frecuentes para ver si tu pregunta está cubierta. ¡Si no, siempre estamos buscando nuevos problemas para resolver! Envía la tuya a [email protected], incluyendo capturas de pantalla según corresponda y si quieres que se utilice tu nombre completo. No todas las preguntas serán respondidas; no respondemos a correos electrónicos y no podemos proporcionar asesoramiento directo de resolución de problemas.