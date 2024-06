Cómo superar una dolorosa ruptura, según un terapeuta de relaciones

“

Un mes después de terminar mi relación, fui a ver a Esther Perel hablar en el 92nd Street Y. Ella encuestó a la audiencia, como siempre hace, preguntando: “¿Cuántos de ustedes están en una relación o casados?” Por primera vez en mucho tiempo, esto no era yo. Luego preguntó: “¿Cuántos de ustedes están solteros?” Mientras levantaba la mano, una lágrima recorría mi rostro. Me sentí vulnerable. Parecía tan oficial.

Esto puede parecer excesivamente dramático, pero si alguna vez se ha separado de una relación de larga duración, sabrá que es un trauma que requiere una gran dosis de desprogramación. Las rupturas, incluso cuando son autoinfligidas, son como someterse a una cirugía a corazón abierto. Nada te prepara para este tipo de pérdida. Culturalmente, no hacemos espacio para las complejidades de la terminación de una relación. Ya sea con familia, amigos o pareja, no reconocemos ni honramos la profundidad de tales pérdidas. Después de una terminación, obtener cierre y seguir adelante se convierte en el enfoque principal.

Hablemos de las comedias románticas por un momento. Las comedias románticas a menudo representan a una mujer heterosexual en la fase de “volver a ser yo”, con los hombres siendo retratados como menos emocionalmente complejos. La narrativa típicamente involucra a la mujer tomando tiempo para ella misma, yendo de viaje, saliendo nuevamente, o experimentando algunas desventuras extravagantes antes de conocer a su próximo compañero. Alternativamente, ella puede terminar viviendo feliz para siempre, pero sola, en un estado de autoaceptación, independencia y fuerza.

Bueno. Es una fantasía maravillosa, pero no es la realidad.

No estaba preparado. Yo también pensé que sería como una comedia romántica. Reservé retiros. Busqué a mí mismo. Practiqué yoga. Medité. “Volví a ser yo”. Bueno, más o menos. Terminar mi relación me obligó a (nuevamente) enfrentar una variedad de desafíos pasados, presentes y futuros. Era una ecuación algebraica: Infancia + trauma + ser gay + alienación familiar / ruptura = duelo prolongado. ¿Cuál es la ecuación para tu contexto?

Por lo general, es infancia + trauma + identidad personal + comunidad social + carrera + seguridad financiera + acceso a recursos y atención médica. Es importante reconocer todos los factores presentes durante cualquier transición de vida, ya que descuidar alguno de ellos podría resultar en dejar fuera una parte significativa de tu historia.

Esto no es una historia de amor “y vivieron felices para siempre”. He estado soltero desde que Alex y yo rompimos. Lo quise de vuelta en varias ocasiones, pero solo cuando él no me quería de vuelta. Todavía pienso en él todos los días. Todavía sueño con él por la noche.

He estado solo por mucho tiempo. Y es difícil.

He tenido un gran éxito con el trabajo. He hecho nuevos amigos. Y ¿mi autoconfianza? Finalmente sé quién soy, estoy seguro, y he llegado a una autodefinición que puedo decir que realmente me gusta. Pero sigo atascado románticamente. Todos con quienes salgo me frustran. Nadie comunica. Parece imposible lograr que alguien se interese al punto de que se quede. Además, no son solo otras personas. Soy yo también. No he sentido algo en mucho tiempo.

Los cumpleaños y las vacaciones han sido absolutamente horribles. Son solo recordatorios de mi pérdida y soledad. Mi primer Navidad sin Alex fue terrible. Por supuesto, pasé la Navidad con Alex; lloramos. Su familia expresó su deseo de que siguiéramos juntos. Alex y yo tuvimos sexo. Fue un desastre. Sin embargo, me alegra haber pasado ese tiempo con ellos. Todavía sentían como mi familia. Él aún sentía como mi familia.

Las vacaciones siguientes fueron igual de difíciles. Las temía. Extrañaba a su familia (y todavía lo hago). Extrañaba nuestras rutinas. Extrañaba tener a alguien a quien sorprender, ir de compras navideñas para regalos lindos. Comprar papel de envolver hermoso y lazos elegantes. (Solía esforzarme al máximo). La ausencia de esos momentos había dejado un vacío; los extrañaba mucho. Alex se sentía de la misma manera, y durante estas épocas del año, mi anhelo por esas experiencias compartidas era particularmente agudo.

¡Dios mío y ni siquiera me hagas empezar con el Día de San Valentín! Alex y yo teníamos esta tradición en la que hacíamos sushi e intercambiábamos regalos. Era muy dulce, y solía esperarlo. Así que no estaba preparado para lo que sería ser un observador y no un participante en esta estúpida fiesta. Realmente fue horrible.

Todavía extraño a Alex a menudo. No es solo él a quien extraño. Es la metáfora. Es la vida que tuvimos. Es poder decir “nosotros”. “Nosotros” estamos haciendo esto, “nosotros” estamos visitando amigos, “nosotros” vamos a Francia este verano. En lugar de, “Reservé vuelos solo. Todavía no sé con quién voy”.

Cuando hablo con las personas sobre estos sentimientos, son rápidos en decir: “¿Crees que lo has superado?” Cuando lo hacen, gritaré dentro de mí mientras digo educadamente: “Creo que sí.” Pero mi relación con Alex jugó un papel tan importante en mi vida que no estoy seguro de cómo superar algo así.

Sé que están pensando, Vaya, todavía no lo ha superado del todo.

Pero no superamos la pérdida; la superamos, pero la pérdida nos acompaña. Si pierdes un miembro de la familia, ¿simplemente sigues adelante y lo superas? No. Tu vida cambia. Agregas a tu vida, y la pérdida evoluciona en algo más pequeño y más manejable, algo en lo que tal vez ni siquiera piensas mucho. Alex era mi familia, y perderlo fue significativo. ¿”Superaré” la situación? ¿Cambiará el conocer a alguien nuevo mi perspectiva sobre mi relación con él? Sin duda, el tiempo y las nuevas experiencias traerán sanación y cambio. Sin embargo, los recuerdos de nuestro tiempo juntos siempre permanecerán conmigo.

Es innegablemente difícil estar solo, sin embargo, la cultura, la familia y los amigos rara vez nos brindan el espacio para navegar por las dificultades emocionales que acompañan a la vida soltera. En lugar de eso, nos encontramos con todas esas frases reductoras que transmiten un juicio implícito, comentarios como “Deberías disfrutar de ser soltero” o “Tal vez necesitas quererte más a ti mismo”. Son solo recordatorios de las expectativas de la sociedad sobre la independencia y el duelo en lugar de la empatía.

Algunas personas de hecho “superan” la situación, ya no sintiéndose preocupadas por pensamientos sobre su ex. Otros no. Ninguna respuesta es inherentemente “más saludable” que la otra. Puede que pienses, Bueno, elegiría nunca volver a pensar en ellos. Pero nuestros sentimientos no son una cuestión de elección. Debemos aceptar dónde estamos, tolerarlo y resistir la tentación de juzgarnos a nosotros mismos contra un ideal imaginado. Es una suposición defectuosa pensar que si dejas de pensar en tu ex, tu vida mejorará automáticamente. La vida seguirá siendo compleja y desafiante independientemente de quién ocupe tus pensamientos.

A menudo es a través (no alrededor) del dolor y el desamor que aprendemos más sobre nosotros mismos y lo que significa estar vivo. Si bien terminar mi relación fue difícil, descubrir quién era como persona independiente sin ninguna relación para dar forma a mi identidad fue aún más desafiante. Aquí es donde me convertí en mí mismo.

Rodale Books

Extraído de CÓMO AMAR A ALGUIEN SIN PERDER LA MENTE de Todd Baratz. Derechos de autor © 2024 de Todd Baratz. Utilizado con permiso de Rodale Books, una marca de Random House, una división de Penguin Random House LLC, Nueva York. Todos los derechos reservados. No se puede reproducir ni reimprimir ninguna parte de este extracto sin permiso por escrito del editor.

