¿Cómo suena el álbum más raro del mundo?

Hace 3 horas

Por Tiffanie Turnbull, en Hobart, Australia

Mona/Jesse Hunniford.

Once Upon a Time in Shaolin se encuentra en una caja de plata en exhibición en el museo

Dentro de una caja de plata delicadamente tallada en exhibición en un museo australiano se encuentra el álbum más exclusivo, valioso y quizás más infame del mundo.

Y este fin de semana, me volví una de las pocas afortunadas en el planeta en escucharlo.

Grabado en secreto durante seis años por el grupo pionero de hip-hop, Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin fue diseñado para ser una pieza de arte fino.

Solo existe una copia de CD – y con ella viene una estipulación legal de que el propietario no puede lanzar públicamente las 31 pistas hasta 2103.

El álbum, que cuenta con los nueve miembros sobrevivientes del grupo, actualmente está en préstamo en el Museo de Arte Antiguo y Nuevo de Tasmania (Mona) – una galería tan conocida por su arte que llama la atención que algunos la llaman el “Templo de lo Extraño” de Australia.

Concebida durante la pandemia, la nueva exposición de Mona llamada Namedropping explora por qué los humanos persiguen cosas que señalan estatus y notoriedad.