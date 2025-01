Cómo solucionar la sincronización de mensajes en un Mac

“

Los Mensajes están diseñados para sincronizarse en todos tus dispositivos registrados en la misma cuenta de iCloud. Los iMessages se sincronizan por defecto; los mensajes SMS/MMS y RCS se sincronizan si has habilitado el acceso desde tu iPhone. (Ve a Ajustes > Mensajes [iOS 17 y anteriores] o Ajustes > Apps > Mensajes [iOS 18] y bajo Reenvío de Mensajes de Texto, decide qué dispositivos recibirán estos.)

Si tienes Mensajes en iCloud habilitados, la sincronización y la copia de seguridad ocurren en parte a través de iCloud, creando un archivo que se restaura en dispositivos si configuras una nueva computadora, teléfono o tableta.

Sin embargo, los lectores informan con regularidad—y recientemente lo vi yo mismo—que los Mensajes en macOS pueden perder el hilo figurado y literal: o esperas mucho tiempo o nunca ves algunos o todos los mensajes recibidos en otros dispositivos. Esto parece suceder raramente en iPhones y iPads (o al menos no nos envían correos electrónicos al respecto). Aquí tienes lo que puedes hacer para desencadenar la sincronización.

Reiniciar

A veces,  > Reiniciar es todo lo que necesitas para volver a iniciar la sincronización.

Usa Sincronizar Ahora

Con Mensajes en iCloud habilitado, puedes ir a Mensajes > Ajustes > iMessage y hacer clic en Sincronizar Ahora.

Desactivar y volver a activar Mensajes en iCloud

Si tienes Mensajes en iCloud habilitados, también visita Mensajes > Ajustes > iMessage y desmarca Habilitar Mensajes en iCloud. Recibirás un aviso que te alerta sobre lo que sucederá a continuación: Mensajes descarga todos los datos de mensaje en tu Mac y luego deja de sincronizar. Puedes optar por hacer clic en Deshabilitar Este Dispositivo, y eso apaga Mensajes en iCloud para esta Mac. Si estás teniendo problemas aparentemente más amplios, haz clic en Desactivar Todo para apagarlo en todos los dispositivos vinculados a iCloud.

Para volver a activar Mensajes en iCloud, solo marca la casilla Habilitar Mensajes en iCloud en macOS. En iOS y iPadOS, ve a Ajustes > Nombre de Cuenta > iCloud > Mensajes y habilita “Usar en este iPhone” o “Usar en este iPad”.

Desactivar y volver a activar Mensajes en iCloud podría hacer que tu Mac o los servidores de iCloud reinicien la sincronización.

Apple

Cerrar sesión en Mensajes

Mensajes (y FaceTime) tienen una opción separada de iCloud para cerrar sesión y volver a iniciarla. Ve a Mensajes > Ajustes > iMessage, haz clic en Cerrar sesión, y confirma. Ahora, vuelve a iniciar sesión.

Cuando recientemente configuré una Mac nueva usando Asistente de Migración, todo funcionó después de reiniciar, pero toda mi historia de Mensajes faltaba. Cerrar sesión y volver a iniciar sesión en Mensajes inició el largo proceso de descarga.

Cerrar sesión en iCloud

Cerrar sesión en iCloud en tu Mac puede ser una mala idea excepto en circunstancias extremas, ya que intenta hacer copias locales de datos y, si vuelves a iniciar sesión, puede llevar mucho tiempo resincronizarse y producir entradas duplicadas, entre otros problemas. Pero si ninguna de las medidas anteriores funciona, vale la pena intentarlo.

Empieza por asegurarte de tener una copia de seguridad completa de todos tus archivos locales. Si estás sincronizando tu Biblioteca de Fotos con iCloud y estás utilizando descargas optimizadas (en Fotos > Ajustes > iCloud), se te pedirá que descargues todas las imágenes y videos antes de cerrar la sesión. Asegúrate de tener suficiente espacio de almacenamiento si quieres tener una copia local antes de proceder.

Luego, ve a Preferencias del Sistema > Nombre de Cuenta y haz clic en Cerrar sesión. macOS requiere confirmación. Todas tus aplicaciones vinculadas o sincronizadas con iCloud te preguntarán cómo tratar con los datos almacenados localmente y los datos solo almacenados en iCloud. Trabaja a través de todas esas preguntas. Ahora, vuelve a iniciar sesión.

