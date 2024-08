Cómo solucionar el parpadeo de pantalla en MacBook Air M1: 8 formas

La pantalla es la principal salida en cualquier computadora, y los problemas con este componente son aterradores para la mayoría de las personas. Por eso es completamente comprensible que algunos usuarios de MacBook Air M1 estén preocupados después de ver que la pantalla de su computadora portátil parpadea.

Aunque el problema generalmente se origina en fallas de hardware, a veces se puede resolver ajustando la Configuración del Sistema. Siga estos pasos.

Cómo Detener el Parpadeo de la Pantalla del Macbook Air M1

1. Verifique los Cables Suelos

Pero, antes de hacer eso, comience asegurándose de que el caso más simple haya sido cubierto: cables sueltos. Si utiliza un monitor externo o un dock que incluye salidas de video, estos pueden interferir con la pantalla de su MacBook. Por lo tanto, asegúrese de que estén conectados firmemente.

También puede ser una buena idea verificar los cables. Pruebe con uno diferente, solo para descartar esa posibilidad de la lista.

2. Desactive True Tone

El nuevo MacBook Pro admite True Tone en su pantalla incorporada, así como en algunas pantallas externas

Ahora, para la configuración, si lo anterior no resolvió su problema. Lo primero que debe intentar es desactivar True Tone. Es una configuración diseñada para ayudar a su pantalla a mostrar colores precisos en cualquier entorno, pero a veces causa problemas.

Para hacer eso, vaya a Configuración del Sistema > Pantalla > True Tone. Si la palanca está habilitada, apáguela.

3. Desactive el Brillo Automático

Del mismo modo que lo anterior, el brillo automático utiliza un sensor de luz ambiental para ajustar qué tan brillante o tenue es su pantalla. También puede causar que la pantalla de su MacBook Air parpadee, por lo que intente desactivarlo en Configuración del Sistema > Pantalla > Ajustar brillo automáticamente.

4. Active HDR

High Dynamic Range (HDR) es una tecnología de visualización que permite a los paneles compatibles mostrar una mayor cantidad de colores. La configuración errónea puede causar problemas en la pantalla como colores desvaídos, realces excesivos y, a veces, parpadeos.

Algo que debe tenerse en cuenta es que los paneles de los MacBook Air no son compatibles con HDR. Por lo tanto, esta solución se aplica solo a aquellos que usan monitores externos, aunque normalmente, estas configuraciones no deberían interferir con la pantalla de su computadora portátil.

Nuevamente, vaya a Configuración de Sistema > Pantalla. Busque una palanca o casilla con “High Dynamic Range” o “Permitir rango dinámico extendido”. Si ve alguno, asegúrese de que esté apagado/desmarcado.

5. Cambie el Perfil de Color

Los perfiles de color son configuraciones estandarizadas para pantallas que les permiten utilizarse en una variedad de situaciones. Sin embargo, un perfil de color mal configurado puede causar problemas de visualización.

Para cambiar esto, vaya a Configuración del Sistema > Pantalla y busque el menú desplegable “Perfil de color”. Puede cambiarlo a cualquiera de las opciones que prefiera. Si necesita un poco de orientación, tenemos una lista de los mejores perfiles de color para MacBooks.

6. Cambie la Frecuencia de Actualización

La frecuencia de actualización dicta cuántas veces por segundo una pantalla cambia lo que se muestra. Si es una imagen estática a 100 Hz, cambiará cien veces, pero a la misma imagen. Si estás jugando un juego a 60 FPS, a 60 Hz, cada vez que se actualiza el panel, mostrará un nuevo fotograma.

Configurar incorrectamente la frecuencia de actualización es una causa común de parpadeo de la pantalla, no solo para las personas que usan un MacBook Air. Por lo tanto, es importante que verifique que esta opción esté dentro del rango correcto.

La pantalla incorporada de un MacBook Air M1 solo puede actualizarse hasta 60 Hz. Por lo general, macOS no debería permitirle intentar una frecuencia de actualización no admitida, pero no está de más asegurarse.

Nuevamente, vaya a Configuración del Sistema > Pantalla. Verifique qué opción seleccionar en el menú desplegable de Frecuencia de actualización. Puede probar algunos de los valores enumerados aquí para ver si ayudan con el parpadeo de la pantalla. Solo asegúrese de no superar la tasa máxima admitida de su pantalla.

7. Solucione el Parpadeo de la Pantalla de su MacBook Air con SwitchResX

Las soluciones anteriores utilizan todas las configuraciones de visualización nativas de macOS. En caso de que ninguna de ellas sea suficiente para solucionar el parpadeo de la pantalla de su MacBook Air, algunas herramientas de terceros pueden funcionar.

Primero intentaremos con SwitchResX. En general, es una aplicación considerablemente compleja, pero solo usaremos opciones básicas.

Descargue y ejecute SwitchResX. Debería crear un nuevo Panel de Preferencias en su aplicación de Configuración.

Para abrirlo, vaya a Configuración del Sistema > SwitchResX. Haga clic en el ícono de una pantalla con engranajes y SwitchResX debería abrirse.

En esta primera pantalla, haga clic en el botón “Instalar herramienta de asistencia” y reinicie. Después de reiniciar, abra la aplicación nuevamente y haga clic en “Lanzar demonio”.

En esta ventana, vaya a Pantalla Incorporada > Resoluciones personalizadas y haga clic en el símbolo de suma (+) debajo de la lista.

En el cuadro de diálogo que se abre, solo necesitará cambiar tres de los campos:

Activo, en la columna Horizontal: el ancho de su pantalla, en píxeles (2,560 para un MacBook Air).

Activo, en la columna Vertical: la altura de su pantalla, en píxeles (1,600 para un MacBook Air).

Frecuencia de escaneo, en la columna Vertical: un poco por debajo de la frecuencia de actualización nativa de su pantalla (60 Hz para un MacBook Air, intente usar 55 Hz para empezar).

Haga clic en “OK” para cerrar el cuadro de diálogo.

En la barra de menús, seleccione Archivo > Guardar configuraciones, luego reinicie su MacBook. Después del reinicio, abra SwitchResX nuevamente, pero, esta vez, vaya a Pantalla Incorporada > Resoluciones Actuales.

Marque la casilla “Mostrar frecuencias separadas” debajo de la lista y seleccione la opción 2560 x 1600 con una frecuencia de 55 Hz. Su pantalla puede parpadear unas cuantas veces más mientras SwitchResX configura la resolución antes de funcionar normalmente.

Si no ve la opción 2560×1600/55Hz en la lista, verifique la pestaña de Resoluciones Personalizadas. Si ve “no instalado” junto a ella, la aplicación no detecta que está en el período de prueba.

SwitchResX supuestamente le brinda 10 días antes de tener que comprar la licencia de $15, pero la prueba no siempre funciona. Si esto sucede, verifique la solución a continuación antes de comprar la licencia.

8. Solucione el Parpadeo de la Pantalla de su MacBook Air con BetterDisplay

Para esta solución, realizará algunos cambios de configuración avanzados, que pueden ser perjudiciales para su Mac si no se siguen correctamente. Por favor, proceda con precaución.

Primero, descargue BetterDisplay. La función que necesitará solo está disponible en la versión de pago, pero hay una prueba de 14 días. También necesitará descargar el Editor EDID de Analog Way (AW), que es gratuito.

Instale ambas aplicaciones y abra BetterDisplay. Vaya a Pantallas > Pantalla Incorporada > EDID de Pantalla > Recuperar EDID. Es la última sección, así que puede desplazarse hasta abajo. Se abrirá un cuadro de diálogo.

Seleccione Comunicación directa I2C y haga clic en Recuperar Datos EDID. Cuando aparezca la información, haga clic en Exportar Datos EDID y guarde el archivo .bin.

Abra el Editor EDID de AW y haga clic en “Abrir”, luego seleccione el archivo .bin que acaba de guardar. La aplicación mostrará un menú lateral y un panel principal.

En el menú lateral, vaya a Descriptor Detallado.

Haga clic en el “Asistente de Formato CVT”. Cambie el campo “Tasa” a 55, haga clic en “Aceptar” y luego, en la barra de menús, seleccione Archivo > Guardar Como. Guarde el archivo .bin modificado y cierre la aplicación.

De vuelta a BetterDisplay, en la misma pantalla, active la palanca “Editar la configuración del sistema de este modelo de pantalla”. Seleccione “Aplicar” en el menú lateral. Es posible que necesite reiniciar su Mac.

Después de reiniciar, busque la opción para anular la EDID de pantalla e importe el archivo .bin modificado. Aplique la configuración y la opción de 55 Hz debería estar disponible al hacer clic en el ícono de la barra de menús de BetterDisplay.

Si ha intentado todo lo anterior y nada ha funcionado, tengo malas noticias: probablemente esté lidiando con un problema de hardware. Es probable que el parpadeo de la pantalla de su MacBook Air sea causado por un cable dañado o un panel defectuoso. En este caso, la única opción que queda es llamar al Soporte de Apple.