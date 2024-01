Cómo solicitar, tipos y duración ― Cualquier cambio planeado a partir del 1 de febrero.

Muchos soldados han estado defendiendo a Ucrania desde el primer día de la invasión a gran escala de Rusia. El descanso es crucial para cualquier tarea, especialmente en el servicio militar. Explicamos cuándo se otorga el permiso de ausencia militar a los militares y cómo solicitarlo.

Incluso durante un estado de guerra, el personal militar tiene derecho a varios tipos de permisos, aunque su duración es más corta que en tiempos de paz. El procedimiento para otorgar permisos militares está definido por la Ley de Ucrania sobre la Protección Social y Legal de los Soldados y sus Familias.

Tipos y duraciones de licencia militar en 2024

Ciertos cambios en las condiciones y duraciones de los permisos fueron introducidos por la Rada Suprema, el Parlamento Ucraniano, el 29 de junio de 2023, al adoptar el Proyecto de Ley No. 9342, que modifica ciertos actos legislativos de Ucrania relacionados con problemas específicos relacionados con el servicio militar durante un estado de guerra.

Actualmente, durante un estado de guerra, el personal militar puede recibir:

• Una porción del permiso principal anual.

• Permiso por circunstancias familiares y otros motivos válidos.

• Permiso por cuidado de niños.

• Permiso por enfermedad o para tratamiento después de una lesión grave.

Las soldados, en particular, tienen derecho a un permiso:

• Debido a embarazo y parto.

• Por el cuidado de un niño de hasta tres años, y si el niño requiere cuidados en el hogar, por una duración determinada por un informe médico, pero que no exceda los seis años (si ambos padres son militares, este permiso se otorga a uno de ellos a su discreción).

Actualmente, los siguientes términos de permiso están disponibles para el personal militar:

• Militares movilizados y soldados contratados: 30 días de permiso del porción principal anual.

• Cadetes: 10 días de vacaciones de invierno y 20 días de vacaciones de verano.

• Soldados de reemplazo: 30 días de permiso.

Reglas de solicitud de permiso para el personal militar

El Comité de la Rada Suprema de Ucrania sobre Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia está trabajando en un nuevo proyecto de ley, 10313, recomendando su inclusión en la agenda para la décima sesión de la Rada Suprema. Este proyecto de ley propone cambios en varios artículos de la Ley de Ucrania sobre la Protección Social y Legal de los Soldados y sus Familias.

Hasta que se apruebe el proyecto de ley, se aplicarán las reglas actuales. La experta legal Iryna Pidreza, de Legal Hundred, proporcionó información detallada sobre ellos a NV.

El personal militar puede solicitar el permiso principal anual bajo la condición de que la ausencia simultánea no exceda el 30% del número total de miembros del servicio en una categoría específica dentro de la unidad correspondiente.

La duración de dicho permiso no puede exceder los 15 días naturales a la vez, excluyendo el tiempo requerido para viajar dentro de Ucrania hacia y desde el lugar de vacaciones. El tiempo de viaje al lugar de vacaciones no puede exceder los 2 días consecutivos. El apoyo financiero del personal militar se mantiene durante el período de permiso.

El proceso para obtener el permiso es el siguiente:

1. El miembro del servicio presenta un informe directamente a su comandante inmediato.

2. El comandante remite el informe a la sede de la unidad para la consideración del comandante de la unidad.

3. El comandante de la unidad toma una decisión con respecto a la aprobación del permiso.

Permiso para tratamiento médico – Características especiales

De acuerdo con los cambios efectivos a partir del 6 de septiembre de 2023, resaltados en el punto 11 del Artículo 10 de la Ley sobre la Protección Social y Legal de los Soldados y sus Familias, el personal militar, con base en la conclusión de una comisión médica militar, recibe un permiso para tratamiento médico debido a un enfermedad o permiso para tratamiento después de lesiones (conmoción cerebral, trauma o mutilación) manteniendo el apoyo financiero y material.

La duración de dicho permiso es determinada por la naturaleza de la enfermedad, lesión (conmoción cerebral, trauma o mutilación). El permiso se concede sin considerar el tiempo requerido para viajar dentro de Ucrania hacia y desde el lugar de vacaciones, pero no excediendo dos días a la vez.

El tiempo total e ininterrumpido que un miembro del personal pasa en centros de atención médica y en permiso médico en caso de enfermedad o permiso médico después de lesiones (conmoción cerebral, trauma o mutilación) debe ser de al menos una semana y no debe exceder un total de cuatro meses consecutivos (excepto en casos en que la legislación prevea períodos de tratamiento más largos). En caso de enviar a un miembro del personal al extranjero para tratamiento médico en el orden establecido por el Gabinete de Ministros de Ucrania, el tiempo total de tratamiento en el extranjero, incluido el tiempo de viaje entre instituciones de atención médica extranjeras y el tiempo de espera entre intervenciones quirúrgicas planificadas, no puede exceder los doce meses consecutivos.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrono!

Leer el artículo original en The New Voice of Ukraine