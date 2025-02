Como si alguien necesitara más pruebas, el Los Angeles Times de Patrick Soon-Shiong es ahora un panfleto de propaganda (y son malos en HTML)

El sábado 1 de febrero de 2025

Nota del editor de The New Republic:

Como informó The New Republic el viernes, The Los Angeles Times, actualmente en una carrera hacia el fondo junto con The Washington Post para determinar cuál de las dos venerables instituciones puede venderse más a Donald Trump, se encontró en una nueva controversia después de que el colaborador Eric Reinhart acusara al periódico de realizar importantes ediciones a un artículo suyo que era en su mayoría crítico con Robert F. Kennedy Jr., convirtiéndolo en uno que representaba al elegido por el presidente para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos con un “tono optimista”, sugiriendo en gran medida que el virulento teórico de la conspiración podría ser una respuesta y solución al creciente resentimiento del público estadounidense hacia la industria de la salud.

Reinhart expuso las prácticas cuestionables en X (anteriormente conocido como Twitter). “Editar el punto más urgente de un artículo de opinión minutos antes de enviarlo a la prensa, y a su vez asignar un título e imagen que sugieran un argumento completamente opuesto a la clara intención del autor, es bastante miserable”, escribió. Ante esta lamentable práctica periodística, The New Republic ha acordado publicar el artículo de Reinhart como él pretendía que fuera leído.

El titular de Reinhart en TNR, que encapsula la intención principal de su artículo: “La bola destructora de RFK Jr no solucionará la salud pública”, y el párrafo de cierre de la columna:

Aunque RFK Jr. y Luigi Mangione son ambas respuestas al mismo problema subyacente de la corrupción en la atención médica de EE. UU., hay una gran diferencia entre ellos: uno supuestamente operó fuera de la ley para matar a una persona en defensa de millones, mientras que el otro, a través de su desprecio egomaníaco por la evidencia científica, intenta usar la ley misma para causar muertes evitables en esos millones.

El titular bajo el cual el LA Times publicó su artículo, después de sus ediciones: “La interrupción de la atención médica de Trump podría tener éxito si impulsa una reforma real”, y sus párrafos de cierre:

Tal enfoque nos alejaría de la dependencia excesiva de tratamientos médicos costosos y nos acercaría a la salud pública como debería ser: un proyecto por y para la gente que haga un uso completo de los recursos gubernamentales para empoderar a las comunidades.

Deberíamos exigir transformaciones fundamentales en cómo abordamos la salud en Estados Unidos, pero una bola destructiva por sí sola no nos dará lo que necesitamos.

Después de todas las travesuras que Soon-Shiong comenzó a hacer antes y después de las elecciones, mi única pregunta aquí es si Reinhart realmente creía que la página de opiniones del LA Times iba a publicar su artículo tal como fue escrito.

Material de bonificación super nerd

Mi intención original para esta publicación terminó arriba. Quería citar la nota del editor de TNR que explicaba la situación, citar el titular y el párrafo de cierre pretendidos de Reinhart, y contrastarlos con el titular y el cierre de gibberish benigno que el LA Times realmente publicó. Pero tengo más. Resulta que el LA Times en sí mismo publicó una prueba efectiva de su “edición” que pervertía completamente la intención de Reinhart.

Tengo un pequeño arsenal de herramientas caseras que uso para automatizar el trabajo de escritura. El Markdown en sí mismo es la joya de la corona de ellas. Pero a lo largo de los muchos años que llevo haciendo esto, he creado una caja de herramientas completa de scripts y macros que me ayudan a hacer lo que hago más rápido y con menos errores. (Y aún cometo muchos errores). Uno de los más pequeños que nunca he compartido públicamente (pero probablemente debería) es un macro de Keyboard Maestro que me permite seleccionar un rango de texto en Safari y copiar esa selección como texto formateado en Markdown. Recoge los espacios de cursiva y negrita, pero lo más importante, recoge los hipervínculos en el texto original y los convierte al estilo de enlace de Markdown que prefiero (enlaces de referencia definidos).

Notará en mi bloque de citas anterior del párrafo de cierre pretendido de Reinhart, como se publicó en The New Republic, enlazó la palabra “desprecio” con este informe del 28 de enero del Washington Post: “RFK Jr. Despotricó contra las vacunas decenas de veces en los últimos años y realizó afirmaciones infundadas sobre raza”. No aparece enlace a ese informe del Washington Post visualmente en la versión mutilada del artículo de Reinhart que se publicó en el LA Times.

Pero, mi macro “Copiar bloque de citas en Markdown” recogió un enlace efectivamente invisible para el usuario, en la marcación HTML entre su párrafo de cierre y la biografía del autor Reinhart debajo. Puedes ver el origen en el sitio web del LA Times y comprobarlo por ti mismo, pero aquí tienes una captura de pantalla:

No puedes ver el enlace ni hacer clic en él tal como se muestra en un navegador, porque no hay contenido entre las etiquetas de apertura y cierre, pero quien editó el artículo de Reinhart para pervertir su significado, lo hizo de forma descuidada, dejando atrás al menos este enlace vestigial y mordaz de su prosa originalmente enviada.