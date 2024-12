¿Cómo sería la experiencia de Android y Pixel si Chrome ya no estuviera propiedad de Google?

“

Crédito de la imagen — Pexels

Démosle un momento a la suspensión de la realidad y embarquémonos en este experimento mental: ¿cómo sería la experiencia de Android y Pixel si Chrome ya no fuera propiedad de Google? Teniendo en cuenta la situación actual en la que el Departamento de Justicia (DOJ) está presionando para que Google venda Chrome y quiere prohibir que Google lance otro navegador durante al menos cinco años, esto es algo que ha estado en mi mente últimamente como fan y usuario de Google Pixel.

Por si no has estado al tanto, Google está actualmente en una batalla con el DOJ, donde un juez dictaminó en agosto que la compañía mantiene un monopolio en cuanto a las búsquedas. Algunas de las medidas que el gobierno ha propuesto para remediar esto es dividir a Google tal como está actualmente obligando a la compañía a vender Chrome y posteriormente prohibiendo a Google reingresar al mundo de los navegadores durante al menos cinco años.

En respuesta a esto, Google ha calificado las medidas como extremas y radicales. Aunque podría pasar un tiempo hasta que se llegue a una decisión final, no puedo dejar de pensar que este movimiento podría tener importantes implicaciones para la línea de productos Pixel, que depende en gran medida de la integración con Chrome.

Chrome no es solo un navegador web

En primer lugar, es importante entender que Chrome es más que solo un navegador web. También es la base de Chrome OS, el sistema operativo que alimenta muchas de las laptops y tabletas de Google. Chrome OS está diseñado para ser ligero y rápido, y depende en gran medida de aplicaciones web en lugar de aplicaciones de escritorio tradicionales. Esto lo convierte en una excelente opción para usuarios con presupuesto limitado que no necesitan la potencia completa de una computadora tradicional.

Si Google vendiera Chrome, no está claro qué pasaría con Chrome OS. Es posible que otra compañía lo compre y continúe desarrollándolo. Sin embargo, también es posible que Chrome OS sea descontinuado por completo. Esto sería un golpe importante para las ambiciones de hardware de Google, ya que significaría que la compañía ya no tendría un sistema operativo viable para sus laptops y tabletas. Eso es, a menos que los rumores de los planes de Google de fusionar Android y Chrome para desarrollar un sistema operativo unificado que se pueda utilizar en laptops se hagan realidad.

Dicho esto, incluso si Chrome OS sobreviviera, es probable que la experiencia fuera muy diferente sin el respaldo de Google. Google ha invertido mucho en Chrome OS y ha realizado una serie de mejoras en el sistema operativo a lo largo de los años. Sin el respaldo de Google, no está claro si Chrome OS (o el sistema operativo unificado resultante, si los rumores son ciertos) podría mantenerse al día con la competencia.

Además de Chrome OS, Chrome también está profundamente integrado en Android, el sistema operativo que alimenta la línea de productos Pixel. Android utiliza Chrome como su navegador web predeterminado y muchas de las características de Android se basan en Chrome.

Crédito de la imagen — Pexels

Si Google vendiera Chrome, es posible que Android tenga que encontrar un nuevo navegador web predeterminado. Esto podría llevar a una serie de problemas, ya que muchas aplicaciones de Android están diseñadas para funcionar con Chrome. También es posible que Android tenga que reestructurar algunas de sus características para funcionar sin Chrome.

La venta de Chrome sería un gran revés para Google. Significaría que la compañía ya no tendría control sobre dos de sus productos más importantes: Chrome OS y Android. Esto podría tener un impacto significativo en la línea de productos Pixel, así como en otros productos de hardware de Google.

Como fan y consumidor de Google Pixel, no estoy seguro de cómo me siento acerca de la propuesta del DOJ. Por un lado, entiendo las preocupaciones sobre el poder de monopolio de Google. Por otro lado, me preocupa el impacto que esto podría tener en la línea de productos Pixel. También estoy preocupado por el futuro de Chrome OS. Espero que Google y el DOJ puedan llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes.

Vale la pena señalar que la propuesta del DOJ todavía está en sus etapas iniciales. Es posible que la propuesta se modifique o incluso se retire por completo. Sin embargo, el hecho de que el DOJ esté considerando esta propuesta es una señal de que el gobierno se toma en serio enfrentar el poder de monopolio de Google. El tiempo dirá cómo se desarrolla esta situación.