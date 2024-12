Cómo seguir a Papá Noel con tu Mac o iPhone

NORAD’s Santa tracker app is available for iPhone and iPad. And there’s a website for Macs.

Photo: NORAD

Es Nochebuena, y Santa Claus está en camino. Puedes descubrir exactamente dónde se encuentra con la ayuda del rastreador de Santa NORAD y tu Mac o iPhone. Incluso puedes seguir en tiempo real el progreso del Viejo San Nicolás.

Así es como puedes mantener un ojo en el progreso de Kris Kringle.

Cómo encontrar el rastreador de Santa de NORAD

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte ha estado siguiendo a Santa durante 65 años. NORAD rastrea objetos hechos por el hombre sobre el Polo Norte, por lo que es perfecto para mantener un estrecho seguimiento de un trineo y ocho renos diminutos.

Hay dos opciones para seguir el progreso de San Nicolás. Está el sitio web NORAD Tracks Santa (noradsanta.org). Los usuarios de iPhone y iPad también pueden usar el sitio web, o descargar la aplicación NORAD Tracks Santa desde la App Store.

Ambos ofrecen mapas en movimiento que muestran la ubicación exacta de Rudolph y sus amigos. Y hay videos de Santa Cams con grabaciones de Santa en esa ubicación.

El rastreador de Santa de NORAD también mantiene una cuenta de Twitter con actualizaciones frecuentes sobre el progreso de San Nicolás mientras vuela por todo el mundo entregando juguetes.

Santa está ocupado entregando regalos a los niños de Shanghai #NoradTracksSanta #NTS24 pic.twitter.com/m4BbbnyjE5

— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 24 de diciembre de 2024

Siri también se involucra en encontrar a Papá Noel. Pregúntale la ubicación de Santa Claus y ella tiene una colección de respuestas divertidas.

El rastreador de Santa muestra que Kris Kringle está avanzando por Asia mientras publicamos esto, así que es mejor que te vayas a la cama y te cubras la cabeza porque Papá Noel viene esta noche.

Este artículo se publicó por primera vez el 24 de diciembre de 2020 y se actualiza anualmente.