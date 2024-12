¿Cómo se grava el ingreso por intereses?

“

Si has guardado dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento o un certificado de depósito (CD) para ganar dinero extra, es posible que tengas que pagar impuestos sobre cualquier ganancia que obtengas. Los intereses que ganas en todo, desde cuentas de mercado de dinero hasta bonos del Tesoro, pueden estar sujetos a impuestos sobre la renta ordinaria.

Saber cómo se gravan los intereses puede ayudarte a entender cuánto de tu dinero va a tu bolsillo y cuánto va a parar a manos del Tío Sam.

¿Qué es el ingreso por intereses?

El ingreso por intereses es el dinero ganado de inversiones, como bonos corporativos y municipales, cuentas bancarias como cuentas corrientes y de ahorro, y más.

Estas cuentas e inversiones pueden generar ingresos por intereses o dividendos ordinarios y, por lo tanto, están sujetos a impuestos federales:

– Cuentas corrientes

– Cuentas de ahorro

– Certificados de depósito (CDs)

– Cuentas de mercado de dinero

– Letras, bonos y bonos del Tesoro (estos están gravados a nivel federal pero exentos de impuestos estatales y locales)

– Cuentas de acciones

– Bonos de ahorro de EE. UU.

– Fondos mutuos

– Fondos de inversión cotizados (ETFs)

– Bonos corporativos

¿Cómo se gravan los ingresos por intereses?

Los ingresos por intereses y los dividendos ordinarios (los dividendos calificados se gravan a tasas de ganancias de capital) están gravados a la misma tasa que tu impuesto sobre la renta ordinario. Por ejemplo, si tu tasa de impuesto sobre la renta federal es del 22%, tus ingresos por intereses o dividendos también se gravarán al 22%.

“Los ingresos por intereses, a diferencia de las ganancias de capital a largo plazo, están sujetos a impuestos a tasas de impuesto sobre la renta ordinarios a nivel federal y estatal”, dice Will Brennan, planificador financiero certificado y fundador de Park Hill Financial Planning and Investment Management.

A menos que tu cuenta tenga ventajas fiscales, como una cuenta de jubilación individual (IRA) o un 401(k), tendrás que pagar impuestos federales sobre los ingresos por intereses.

Y si eres un gran ganador de ingresos que recibe intereses, es posible que también estés sujeto a un impuesto adicional, el impuesto sobre ingresos de inversión netos, que es un impuesto del 3.8% sobre intereses, dividendos, ganancias de capital y más. Estos son los límites de ingresos para el impuesto sobre los ingresos de inversión netos en 2023:

– Solteros o jefes de familia: $200,000

– Viudos(as) calificados con un hijo: $250,000

– Parejas casadas que presentan impuestos conjuntos: $250,000

– Parejas casadas que presentan impuestos por separado: $125,000

¿Cómo reporto los ingresos por intereses?

Antes de que llegue el día de impuestos, los corredores, bancos e instituciones financieras te enviarán un formulario 1099-INT (por intereses) o 1099-DIV (por dividendos), que muestra cuánto interés has ganado en el año anterior. Los corredores solo envían este formulario a los contribuyentes que ganan más de $10 en intereses.

Incluso si tu institución financiera no te envía un formulario 1099-INT porque ganas menos de $10 en intereses, tendrás que reportar esos ingresos porque igual están sujetos a impuestos.

Los contribuyentes que ganan más de $1,500 en intereses o dividendos ordinarios también deben completar el Anexo B (Formulario 1040).

¿Qué cuentas e inversiones no están sujetas a impuestos sobre ingresos por intereses?

Aunque es imposible evitar pagar impuestos sobre los ingresos por intereses, algunos contribuyentes podrían considerar invertir más dinero en cuentas con ventajas fiscales, como planes 529, cuentas de ahorro de salud, IRAs y 401(k), para minimizar su carga impositiva de otras maneras.

“Desafortunadamente, con los ingresos por intereses, no hay una buena manera de evitar los impuestos sobre la renta porque se consideran ingresos ordinarios”, dice Brennan. “Puedes hacer contribuciones a 401(k) o IRA. Esa sería una forma de reducir tu ingreso imponible”.

Si bien estas cuentas ofrecen varios beneficios fiscales, generalmente hay restricciones sobre cómo se puede usar el dinero en estas cuentas. Por ejemplo, si retiras dinero de una cuenta de jubilación individual antes de los 59 años y medio, podrías tener que pagar un impuesto de penalización del 10% además de cualquier impuesto federal y local.

Sin embargo, hay algunas inversiones en las que no tendrás que pagar impuestos federales sobre los intereses ganados, como los bonos municipales, o deuda emitida por los gobiernos estatales. Dependiendo de si eres residente del estado donde compraste el bono municipal, es posible que estés exento del impuesto estatal sobre la renta también.

“Si fueras un residente de Connecticut que tuviera inversiones en bonos municipales de Kansas, Ohio o Texas, los intereses ganados estarían exentos de impuestos federales pero gravables por el estado”, dice Jim Arcouette, CPA y socio de Fiondella, Milone & LaSaracina LLP. “Si tuvieras bonos que fueran de Connecticut y fueras residente de Connecticut, estarían exentos tanto a nivel federal como a nivel estatal.”

Aunque los bonos municipales están exentos de impuestos federales, aún debes informar cualquier interés que ganes en estas inversiones al IRS.

La conclusión

Ya sea que estés guardando dinero en un CD para ahorrar para un pago inicial o invirtiendo en bonos del Tesoro porque los rendimientos son altos, debes estar preparado para pagar impuestos sobre los intereses que ganas. Aunque no puedes evitar pagar impuestos sobre los intereses o dividendos ganados, aprovechar las cuentas de inversión con ventajas fiscales como un IRA Roth puede ayudarte a ahorrar algo de dinero.

Si ganas intereses en tus inversiones, tus corredores te enviarán formularios si ganas más de $10 en intereses y dividendos. Asegúrate de reportar todos tus intereses y dividendos ganados. De lo contrario, el IRS podría exigirte que pagues con multas.

“