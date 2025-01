¿Cómo se compara tu nido de huevos? Esto es lo que se necesita para estar en el top 10% de ahorradores para la jubilación.

Hablemos de tu nido de ahorros. No, no de manera que te haga sentir culpable por no haber ahorrado más; esto no es un viaje de culpa. En cambio, piénsalo como una revisión amistosa. Ya sea que tus ahorros estén en ascenso o apenas despegando, es natural preguntarse: ¿Cómo me comparo? Y para aquellos de ustedes que tienen la mirada puesta en el top 10% de ahorradores para la jubilación, estos números les mostrarán exactamente lo que se necesita.

Spoiler: No todo es pesimismo; siempre hay tiempo para tomar medidas. Vamos a analizarlo.

Los Promedios: ¿Estás por delante o por detrás?

Primero, veamos cuánto ha ahorrado el estadounidense promedio para la jubilación por grupo de edad. Según la Encuesta de Finanzas del Consumidor de 2022, esto es lo que se ha logrado hasta ahora:

Menos de 35 años:

• Ahorros promedio: $49,130

• Ahorros medianos: $18,880

De 35 a 44 años:

• Ahorros promedio: $141,520

• Ahorros medianos: $45,000

De 45 a 54 años:

• Ahorros promedio: $313,220

• Ahorros medianos: $115,000

De 55 a 64 años:

• Ahorros promedio: $537,560

• Ahorros medianos: $185,000

De 65 a 74 años:

• Ahorros promedio: $609,230

• Ahorros medianos: $200,000

75 años en adelante:

• Ahorros promedio: $462,410

• Ahorros medianos: $130,000

Si estás superando estos promedios, ¡eso merece ser celebrado! Pero tal vez estás mirando al siguiente nivel: unirte al top 10%. ¿En qué se traduce eso?

El Top 10%: Donde están los grandes ahorradores

El top 10% de ahorradores para la jubilación está en una liga propia. Esto es lo que se necesita para unirse a sus filas:

Ahorros medianos: Alrededor de $900,000.

Ahorros promedio: Aproximadamente $1.3 millones.

Es importante mencionar que el promedio es más alto porque algunos ahorradores ultra ricos sesgan los números, mientras que la mediana muestra lo que tienen la mayoría de las personas.

A los 50 años, el top 10% de ahorradores a menudo tienen más de $500,000 guardados.

A los 55 años, suelen estar cerca de los $750,000 o más.

¿Y la crema de la crema? El top 1% ostenta ahorros de $2.3 millones. Pero, al considerar una definición más amplia de activos para la jubilación, la cifra se eleva a $5 millones, según datos de DQYDJ, utilizando estadísticas de la Reserva Federal.

¿Qué Deberías Apuntar?

Incluso si el top 10% se siente lejano, los expertos financieros ofrecen puntos de referencia para mantenerte en camino hacia una jubilación cómoda:

• A los 30 años: Ahorra 1 vez tu salario anual.

• A los 40 años: 3 veces tu salario.

• A los 50 años: 6 veces tu salario.

• A los 60 años: 8 veces tu salario.

• A los 67 años: 10 veces tu salario.

Estas metas no son reglas estrictas, la vida sucede. Pero son un buen punto de partida para ver dónde te encuentras.

¿Quieres Aumentar tus Ahorros? Así es cómo

Si tus ahorros te parecen un poco decepcionantes, no te preocupes. Hay muchas formas de ponerse al día:

1. Maximiza las contribuciones para la jubilación: Contribuye tanto como sea posible a tu 401(k) o IRA. Y si tu empleador ofrece un incentivo, ¡aprovecha ese dinero gratuito!

2. Empieza a ahorrar temprano: Cuanto antes empieces, más funcionará a tu favor el interés compuesto. Si estás llegando tarde al juego, no te preocupes, aún puedes ponerte al día.

3. Aprovecha las contribuciones adicionales: Para aquellos mayores de 50 años, puedes ahorrar $7,500 adicionales anualmente en tu 401(k). A partir de 2025, las personas de 60 a 63 años pueden ahorrar hasta $11,250.

4. Reduce gastos innecesarios: Redirige lo que ahorres hacia tu fondo de jubilación. Pequeños sacrificios ahora pueden llevar a grandes victorias más adelante.

5. Diversifica tus inversiones: Una mezcla de acciones, bonos y otros activos puede equilibrar el riesgo y hacer crecer tu nido de ahorros.

No es Tarde para Actuar

Si te has quedado rezagado, no entres en pánico, nunca es tarde para empezar. Ya sea que estés intentando ponerte al día en tus 50s o recién empezando en tus 20s, cada pequeña contribución cuenta. La clave es la consistencia y tomar decisiones financieras inteligentes ahora para darle a tu yo futuro una ventaja.

Entonces, ¿cómo se compara tu nido de ahorros? Si ya estás por encima de los promedios, estás en un buen lugar. Y si no, ahora es el momento perfecto para elaborar un plan y tomar control de tu futuro financiero. Recuerda, el ahorro para la jubilación no se trata de perfección, se trata de progreso.

*Esta información no es asesoramiento financiero y se recomienda la orientación personalizada de un asesor financiero para tomar decisiones bien informadas.

