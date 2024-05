Cómo Rishi Sunak sorprendió a Westminster con una elección general anticipada.

Cuando Rishi Sunak le dijo a su gabinete, después de semanas de agonía, que celebraría unas elecciones generales sorpresa el 4 de julio, inmediatamente ganó el efusivo apoyo de su ministro de vivienda, Michael Gove.

“Quien se atreve, gana,” dijo Gove el miércoles por la tarde, citando el lema del regimiento SAS. “Te atreviste, y ganarás.”

A Gove se le habrían dado probabilidades de 25-1 en Ladbrokes si hubiera estado dispuesto a respaldar su afirmación sobre una victoria en las elecciones de Sunak con dinero en efectivo; el primer ministro se embarcó en una campaña de seis semanas con los Conservadores detrás del Partido Laborista de la oposición por más del 20% en las encuestas de opinión.

No todos los ministros respaldaron su decisión de convocar unas elecciones anticipadas: Esther McVey dijo que debería haber esperado más tiempo para que los frutos de la recuperación económica llegaran a los votantes. Ominosamente, McVey es la “ministra de sentido común”.

Pero Sunak recibió un entusiasta apoyo ministerial – fuertes golpes en la mesa del gabinete – mientras se preparaba para aventurarse bajo la lluvia de Downing Street para anunciar las elecciones del 4 de julio a la nación poco después de las 5 pm.

“Habíamos estado revisando el pronóstico del tiempo durante días,” dijo un miembro del Nº 10, después de que el primer ministro se mojara dando su declaración. “Pero Rishi siempre iba a anunciar las elecciones en la calle. Fue muy británico.”

La decisión de Sunak de celebrar unas elecciones de verano desencadenó una airada reacción de algunos desesperados diputados conservadores desconcertados por su decisión de acudir a elecciones cuando el partido está tan rezagado en las encuestas.

Un exministro calificó la decisión de “insensata”, mientras que otro diputado conservador dijo sentirse “resignado” a perder su escaño.

Castigando a Sunak y su capacidad de irse a California si es derrotado en las elecciones, un crítico ardiente del Tory temeroso de perder su escaño dijo con amargura y con cierta exageración: “No tengo un rancho en California.” (Sunak posee un apartamento en Santa Mónica.)

Otros conservadores insistieron en que apoyaban la decisión de Sunak. El ambiente entre los ministros del gabinete estaba “puesto para ello”, dijo uno, que describió la reacción a la decisión de Sunak como “una mezcla de sorpresa y emoción”.

Sus aliados dijeron que había estado cada vez más inclinado a convocar unas elecciones de verano durante las últimas seis semanas, con la decisión cristalizándose en su mente durante las últimas dos semanas.

Crucialmente, Sunak consultó al canciller Jeremy Hunt y ambos acordaron que esperar hasta el otoño no traería mucha más alegría económica, no menos porque las finanzas públicas no podrían resistir más recortes de impuestos.

Hubo intensos debates dentro del círculo íntimo de Sunak sobre el momento del día de las elecciones; el jefe de campaña Isaac Levido había abogado durante mucho tiempo por el otoño, mientras que el jefe de gabinete Liam Booth-Smith se pensaba que apoyaba unas elecciones anticipadas.

“Al final, todos estuvieron de acuerdo en que era decisión de Rishi y respaldarían lo que quisiera hacer,” dijo un aliado del primer ministro. “Estaba muy equilibrado, pero esto mostró fuerza y valentía – eso es lo que el público quiere de sus políticos.”

Algunos diputados conservadores de la bancada estuvieron de acuerdo. Uno dijo que la decisión mostraba “audacia”, mientras que otro dijo que estaban preparados para llevar el argumento a los votantes. Se expresaron sentimientos positivos también en los grupos de WhatsApp conservadores.

Hablando en un mitin celebrado en el ExCel Centre de Londres el miércoles por la noche, Sunak dijo a sus seguidores que los últimos años habían sido difíciles pero que había cumplido con su primera prioridad. “Para reducir la inflación a la normalidad.”

Rishi Sunak se dirige a los delegados y miembros del partido en el ExCel Centre en Londres: ‘Nosotros, los Conservadores, tenemos un plan claro con una acción audaz para asegurar un futuro mejor’ © Getty Images

Los ministros se alinearon alrededor de Sunak — que todavía llevaba pantalones empapados de lluvia — mientras decía que la “moneda había caído” en Europa de que el esquema de asilo de Ruanda del gobierno era la forma de abordar la inmigración ilegal.

“Nosotros, los Conservadores, tenemos un plan claro con una acción audaz para asegurar un futuro mejor,” dijo.

Lo que los diputados tories admitieron que estaban de acuerdo era que la elección sorpresa los había cogido por sorpresa. La decisión de Sunak se mantuvo tan en secreto que ni siquiera sus aliados más cercanos en el gabinete lo sabían hasta el último momento.

Fue solo en la reunión del gabinete de hora inusual el miércoles por la tarde que Sunak reveló su plan — menos de una hora antes de anunciarlo al país.

Aunque normalmente se permite a los ministros ausentarse de la reunión semanal del gabinete para atender otros asuntos apremiantes, en esta ocasión el Nº 10 emitió la instrucción de que todos debían estar presentes.

Eso obligó al Lord David Cameron, el ministro de exteriores, a interrumpir una visita a Tirana donde había viajado para discutir la inmigración con el primer ministro albanés, Edi Rama.

Grant Shapps, el ministro de defensa, por su parte, se vio obligado a retrasar una visita planeada a los países bálticos.

Estas y otras medidas — incluida la decisión del canciller Hunt de retirarse de una entrevista televisiva — alimentaron la especulación en Westminster el miércoles por la mañana de que Sunak estaba a punto de convocar unas elecciones de verano.

Los diputados, asesores y periodistas apelaron frenéticamente entre ellos — tanto en los pasillos del Palacio de Westminster como en WhatsApp — en busca de detalles concretos sobre lo que Sunak planeaba, a medida que los rumores alcanzaban su punto álgido.

Poco después del mediodía, Sunak fue desafiado en las preguntas del primer ministro en la Cámara de los Comunes sobre la especulación por Stephen Flynn, el líder del Partido Nacional Escocés en Westminster. Sunak no descartó una elección anticipada, y su secretario de prensa también declinó descartar la posibilidad.

A primera hora de la tarde, la mayoría de los diputados creían que unas elecciones generales eran probables. “Parece que va en serio,” dijo un diputado laborista, quien afirmó que el partido estaba listo.

Un diputado conservador desanimado dijo que creía que cualquier colega conservador con una mayoría inferior a 15,000 estaba en riesgo.

La primera pista de que Sunak estaba considerando hacer las maletas y huir surgió la semana pasada, cuando los jefes conservadores se reunieron para discutir dinero y recaudación de fondos para unas posibles elecciones en julio.

Se instruyó a figuras prominentes de los Tories a contactar discretamente a los grandes donantes para ver si podían obtener donaciones a gran escala a corto plazo.

Las conversaciones críticas fueron informadas por primera vez por el Financial Times, aunque los funcionarios conservadores restaron importancia a la significancia de las conversaciones en ese momento.

Poco después de que los ministros del gabinete entraran apresuradamente en Downing Street hacia las 4 pm, figuras destacadas del Partido Conservador confirmaron que el primer ministro anunciaría que las elecciones generales tendrían lugar el 4 de julio.

Nubes de tormenta se cernían sobre el Nº 10 mientras los periodistas se apiñaban en la zona de prensa esperando a que Sunak hiciera su declaración. El primer ministro esperará que el clima para los conservadores mejore en las próximas seis semanas.