Cómo restablecer la contraseña de un Apple ID.

“

La mayoría de las personas viven una vida en la que están introduciendo varias contraseñas en aplicaciones y sitios web cada día para poder hacer su trabajo. Todos hemos olvidado una contraseña de vez en cuando, y en la mayoría de los casos olvidar la contraseña no es demasiado traumático porque podemos solicitar un restablecimiento a través de correo electrónico u otro medio. Pero perder la contraseña de tu Apple ID (también conocida como tu “contraseña de iCloud”) es un caso en el que olvidarla puede ser tanto devastador como complicado.

Tu Apple ID es el rey de todas tus contraseñas en lo que respecta a tus computadoras Apple, tus iPhones, iPads, Apple TV y otros dispositivos. Los usuarios de iPhone y Mac tienen que introducir los detalles de su Apple ID al comprar una aplicación, acceder al correo de iCloud y iniciar sesión en otros servicios de Apple. En general, esta es la contraseña que te conecta con tu vida digital con Apple. Sin acceso a tu cuenta de Apple podrías perder todos tus datos, incluidas las preciadas fotografías, y cualquier música y películas que hayas comprado en las diversas tiendas de Apple.

Pero sucede. Quizás te confundiste cuando Apple te hizo cambiar a una nueva contraseña; tal vez elegiste una que era demasiado complicada para recordar, o tal vez simplemente ha pasado un tiempo desde la última vez que la utilizaste. Sea cual sea la razón, olvidar la contraseña de tu cuenta de Apple ID puede ser un dolor de cabeza serio, así que vamos a explicar cómo restablecerla.

Si tienes muchos problemas para recordar contraseñas, echa un vistazo a nuestro resumen de los Mejores Administradores de Contraseñas.

Antes de empezar, vamos a cubrir rápidamente dos escenarios ligeramente diferentes. En primer lugar, tu contraseña podría no estar funcionando porque Apple la ha bloqueado por razones de seguridad; quizás se haya intentado hackear. Si te sucede esto, prueba este tutorial: Cómo desbloquear un Apple ID deshabilitado.

O quizás has comprado un iPhone, iPad u otro dispositivo de Apple de segunda mano, o lo has heredado de un familiar, y luego descubriste que la antigua contraseña y Apple ID no se han desasociado de él. En este caso, necesitas pedir al propietario anterior que elimine el dispositivo de su cuenta de iCloud de Apple, lo cual puede hacer usando la aplicación Find My, o yendo a icloud.com/find, iniciando sesión y eliminando el antiguo dispositivo.

Si esperabas poder pedir ayuda a Apple para hackear ese Apple ID olvidado, prepárate para la decepción: Apple no puede recuperar ni restablecer la contraseña bajo ninguna circunstancia.

Sin embargo, no todo está perdido, es posible restablecer tu Apple ID, y la buena noticia es que a lo largo de los años Apple ha simplificado este proceso y, siempre y cuando hayas configurado la autenticación de dos factores, cambiar tu contraseña de Apple ID debería ser muy sencillo.

Nota: Una vez que hayas cambiado tu contraseña de Apple ID necesitarás actualizarla en la configuración de iCloud en todos los dispositivos de Apple que poseas.

Cómo restablecer tu contraseña de Apple ID utilizando tu correo electrónico

Deberías poder restablecer fácilmente tu contraseña de Apple ID utilizando tu correo electrónico registrado y número de teléfono si visitas iforgot.apple.com, el sitio web de Apple diseñado específicamente para este propósito.

Necesitarás saber el correo electrónico y número de teléfono asociados con tu cuenta de Apple ID. También necesitarás la contraseña de tu Mac, o Face ID, Touch ID o tu código numérico para tu iPhone o iPad dependiendo del dispositivo que utilices.

Sigue estos pasos:

Visita iforgot.apple.com.

Introduce tu dirección de correo electrónico registrada en tu cuenta de Apple ID y escribe el código captcha.

Introduce tu número de teléfono.

Recibirás una notificación en tus dispositivos (como tu iPhone, iPad o Mac).

Haz clic en la notificación en el dispositivo de tu elección para permitir el restablecimiento de la contraseña.

Necesitarás autenticarte con la contraseña de tu dispositivo (como tu rostro a través de Face ID, tu huella dactilar a través de Touch ID, o tu contraseña numérica, sea lo que sea que utilices para desbloquear ese dispositivo).

Introduce una nueva contraseña.

Confirma la nueva contraseña de tu cuenta de Apple ID.

Después de usar iForgot.apple.com puedes configurar una nueva contraseña para tu Apple ID.

Foundry

¿Necesitas ayuda para crear una contraseña segura y protegida? Lee nuestros consejos para hacer tus contraseñas aún más seguras.

Cómo restablecer una contraseña de Apple ID en Mac

Si lo único que sabes es la contraseña de la Mac que está asociada al mismo Apple ID, aún puedes restablecer la contraseña muy fácilmente.

Ve a Configuración del Sistema (anteriormente conocida como Preferencias del Sistema).

Selecciona Cuenta de Apple.

Selecciona Iniciar sesión y Seguridad.

Haz clic en Cambiar Contraseña.

Introduce la contraseña de tu Mac.

Introduce y verifica tu nueva contraseña.

Captura de pantalla

Foundry

Cómo restablecer una contraseña de Apple ID en iPhone o iPad

De manera similar, si estás registrado en tu Apple ID en un iPhone o iPad puedes usar ese dispositivo para restablecer tu contraseña siguiendo pasos muy similares a los anteriores:

Ve a Ajustes.

Toca en la sección de tu Cuenta de Apple.

Toca en Iniciar sesión y Seguridad.

Haz clic en Cambiar Contraseña.

Tu iPhone o iPad utilizará Face ID, Touch ID o tu código de acceso para identificarte.

Introduce y verifica tu nueva contraseña.

Tu contacto de recuperación puede ayudarte a recuperar tu Apple ID, si tienes uno.

Foundry

Tal vez estés tratando de ayudar a alguien a recuperar su contraseña olvidada. Si te han configurado como Contacto de Recuperación, esto podría ser una solución fácil. Podrías obtener un código de recuperación de un solo uso que puede utilizarse para desbloquear la cuenta.

Sin embargo, esto solo funciona si se ha configurado un Contacto de Recuperación antes de que se olvidara la contraseña.

Sería una buena idea configurar esto para cualquier padre, abuelo o hijo al que puedas ayudar en el futuro si se encuentran en esta situación.

Para configurar Contactos de Recuperación debes hacer lo siguiente:

Nota: Todos los dispositivos deben tener como mínimo iOS 15, iPadOS 15 o macOS Monterey. Si tienes dispositivos antiguos con versiones anteriores de los sistemas operativos, debes eliminarlos desde Configuración > ID de Apple. Haz clic en cualquier dispositivo de la lista y podrás ver qué versión de iOS está ejecutando. Necesitarás eliminar los dispositivos antiguos que ya no uses y que no pueden ser actualizados más allá de esos sistemas operativos.

Abre Ajustes o Configuración del Sistema (dependiendo de si estás en Mac o iPhone/iPad).

Toca/haz clic en tu ID de Apple en la parte superior de la pantalla.

Selecciona Iniciar Sesión y Seguridad (anteriormente Contraseña y Seguridad).

Introduce tu contraseña de Apple ID si es necesario.

Hay dos Métodos de Recuperación para elegir: Contactos de Recuperación y Clave de Recuperación.

Toca Configurar junto a Contactos de Recuperación. Ahora puedes agregar a alguien en quien confíes para que sea tu Contacto de Recuperación, y necesitará tener un dispositivo de Apple.

Toca en Añadir Contacto de Recuperación y sigue las indicaciones.

Con un Contacto de Recuperación configurado, el Contacto de Recuperación podrá hacer que generes un código en su dispositivo de Apple que se podrá utilizar para volver a la cuenta de Apple ID.

Es una buena idea tener más de un Contacto de Recuperación de confianza.

Cómo configurar una Clave de Recuperación

También puedes configurar una Clave de Recuperación para ayudarte si olvidas tu Apple ID en el futuro. De nuevo, esto debe hacerse antes de olvidar la contraseña porque necesitarás tu contraseña de Apple ID para configurarla.

Sigue los pasos anteriores, pero selecciona Configurar junto a Clave de Recuperación en lugar de Contactos de Recuperación.

Introduce tu contraseña de Apple ID.

Activa la Clave de Recuperación.

Ten en cuenta que si pierdes tu clave de recuperación y no puedes acceder a tus dispositivos, Apple no podrá ayudarte a recuperar acceso a tu cuenta.

Cómo añadir un Contacto de Herencia

Mientras estás configurando esto, también podrías añadir un Contacto de Herencia, que será alguien que pueda recuperar tu cuenta y acceder a tus datos si falleces. Tu Contacto de Herencia solo necesitará una copia de tu certificado de defunción para acceder a tu cuenta.

Abre Configuración del Sistema/Ajustes (dependiendo de tu dispositivo).

Haz clic en ID de Apple.

Selecciona Iniciar Sesión y Seguridad.

Selecciona Contacto de Herencia.

Haz clic en Añadir.

Puedes añadir múltiples contactos aquí. Tu Contacto de Herencia tendrá acceso y podrá descargar tus datos, incluidas fotos, vídeos y notas, después de tu fallecimiento.

¿Qué pasa si olvidas tu dirección de correo electrónico?

Junto con tu contraseña, necesitarás introducir la dirección de correo electrónico que utilizas para tu Apple ID.

Esto es lo que debes hacer si has olvidado qué dirección de correo electrónico está vinculada a tu Apple ID. Afortunadamente, hay una manera rápida de averiguar qué dirección necesitas. Solo necesitas encontrar un dispositivo que esté conectado a tu Apple ID.

En un iPad o iPhone

Ve a Ajustes y toca tu nombre en la parte superior de la página. Si estás registrado aquí verás el correo electrónico asociado con tu Apple ID debajo de tu nombre.

También puedes ver la dirección de correo electrónico listada en Ajustes > Aplicaciones > Mensajes > Enviar y Recibir, o Ajustes > Aplicaciones > FaceTime.

En una Mac o PC

Ve a Configuración del Sistema y haz clic en tu tarjeta de nombre en la parte superior. De nuevo, deberías ver tu dirección de correo electrónico de Apple ID si estás registrado aquí.

Si no estás registrado aquí, es posible que encuentres el correo electrónico abriendo FaceTime, luego haciendo clic en el menú desplegable de FaceTime y seleccionando Configuración. De manera similar, podrías intentar verificar en Correo o Mensajes.

Otra forma de encontrar tu Apple ID es abrir la aplicación Música y buscar compras anteriores. Encuentra una compra, haz clic derecho y elige Obtener Info luego Archivo. Es posible que veas la dirección de correo electrónico junto a tu nombre.

En línea

Si no logras encontrar tu Apple ID después de probar esos métodos, necesitarás visitar la página de Apple ID en línea en appleid.apple.com. Debajo de los cuadros para Apple ID y Contraseña, haz clic en ‘¿Olvidaste tu contraseña?’

Si introduces la dirección de correo electrónico incorrecta, puedes intentarlo de nuevo con una diferente hasta que la dirección de correo electrónico sea reconocida.

En un tema relacionado, esto es lo que debes hacer si necesitas cambiar la contraseña de administrador en un Mac.

“