Cómo restablecer el Apple Watch sin el iPhone emparejado y contraseña.

Aquellos que necesiten restablecer un Apple Watch a pesar de no tener el iPhone emparejado o la contraseña deben saber que tienen una opción disponible. Cosas suceden: sé que ciertamente me he encontrado en una situación en la que perdí mi iPhone y necesito restablecer mi Apple Watch. Afortunadamente, Apple hace bastante fácil borrar el dispositivo sin necesidad de un dispositivo secundario, o incluso una contraseña. Así es cómo.

Cómo resetear un Apple Watch sin un iPhone o contraseña

Si necesitas restablecer un Apple Watch y no tienes el iPhone al que está emparejado y/o no tienes la contraseña, hay una opción disponible para ti. Sigue los pasos a continuación para borrar (resetear) un Apple Watch directamente desde el dispositivo.

También puedes querer saber qué hacer si no puedes desbloquear tu Apple Watch con un iPhone.

Tiempo necesario: 5 minutos

Para resetear un Apple Watch, sigue estos pasos:

Asegúrate de que tu Apple Watch esté en su cargador. Asegúrate de que esté cargando. No lo saques del cargador hasta que completes todos los pasos.

Mantén pulsado el botón lateral hasta que aparezca el botón de encendido en la esquina superior derecha de la pantalla.

Mantén pulsada la Corona Digital hasta que aparezca “Borrar todo el contenido y ajustes”.

Selecciona Restablecer y luego confirma tu decisión tocando Restablecer nuevamente.

Desde aquí, el Watch comenzará a borrar todo el contenido y ajustes, permitiéndote emparejar el dispositivo con tu iPhone nuevamente o puedes restaurar desde una copia de seguridad. Recuerda que para emparejar un Watch con un iPhone, simplemente debes colocar el Watch en tu muñeca y ponerlo al lado del iPhone.

Ten en cuenta que si el Watch está bloqueado debido a la Bloqueo de Activación, el cual bloquea el dispositivo para ti en caso de que se pierda o sea robado, tu mejor opción es hablar con el Soporte de Apple.