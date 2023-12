Cómo reparar el MagSafe Charger que no funciona en el iPhone

La carga MagSafe es una forma conveniente de cargar tu iPhone de forma inalámbrica sin comprometer mucho la velocidad de carga. Una vez que te acostumbras, si el cargador MagSafe deja de funcionar, puede ser una experiencia frustrante. Dado que muchas personas están experimentando este problema, te ayudaremos a aprender cómo arreglar la carga MagSafe que no funciona en tu iPhone en esta guía.

¿Por qué el cargador MagSafe no funciona con mi iPhone?

El cargador MagSafe podría no estar funcionando debido a desalineación, errores de software, interferencia de la funda o cubierta del iPhone, polvo o residuos acumulados con el tiempo, adaptador de corriente dañado o pad de carga MagSafe, etc. Independientemente de lo que esté causando el problema, te ayudaremos a arreglar el cargador MagSafe si no funciona en tu iPhone.

Cómo arreglar el cargador MagSafe que no funciona con el iPhone

No todos los modelos de iPhone admiten la carga MagSafe. Por lo tanto, antes de entrar en la solución del problema, aquí tienes una lista de todos los modelos de iPhone que admiten la carga MagSafe: Serie iPhone 12, Serie iPhone 13, Serie iPhone 14 y Serie iPhone 15. Si tienes un iPhone aparte de alguno de estos, no es compatible con la carga MagSafe, por lo que no funcionará.

A continuación, si tienes uno de estos iPhones, asegúrate de haber alineado correctamente el cargador MagSafe con el panel trasero. Esto no será un problema porque los imanes son lo suficientemente fuertes y se engancharán tan pronto como los acerques al panel trasero. Si tu iPhone aún no se está cargando a través de MagSafe, sigue leyendo y aprende cómo arreglar el cargador MagSafe que no funciona.

1. Reinicia forzadamente tu iPhone para arreglar la carga MagSafe que no funciona con el iPhone.

Tiempo necesario: 2 minutos

Pasos para reiniciar forzadamente los iPhones que admiten la carga MagSafe.

Presiona y suelta el botón de volumen arriba. Presiona y suelta el botón de volumen abajo. A continuación, mantén presionado el botón lateral (de encendido) hasta que aparezca el logotipo de Apple. Tan pronto como veas el logotipo de Apple, suelta el botón lateral.

2. Desactiva la Carga de Energía Limpia para arreglar el cargador MagSafe

La característica de Carga de Energía Limpia funciona junto con la función de Carga Optimizada. Aprende tus patrones de carga y luego intenta cargar tu iPhone cuando tiene acceso a energía limpia (energía generada a través de fuentes renovables o de fuentes que no generen contaminación).

Aunque esta es una buena iniciativa de Apple, puede ser la razón por la que la carga MagSafe no funciona en tu iPhone. Los usuarios han informado que desactivar la Carga de Energía Limpia les ayudó a resolver el problema de MagSafe que no funcionaba. Te sugerimos que hagas lo mismo y compruebes si eso soluciona el problema.

Abre la aplicación Configuración en tu iPhone.

Ve a la opción de Batería.

Toca la opción de Salud de la batería y carga.

En la siguiente pantalla, desactiva la palanca de Carga de Energía Limpia.

Obtén más información sobre la Carga de Energía Limpia.

3. Quita la funda y limpia el anillo de carga MagSafe

Algunas fundas MagSafe para iPhone tienen ranuras donde alojan los imanes. Con el tiempo, el polvo se acumula en esta área, lo que podría ser la razón de que la carga MagSafe no funcione en tu iPhone. Te sugerimos que quites la funda de tu iPhone y limpies tanto la funda como el panel trasero de tu iPhone con un paño seco. Además, desconecta el cargador MagSafe y limpia la base de carga MagSafe con un paño seco. Evita usar un paño húmedo o agua para evitar problemas más adelante.

4. Utiliza un cargador MagSafe certificado por MFi

Varios cargadores MagSafe falsificados están inundando el mercado. Asegúrate de usar el cargador MagSafe oficial o al menos obtener uno certificado por MFi. También verifica si hay algún problema con el adaptador al que está conectado el cargador MagSafe.

Porque si hay un problema con el cargador MagSafe o el adaptador de corriente, ninguno de los pasos de solución de problemas podrá ayudar a resolverlo. Es posible que debas reemplazar estos productos para arreglar el cargador MagSafe que no funciona con tu iPhone.

5. Actualiza iOS para arreglar el cargador MagSafe que no funciona con el iPhone

Otra razón por la que la carga MagSafe no está funcionando es debido a un error de software. Sin embargo, si fuera un error temporal, la reiniciación forzada lo habría solucionado. Pero si aún no se ha solucionado, es seguro asumir que la versión actual de iOS tiene un error de software que evita que MagSafe funcione correctamente.

En este momento, muchas personas deben estar enfrentando este problema, lo que significa que es un problema generalizado, y Apple debe haber lanzado una actualización para solucionarlo. Por lo tanto, actualizar a la última versión de iOS podría ayudar a arreglar la carga MagSafe que no funciona en tu iPhone.

Abre la aplicación Configuración en tu iPhone y ve a la opción General.

Luego selecciona la opción de Actualización de software.

Ahora, toca el botón Actualizar ahora o Instalar ahora. Una de estas opciones solo estará disponible cuando haya una nueva versión de iOS disponible.

Ingresa el código de acceso de tu iPhone para continuar.

6. Restablece todos los ajustes en el iPhone

A veces, cambiamos accidentalmente ajustes en nuestros iPhones. Estos ajustes mal configurados podrían ser la razón por la que la carga MagSafe no está funcionando en tu iPhone. Para solucionar esto, debes restablecer todos los ajustes en tu iPhone. Al hacer esto, no perderás ningún dato; cada cambio que hayas hecho se restablecerá a su ajuste predeterminado.

Abre la aplicación Configuración en tu iPhone y ve a la opción General.

Selecciona la opción Transferir o restablecer iPhone.

En la siguiente página, toca la opción Restablecer y luego selecciona la opción Restablecer todos los ajustes de la lista.

Ahora, ingresa el código de acceso de tu iPhone.

Finalmente, toca la opción Restablecer todos los ajustes en el mensaje emergente para confirmar tu selección.

7. Contacta el Soporte técnico de Apple

Todos los métodos mencionados anteriormente deberían ayudar a reparar el fallo del cargador MagSafe debido a problemas de software. Sin embargo, ningún método de solución de problemas puede ayudar a reparar un problema de hardware. Por ello, recomendamos contactar con el Soporte técnico de Apple.

Una mejor alternativa sería visitar una Apple Store oficial y llevar contigo el cargador MagSafe. Si hay algún problema con tu iPhone o el cargador, los representantes de Genius Bar te ayudarán.

Esperamos que este artículo te ayude a reparar el cargador MagSafe que no funciona con tu iPhone. Si tienes alguna duda, por favor háznoslo saber en los comentarios a continuación.